В Западном Казахстане пациент поджег больницу

Уральск. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области пациент поджег больницу, передает Kazakhstan Today.

Пожар в ЦРБ Таскалинского района произошел 17 февраля. Как стало известно, 42-летний пациент поджег матрац в палате, выпрыгнул из окна 2-го этажа и скрылся. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из больницы было эвакуировано 20 человек, пишет "Мой город"

Как сообщили в пресс-службе полиции ЗКО, мужчину удалось задержать 18 февраля, под утро. По предварительной информации, его определяют в психологический диспансер.

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