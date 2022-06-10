В Таразе упавший кирпич убил работника завода

АКТАУ. 9 ИЮНЯ - 9 июня в 11.51 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в канализации найден плод младенца в 32-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примерный срок плода составляет 3-4 месяца, сообщает " Лада ".

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 001 УК РК (Смерть лица).