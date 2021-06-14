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В тройном ДТП в Алматы пострадал водитель

13.06.2021 9856
В тройном ДТП в Алматы пострадал водитель
Фото: © Sputnik / Стрингер
АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - В Алматы минувшей ночью произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, один человек серьезно пострадал и госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Столкновение трех автомобилей произошло по улице Саина, под мостом развязки, на пересечении с улицей Кабдолова.

По словам очевидцев, водитель Hyundai Tucson двигался по улице Саина в северном направлении. При этом иномарка двигалась с явным превышением скорости, водитель опасно маневрировал между машинами, пишет Sputnik Казахстан.
 
Под мостом развязки водитель Hyundai не справился с управлением при перестроении и на полном ходу врезался сначала в Toyota Camry, а затем в Mercedes E. От сильного удара автомобиль Toyota сначала отбросило на высокий бордюр, после чего он с силой ударился о бетонную стену развязки. Машину вновь выбросило на проезжую часть. По инерции она проехала еще около 50 метров. Также в бетонную стенку врезался и Hyundai Tucson. Автомашине Mercedes досталось лишь по касательной.
 
В результате сильного столкновения серьезные травмы получил водитель автомашины Toyota Camry. После осмотра на месте аварии медики доставили его в ближайшую больницу.
 
В настоящее время причины аварии выясняют полицейские. В рамках начавшегося расследования все участники ДТП пройдут медицинское освидетельствование с целью установить, все ли участники инцидента были трезвы.
 

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