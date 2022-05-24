В Восточном Казахстане в результате аварии погибли пять человек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 МАЯ - В ВКО в районе села Калбатау в результате ДТП погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла 22 мая около 07.40 на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Жарминском районе, сообщает Arnapress.kz

36-летний водитель автомобиля марки Nissan Cefiro, следуя со стороны города Текели Алматинской области в сторону села Калбатау Жарминского района, на 959-м километре не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение в заднюю часть прицепа трактора марки "Беларус 82.1", который двигался в попутном направлении", - сообщили в департаменте полици ВКО.

В результате столкновения от травм, несовместимых с жизнью, на месте ДТП скончались 36-летний водитель иномарки и четверо его пассажиров. Еще один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.



