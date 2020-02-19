Система Orphus

В Западном Казахстане пациент поджег больницу

18.02.2020, 13:31 5941
В Западном Казахстане пациент поджег больницу
Уральск. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области пациент поджег больницу, передает Kazakhstan Today.
 
Пожар в ЦРБ Таскалинского района произошел 17 февраля. Как стало известно, 42-летний пациент поджег матрац в палате, выпрыгнул из окна 2-го этажа и скрылся. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из больницы было эвакуировано 20 человек, пишет "Мой город".
 
Как сообщили в пресс-службе полиции ЗКО, мужчину удалось задержать 18 февраля, под утро. По предварительной информации, его определяют в психологический диспансер.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая