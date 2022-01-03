В Восточно-Казахстанской области в результате аварии погиб полицейский

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ТАЛДЫКОРГАН. 2 ЯНВАРЯ - Воздушный шар унес человека в ущелье Салдатсай в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС области, инцидент произошел 1 января в 16.43 на горнолыжном комплексе "Ак-булак" в Талгарском районе. Во время полета воздушного шара порыв ветра оборвал страховочные канаты, и шар унесло в сторону гор.

На место выехали сотрудники МЧС РК из Талгара и республиканского оперативно-спасательного отряда. Позднее стало известно, что в корзине улетевшего шара был инструктор по полетам.

Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме. Сотрудникам специализированной пожарной части Талгара удалось найти инструктора в ущелье Салдатсай и доставить его в безопасное место. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.



