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В Восточно-Казахстанской области в результате аварии погиб полицейский

02.01.2022, 16:53 23066
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ЯНВАРЯ - Полицейский сбил насмерть своего коллегу на трассе Семей - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что авария произошла под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей - Усть-Каменогорск. Ехавший со стороны Семея водитель автомобиля марки Lada-2170 допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.
 

Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства", - сообщили в полиции области.

 
В отношении допустившего наезд водителя проводятся необходимые следственные действия.

Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", - уточнили в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

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Стала известна причина пожара на пристани в Усть-Каменогорске 31 декабря

03.01.2022, 11:09 741
Стала известна причина пожара на пристани в Усть-Каменогорске 31 декабря
Фото: YK.KZ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ЯНВАРЯ -31 декабря в Усть-Каменогорске случился крупный пожар. На Аблакетском причале загорелись два теплохода и дебаркадер, который использовался в качестве причала и кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
3 января в ДЧС ВКО сообщили, что загорание началось от проводов электроприбора - обогревателя типа "пушка" в кафе, сообщает YK.KZ
 
Дальнейшее расследование происшествия передано полиции.
 

В Алматинской области воздушный шар унес человека в ущелье

02.01.2022, 09:54 31326
В Алматинской области воздушный шар унес человека в ущелье
Фото: Craig Shine: Pexels
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ЯНВАРЯ - Воздушный шар унес человека в ущелье Салдатсай в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС области, инцидент произошел 1 января в 16.43 на горнолыжном комплексе "Ак-булак" в Талгарском районе. Во время полета воздушного шара порыв ветра оборвал страховочные канаты, и шар унесло в сторону гор.
 
На место выехали сотрудники МЧС РК из Талгара и республиканского оперативно-спасательного отряда. Позднее стало известно, что в корзине улетевшего шара был инструктор по полетам.
 

Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме. Сотрудникам специализированной пожарной части Талгара удалось найти инструктора в ущелье Салдатсай и доставить его в безопасное место. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.


 

В Алматы перевернулся внедорожник

01.01.2022, 16:52 48951
АЛМАТЫ. 1 ЯНВАРЯ - Авария произошла в 7.00 1 января на улице Саина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
 
Внедорожник перевернулся после удара. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также пассажир Toyota Camry. 
 
 

В Таразе сгорела новогодняя елка

01.01.2022, 11:10 55771
ТАРАЗ. 1 ЯНВАРЯ -1 января 2022 года в 00.06 в Таразе, на площади "Арбат" произошло возгорание искусственной новогодней елки на площади 15 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар локализован в 00.15 и ликвидирован в 00.20, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
 
Жертв и пострадавших нет. На место пожара выезжали 14 сотрудников ДЧС и четыре единицы техники. 
 
 

В Усть-Каменогорске ликвидировали крупный пожар на причале

31.12.2021, 20:43 68366
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре на причале загорелся теплоход. На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении разведки пожарные установили, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер (используется в качестве кафе), сообщает Noks.kz
 
На месте пожара работал оперативный штаб. Всего задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Огонь полностью ликвидирован на площади 270 квадратных метров в 20.13.
 
Причина пожара устанавливается.
 

В Усть-Каменогорске горят два теплохода

31.12.2021, 19:23 70701
В Усть-Каменогорске горят два теплохода
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 ДЕКАБРЯ - В областном центре спасателям поступило сообщение, что на причале загорелся теплоход, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, сообщает YK-news.kz.
 
При проведении разведки пожарными установлено, что горят два пришвартованных теплохода и дебаркадер, который используется в качестве кафе. Предварительная площадь пожара составила 50-60 квадратных метров.
 
Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

 

В Карагандинской области стадо сайгаков застряло в котловане

31.12.2021, 19:17 71411
КАРАГАНДА. 31 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел на станции Косколь в Коскольском сельском округе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в ловушке оказалось 75 животных. По словам очевидцы, животные провели в ловушке несколько суток. 
 

31 декабря состоялись спасательные работы с участием акима села, ветеринарного врача, участкового инспектора полиции, работников КТЖ и сотрудников РГКП "ПО "Охотзоопром", - сообщили в Минэкологии.

 
Что бы спасти животных пришлось разрушить угол котлована и соорудить подстилку, которая помогла вывести сайгаков на поверхность. 
 
Как стало известно, объект принадлежит ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки Карагандинское отделение ГП". Котлован служит полем фильтрации для сброса сточных вод от железнодорожной станции Косколь. Сооружение еще не введено в эксплуатацию и находится в процессе строительства, которое было начато в 2018-2019 году. 
 
В КТЖ заверили, что объект оградят и внутри котлована будет предусмотрен пологий скат, чтобы животные, попавшие внутрь, могли выбраться самостоятельно.
 

Сотрудницу уральского роддома насмерть зажало лифтом

31.12.2021, 16:17 75366
УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в областном перинатальном центре погибла сотрудница 1971 года рождения, сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ДЧС, ее зажало насмерть между кабиной грузового лифта и шахтой. Тело извлекали спасатели, сообщает портал "Мой город".
 

По предварительной информации, женщина упала в шахту грузового лифта. Погибла на месте. Она работала в медучреждении вахтером. По данному факту начато расследование", - проинформировали в полиции.

 
Подробности произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.

Также сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай: при проведении ремонтных работ мужчина упал с площадки высотой 1,5 метра.

Напомним также, что в Актау в ЖК "Aktau Plaza" лифт с людьми провалился в шахту, никто не пострадал.
 

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