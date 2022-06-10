В Таразе упавший кирпич убил работника завода

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Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, "7 июня в 21.40 в полицию поступил вызов о том, что работник ТОО "Казфосфат" получил серьезную травму".
По приезде полицейскими установлено, что 34-летнему жителю областного центра на рабочем месте на голову упал кирпич. От полученной травмы мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи при госпитализации в больницу", - проинформировали в полиции.
Полицейскими в тот же день начато досудебное расследование по статье 156, часть 3, УК РК (Нарушение правил охраны труда), назначены необходимые экспертизы.