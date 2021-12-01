В Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель"

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По словам очевидцев, на прицепе фуры порвался тент и оттуда вывалились коробки, в которых находилась сантехника. Груз повалился на рядом проезжавшие "Газель" и маршрутный автобус №13, сообщает портал "Мой ГОРОД".
По словам водителя автобуса №13, он направлялся по маршруту в сторону рынка "Ел-ырысы". В автобусе находились пассажиры. К счастью, они не пострадали.
К нам вызов не поступал. Предметы каким-то образом выпали из фуры, возможно, при маневрировании. Где ехала фура, там все и выпало. ДТП не было", - заявила представитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.