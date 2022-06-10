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В Таразе упавший кирпич убил работника завода

09.06.2022, 12:51 15946
В Таразе упавший кирпич убил работника завода
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 9 ИЮНЯ - На заводе в Таразе упавший кирпич убил работника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, "7 июня в 21.40 в полицию поступил вызов о том, что работник ТОО "Казфосфат" получил серьезную травму".
 

По приезде полицейскими установлено, что 34-летнему жителю областного центра на рабочем месте на голову упал кирпич. От полученной травмы мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи при госпитализации в больницу", - проинформировали в полиции. 

 
Полицейскими в тот же день начато досудебное расследование по статье 156, часть 3, УК РК (Нарушение правил охраны труда), назначены необходимые экспертизы.

 

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В Павлодаре преподаватель утонул на глазах у детей

10.06.2022, 19:35 1096
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - 31 мая на Усолке молодой преподаватель высшего колледжа Торайгыров университета проводил сборы с детьми, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина повел детей на речку, хотел показать, как хорошо умеет плавать, и решил переплыть. Но сил не хватило, и он погиб, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Другой несчастный случай произошёл в Аксу. 11 мая рыбак упал с лодки и утонул.
 
До начала купального сезона в регионе погибли два человека. За три года в регионе утонул 81 человек, из них 22 ребенка.
 

Трагедия на АрселорМиттал Темиртау: четверо погибли, один в больнице

10.06.2022, 19:05 301
Трагедия на АрселорМиттал Темиртау: четверо погибли, один в больнице
Фото: arcelormittal.kz
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - В результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре челвоека, еще один доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
В областном управлении здравоохранения сообщили, что пациент 1994 года рождения доставлен в больницу. В сознании, гемодинамика стабильная, на лобной части головы глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим политравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии.
 
Ранее сообщалось, что пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау".
 

Пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

10.06.2022, 18:41 2316
Пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - 10 июня при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ") произошло обрушение кровли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ", работы по их извлечению продолжаются, сообщает пресс-служба предприятия.
 

Три человека погибли в результате аварии в Алматы

10.06.2022, 15:55 4876
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Двое мужчин и женщина погибли в результате столкновения двух автомашин на Кульджинской трассе под Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 июня в 07.50 водитель, управлявший автомашиной марки БМВ 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, предварительно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес Бенц". В результате оба водителя и пассажир автомашины "Мерседес Бенц", женщина 1978 года рождения, скончались на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 

 
Назначены судебно-медицинские и трассологические экспертизы.

 

BMW загорелся после столкновения с опорой рекламного щита в Алматы

10.06.2022, 12:24 6111
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В городе Алматы автомашина BMW загорелась в результате столкновения с опорой рекламного щита на проспекте Аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Около 03.05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита", - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

 
По его словам, от удара произошла полная деформация кузова и возгорание автомашины. 
 

В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района", - добавил Олжас Шарипов.


 

На платной трассе Туркестан - Шымкент из-за жары поднялась бетонная плита

10.06.2022, 10:52 7631
ТУРКЕСТАН. 10 ИЮНЯ - Произошел подъем бетонной плиты дорожного полотна в направлении Туркестан - Шымкент на платном участке трассы Самара - Шымкент, Кызылорда - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин. 
 
Пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева проинформировала, что в настоящее время подрядная организация ТОО "Шымкентжолстрой" завершила работы по восстановлению дороги. 
 
Отмечается, что задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.

 

Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы

10.06.2022, 08:50 8751
Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы
Фото: КТЖ
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Астана", он намеревался перейти дорогу по железнодорожным путям в неустановленном месте. Трагедия произошла между двумя городскими станциями. И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог. Пострадавшего доставили в больницу. Но травмы оказались слишком серьезными. 
 

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на траснпорте.

 

В канализации Актау обнаружили тело недоношенного ребенка

09.06.2022, 20:22 13241
АКТАУ. 9 ИЮНЯ - 9 июня в 11.51 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в канализации найден плод младенца в 32-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Примерный срок плода составляет 3-4 месяца, сообщает "Лада". 
 
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 001 УК РК (Смерть лица).
 

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