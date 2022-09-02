УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области застрелился депутат маслихата. Полиция проводит расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях появилась информация о том, что 58-летний депутат маслихата Зайсанского района застрелился в собственном доме. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили эту информацию и сообщили, что по факту суицида 31 августа началось досудебное расследование, сообщает Noks.kz.
Проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий. Назначены судебные экспертизы", - рассказали в пресс-службе ведомства.