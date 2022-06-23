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На территории заповедника "Семей Орманы" произошел лесной пожар

22.06.2022, 08:43 22441
На территории заповедника "Семей Орманы" произошел лесной пожар
Фото: Instargam/ДЧС ВКО
СЕМЕЙ. 22 ИЮНЯ - В Бескарагайском районе Абайской области в 04.30 22 июня 2022 года локализован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Загорание началось 21 июня в 18.45 в 15 км от села Грачи ГЛПР "Семей Орманы", на территории Долонского филиала Грачевского лесничества. Ориентировочная площадь составила 280 га (из них 150 га - лесная зона и 130 га - земли сельского округа)", - сообщили в областном департаменте по ЧС. 

 
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. 
 
Предварительная причина пожара - прямой удар молнии или его вторичное воздействие. Всего в ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО - 8 единиц техники и 37 сотрудников, 25 единиц техники и 60 сотрудников лесхоза.
 

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Аким Карагандинской области прокомментировал происшествие на "АрселорМиттал Темиртау"

23.06.2022, 13:53 1091
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал происшествие на заводе "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предварительно могу сказать, что в прошлом году департамент промышленной безопасности проводил проверку этого здания, было предписание не использовать его в рабочих целях. Можно было проводить только ремонтные работы при соблюдении всех правил техники безопасности", - цитирует zakon.kz акима Карагандинской области. 

 
Он также сообщил, что ремонтные работы, которые проводила компания "Курылысмет", привели к этой трагедии. 
 
По данным informburo.kz, сейчас идет расследование гибели рабочих на предприятии. 
 

У департамента много вопросов к "Арселору". Сейчас идет расследование, полиция задержала двоих людей, которые занимали высокие посты в компании. В стране действуют законы, по которым мы имеем право привлечь к ответственности при несоблюдении правил. Завод построен более 60 лет назад, многие агрегаты требуют скорейшего дополнительного ремонта", - добавил Женис Касымбек.


Ранее сообщалось, что в результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека.
 

Сухое дерево упало на женщину в Караганде

23.06.2022, 10:28 3316
Сухое дерево упало на женщину в Караганде
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 23 ИЮНЯ - Большой ствол сухого дерева упал на карагандинку 22 июня, когда она шла по двору дома № 24 на улице Муканова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местных жителей, они неоднократно просили акимат поспособствовать тому, чтобы по всему двору спилили сухие деревья. А также наладили освещение придворовой территории и установили новую детскую площадку. Но помощи не получили.
 

У нас во дворе дома на улице Муканова, 24, только что произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Женщина очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи. Акимат как будто не видит наш двор, не замечает его. Двор не освещается, сухие ветки, деревья, их очень много. Соседи своими силами пытаются поддерживать чистоту и порядок во дворе, каждый год пытаются ремонтировать площадку, ну как площадку... ржавую качелю и песочницу. Неоднократно обращались по поводу освещения, по поводу детской площадки. Двор находится в ужасающем виде, но увы... нас не слышат", - возмущаются жители этого двора.

 
Как сообщает портал EKaraganda.kz, пострадавшая находилась без сознания, в чувство ее привела бригада скорой помощи. Ее увезли в медицинское учреждение.
 
Также упавшее дерево повредило и припаркованную у подъезда машину.
 
В департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировали несчастный случай.
 

22 июня около 16.15 во дворе дома № 24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину "Мерседес" и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции", - говорится в сообщении областного ДП.

 
По информации издания, жители Караганды недовольны тем, что в городе участились случаи варварской подрезки деревьев, когда от дерева остается только нежизнеспособный ствол. Или вообще вырубки здоровых деревьев. Люди удивляются, почему выдают разрешения на спил здоровых деревьев, а сухостоем никто не интересуется?
 

В Карагандинской области степной пожар тушат при помощи вертолетов

22.06.2022, 20:14 12551
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - На тушение природного пожара в Карагандинской области привлечен вертолет МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО "Казавиаспас" МЧС, РГКП "Казавиалесоохрана", ТОО "Алтай Полиметалы", сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники, 2 вертолета.

 
Продолжаются сбросы воды авиацией АО "Казавиаспас" МЧС. По состоянию на 17.00 22 июня осуществлено 12 сбросов воды.
 
Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром.
 
Открытых участков горения нет. Происходит тление кустарников и травы. На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.
 
Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. Пожар локализован утром 22 июня. Продолжаются работы по ликвидации. На месте задействованы 142 человек и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.
 

