В центре Алматы обнаружена граната

Фото: Telegram-канал Baza

УЛЬЯНОВСК. 26 АПРЕЛЯ - Ранее сообщалось , что в российском Ульяновске неизвестный застрелил из ружья двоих детей и няню в детском саду, а после застрелился сам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщалось также, что возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружье и уехал на своей "Ниве". Позже полиция обнаружила тело Александра Дронина на свалке недалеко от поселка.

Как выяснилось, 26-летний Руслан Ахтямов собирался пристреливать ружье вместе с Александром. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад "Рябинка", где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил жизнь самоубийством.