В ВКО проводится расследование по факту смерти двух несовершеннолетних

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Караганда. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области экологи и ветеринары экстренно выехали на озеро Жартас в связи с массовой гибелью рыбы.





Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы вдоль берега водоема. Рыбаки уверены, десятки крупных сазанов задохнулись ранней весной из-за нехватки кислорода. Якобы арендатор зимой не бурил лунки, сообщает телеканал КТК.





Озеро Жартас в Каркаралинском районе, что почти в 300 километрах от областного центра, давно было передано предпринимателю в природопользование. В водоеме размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась. До этого нареканий к арендатору не было, рассказывают чиновники.





На место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.