В ВКО произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового поезда

22.06.2022, 19:23 13916
В ВКО произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового поезда
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ИЮНЯ - 22 июня в 01.26 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов девяти вагонов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вагоны, груженные цементом, принадлежат частным операторам, из них три вагона - РФ, 6 вагонов - РК. Собственникам вагонов направлены уведомления о случившемся для участия в расследовании, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

 
Поезд двигался при скорости 36 км/час (установленная скорость на данном участке 40 км/час). Утраты груза, жертв и пострадавших нет. В результате схода повреждены 150 - 200 метров железнодорожного пути. В данное время ведутся восстановительные работы. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Оскемен и Аягоз. Последствия схода не повлияли на график движения пассажирских и грузовых поездов.
 
Для расследования данного случая в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.
 
8 апреля в 10.35 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в грузовом поезде.
 

Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и более 600 получили ранения

22.06.2022, 13:50 18161
Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и более 600 получили ранения
Фото: Depositphotos
КАБУЛ. 22 ИЮНЯ - Не менее 280 человек погибли и около 600 пострадали при землетрясении в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жертвы также есть в провинции Нангархар. По заявлениям местных чиновников, число погибших будет расти, сообщает РБК
 
Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в ночь на среду, около 01.30 по местному времени, в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, где проживают более 96 тысяч человек.  
 
Землетрясение вызвало сход оползней и ощущалось также в некоторых регионах Индии и Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.
 

Пожар под Нур-Султаном ликвидирован спустя двое суток

22.06.2022, 10:34 20751
Пожар под Нур-Султаном ликвидирован спустя двое суток
Фото: ДЧС г.Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Пожар сухостоя под столицей полностью ликвидирован спустя двое суток, сегодня утром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, вчера в 18.53 пожар локализован, сегодня в 5.55 полностью ликвидирован.
 
Спасатели рассказали, что вертолетом МИ-8 было произведено 27 сбросов воды - 81 тонна.
 
Площадь пожара составила 6,5 гектара. 
 

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем ", - говорится в сообщении МЧС.


Жертв и пострадавших нет.

Напомним, возгорание произошло 20 июня на левобережье в районе озера Большой Талдыколь.
 

Водитель наехал на пятилетнюю девочку во дворе дома в Павлодаре

22.06.2022, 10:13 21386
Водитель наехал на пятилетнюю девочку во дворе дома в Павлодаре
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 22 ИЮНЯ - Пятилетняя девочка госпитализирована после наезда на нее легкового автомобиля во дворе дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

20 июня в 21.00 во дворе дома 156/2 по улице Ломова 46-летний водитель автомашины марки "Лада Гранта" совершил наезд на пешехода - пятилетнюю девочку", - рассказали в областном департаменте полиции.

 
Девочку с травмами доставили в больницу. 
 
Автомобиль водворен на штрафную стоянку. Назначена экспертиза. Проводится проверка, информирует региональное издание pavon.kz.
 

В Казахстане с начала купального сезона утонули 19 детей

21.06.2022, 20:46 28771
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - 21 июня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг с участием председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржана Сыздыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Сыздыкова, совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная профилактическая работа в целях обеспечения безопасности на водоемах страны в предстоящий купальный сезон, сообщает пресс-служба МЧС РК.
 
На сегодняшний день в стране имеется 497 разрешенных мест для купания. Из них 142 коммунальных и 341 частный пляж, и их количество увеличивается. По 14 местам проводится работа по закреплению за конкретными владельцами.
 
Спасательными подразделениями МЧС контролируются 125 участков наиболее используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу 493 спасателя.
 
В рамках предупредительной работы на водоемах страны с начала года спасено 50 человек, в том числе 10 детей, с начала купального сезона спасено 7 человек, из них 1 ребенок. Сотрудниками МЧС спасено 43 человека, очевидцами - 5 человек и сотрудниками полиции - 2.
 
На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели людей, утонул 81 человек, в том числе 32 несовершеннолетних. С начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.
 
Для увеличения охвата водных акваторий и обеспечения безопасности граждан на опасных и неохраняемых участках водоемов с началом купального сезона дополнительно выставлены 55 мобильных спасательных постов МЧС. Кроме того, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды оборудуются 377 объектовых спасательных поста за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства.
 
В республике имеется 271 стационарный бассейн, 161 каркасно-модульный бассейн. На сегодняшний день функционируют 64 детских лагеря у воды. С начала года в данных бассейнах и "лягушатниках" уже обучено плаванию более 48 тысяч 700 детей. Среди населения распространено свыше 100 тысяч агитационной продукции, установлены более 1 тысячи 700 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности на водоемах. В целях формирования культуры безопасного поведения населения организованы и проведены более 400 интерактивных уроков в учебных заведениях страны и более 2 тысяч 300 сходов с населением.
 

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