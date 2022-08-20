В Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

ТАЛДЫКОРГАН. 19 АВГУСТА - Ребенок выпал из окна многоэтажки в микрорайоне Каратал Талдыкоргана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, вечером 18 августа двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Как выяснилось, малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика ненадолго вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей.
Сообщается, что мальчик выжил.
Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу помощь. Там же находится его мама", - сообщил заместитель начальника УМПС ДП области Жетісу Кайсар Мухметов.
Полиция обращается к гражданам с просьбой не оставлять без присмотра детей.