В Уральске из-за снегопада более семи тысяч абонентов остались без электричества

Уральск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков.
Как сообщает портал "Мой город", по состоянию на 15.30 1 ноября электричества нет у 7413 абонентов в пяти населенных пунктах региона:
- Уральск - 6576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы старого аэропорта, второго рабочего, Курени, а также поселок Коминтерн);
- Акжаикский район - 778 абонентов (частично поселок Чапаево);
- район Байтерек - 14 абонентов (поселок Таловая);
- Казталовский район - 25 абонентов (поселок Талдыкудук);
- Каратобинский район - 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).
Аварии устраняют работники ТОО "ЗапКазРЭК".
Прошедший в Уральске снегопад вызвал аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев.