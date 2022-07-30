В Западном Казахстане каракурт укусил 9-летнего мальчика

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УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Ребенок попал в реанимацию в Уральске после укуса ядовитого паука, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мальчик поступил в больницу из поселка Круглоозерное, сообщает портал "Мой город".
Поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук "черная вдова". Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет. Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых", - рассказала педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова.
Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации, в сознании, уже самостоятельно ест.
Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.