В Восточно-Казахстанской области в результате аварии погиб полицейский

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ЯНВАРЯ - Полицейский сбил насмерть своего коллегу на трассе Семей - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что авария произошла под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей - Усть-Каменогорск. Ехавший со стороны Семея водитель автомобиля марки Lada-2170 допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства", - сообщили в полиции области.
В отношении допустившего наезд водителя проводятся необходимые следственные действия.
Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", - уточнили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.