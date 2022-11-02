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В Уральске из-за снегопада более семи тысяч абонентов остались без электричества

01.11.2022, 19:58 16641
В Уральске из-за снегопада более семи тысяч абонентов остались без электричества
Уральск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков.

Как сообщает портал "Мой город", по состоянию на 15.30 1 ноября электричества нет у 7413 абонентов в пяти населенных пунктах региона:
 
  • Уральск - 6576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы старого аэропорта, второго рабочего, Курени, а также поселок Коминтерн);
  • Акжаикский район - 778 абонентов (частично поселок Чапаево);
  • район Байтерек - 14 абонентов (поселок Таловая);
  • Казталовский район - 25 абонентов (поселок Талдыкудук);
  • Каратобинский район - 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).
 
Аварии устраняют работники ТОО "ЗапКазРЭК".
 
Прошедший в Уральске снегопад вызвал аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев.
 

новости по теме

На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП

02.11.2022, 19:27 631
На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября в 19:15 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что на 1306 км автодороги Караганда-Астана между селами Бабатай и Жалтырколь произошло ДТП, сообщает Polisia.kz.
 
По предварительным данным, водитель Renault Megane, 39-летний житель столицы, допустил столкновение со стоявшей на обочине "Шансиман". Водитель машины, 32-летний житель столицы, оставил авто на обочине в связи с поломкой.
 
В результате ДТП водитель автомашины Renault скончался на месте происшествия.
 
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.
 

Специалисты выясняют причины гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище

02.11.2022, 16:38 2786
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в социальных сетях появилась информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище Алматинской области. На место направят специалистов Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования области.
 

1 ноября 2022 года на данном участке ТОО "Айна Су" производилось зарыбление водоема, где было выпущено более 30 тыс. мальков. По предварительным данным при сильном штормовом ветре часть мальков выбросило на берег", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

 
По данному факту создана межведомственная комиссия. По результатам обследования будет дана соответствующая оценка.
 
По информации Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, были оперативно оповещены управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Алматинской области, департамент экологии Алматинской области, Природоохранная прокуратура Алматинской области, которыми будет осуществлен выезд на место.
 
Отмечается, что причина гибели рыб будет выяснятся Комиссией из представителей вышеназванных государственных органов, которая позже сообщит о результатах.

 

Пьяный водитель КамАЗа устроил аварию в Атырау

02.11.2022, 13:22 4716
Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау произошла авария с участием КамАЗа. Грузовик врезался в ограждение частного жилого дома.
 

1 ноября около 16.00 часов КамАЗ учреждения, отвечающего за чистоту города, врезался в электрический столб в микрорайоне Атырау, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов и автомобилем внутри двора. Пострадавших нет", - сообщает Polisia.kz.


Установлено, что водитель грузовика 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время документы собраны и направлены в суд.

 

В Уральске более двух десятков домов и детсад остались без отопления

01.11.2022, 20:38 15771
В Уральске более двух десятков домов и детсад остались без отопления
Фото: Depositphotos
Уральск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В службе "109" сообщили, что в связи с утечкой на внутриквартальных теплосетях отключены отопление и горячее водоснабжение в 26 жилых домах и детском саду "Орленок".
 
Без этих благ цивилизации 2035 абонентов пробудут ориентировочно до 21 часа, сообщает портал "Мой город".
 
Связана ли утечка со снегопадом, не сообщается. Но обильные осадки уже оставили часть области без воды и электричества.
 

В Акмолинской области от удара ковшом погиб рабочий

01.11.2022, 19:50 17031
В Акмолинской области от удара ковшом погиб рабочий
Кокшетау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП работник одного из предприятий сообщил, что в селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора во время работы по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора, сообщает Polisia.kz.
 
В результате пострадавший скончался на месте происшествия.
 
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
 

Авария на месторождении: нефть разлилась рядом с селами в Актюбинской области

01.11.2022, 17:34 18906
Авария на месторождении: нефть разлилась рядом с селами в Актюбинской области
Фото: diapazon.kz
Актобе. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за аварии на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть" возле сел Кенкияк и Шубарши произошел разлив нефти с водой.
 
Об этом сообщили газете "Диапазон" жители населенных пунктов.

29 октября около 22.30 на скважине произошел разрыв сварного шва основного ствола, произошел разлив нефтепродуктов вместе с водой. Загрязнение произошло на площади 3168 квадратных метров. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". Инспектор провел замеры площади и отобрал пробы почвы, с представителями предприятия составили акт. Мы принимаем меры по назначению внеплановой проверки по данному факту", - рассказали в областном департаменте экологии.

 
 

Двух мужчин спасли из огня полицейские в СКО

01.11.2022, 15:53 20171
Двух мужчин спасли из огня полицейские в СКО
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух людей вынесли из горящего дома участковые инспекторы в Северо-Казахстанской области.
 
Пожар произошел в селе Байтерек. Дым, идущий из дома, заметила жительница поселка. Первыми на место происшествия прибыли участковые инспекторы Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов, совершавшие обход территории, сообщает Polisia.kz.
 

Войдя в задымленное помещение, они обнаружили на кухне одного из местных жителей и вынесли его наружу. Хозяин дома оставался внутри. Полицейские входили в дом еще дважды. В условиях нулевой видимости они нашли потерявшего сознание мужчину в зале, где уже горел потолок, и вынесли на свежий воздух. Прибывшие вскоре сотрудники службы пожаротушения ликвидировали пожар", - сообщается на сайте.

 
Пострадавших осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась.
 

Азамат Тамашов, обслуживающий Байтерекский сельский округ, и Азамат Баймусинов, ответственный за правопорядок в Конюховском сельском округе, - опытные сотрудники со стажем службы более 15 лет, пользуются уважением населения. Оба хорошо понимали, чем рискуют, однако достойно выполнили полицейский долг", - рассказал первый заместитель начальника ОП района Эльдар Нургалиев.



 

Шесть человек погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Жамбылской области

01.11.2022, 12:20 23311
Шесть человек погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельная авария с участием пассажирского поезда произошло на переезде участка Тараз - Шу в Жамбылской области.
 
1 ноября в 08.55 из линейного отдела полиции на станции Турксиб поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем Audi. В результате ДТП в автомобиле погибли 6 человек.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц).
 
Назначен ряд необходимых экспертиз. На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются, сообщает Polisia.kz
 

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который осуществил проезд на запрещающий сигнал", - прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

 

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