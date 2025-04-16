15.04.2025, 09:06 24736
В Зайсанском районе ВКО загорелся камыш и сухостой
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На участке Шубырагаш, расположенном в Биржанском сельском округе Зайсанского района ВКО, произошло возгорание камыша и сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Очаг возгорания находится на открытой труднодоступной болотистой местности. Силы МЧС и лесников борются с огненной стихией. Тушение осложняется ветром с порывами, достигающими 19-20 метров в секунду", - отметили в ведомстве.
В ликвидации задействованы 85 человек и 15 единиц техники.
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16.04.2025, 11:39 1341
Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дороги в Восточном Казахстане
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Усть-Каменогорск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дорожного полотна на трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-службе департамента полиции региона.
На 56-м километре произошел размыв дорожного полотна, в связи с чем движение временно закрыто для всех видов транспорта. В настоящее время на месте работают экипажи патрульной полиции, которыми обеспечивается безопасность дорожного движения, а также охрана общественного порядка. Уважаемые жители и гости области, просим вас с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать меры предосторожности", - заявили в ДП.
Напомним, в марте на двух республиканских трассах в Казахстане было введено ограничение движения.
15.04.2025, 15:42 17421
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе Дополнено
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные по повышенному рангу тушат возгорание на складе в микрорайоне Самгау, сообщили в ДЧС города.
По информации ведомства, 15 апреля в 14.48 пожарные по повышенному рангу были направлены на тушение склада в Алатауском районе города.
Установлено горение открытым пламенем склада, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - проинформировали в ДЧС.
Также для борьбы с огнем спасатели задействовали пожарный автопоезд МЧС.
На месте развернута работа штаба, создано несколько участков тушения пожара.
В целях безопасности полицейские оцепили участок. На месте находятся экстренные службы взаимодействия, добавили в ДЧС.
Дополнено 15.04.2025, 16.05
К настоящему времени пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние склады. Пострадавших нет", - отметили в МЧС РК.
15.04.2025, 13:23 19411
Крупный степной пожар локализовали в ВКО
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар площадью 2 тыс. га локализовали в Восточно-Казахстанской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Горящий сухостой тушили с помощью вертолетов. Было сброшено более 90 тонн воды. Пострадавших нет.
Предварительная площадь пожара составила 2000 га.
Напомним, в Зайсанском районе ВКО загорелись камыш и сухостой. Тушение осложнялось сильным ветром.
Всего с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысячи гектаров.
Напомним, 4 апреля в Абайской области произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".
В тот же день загорелась трава в Павлодарской области. Площадь пожара составила 20 гектаров.
Сегодня на заседании правительства, посвященном подготовке к пожароопасному периоду, премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал действия лесных учреждений во время пожаров, заявив, что сотрудники лесных учреждений не проинформировали о случившемся профильные ведомства. Он поручил провести расследование с вынесением наказаний.
15.04.2025, 12:25 21271
Магнитные бури обрушатся на Землю
В пике ожидаются бури второго уровня
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитные бури обрушатся на Землю 16 апреля из-за выброса двух солнечных протуберанцев, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
На данный момент отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь с 15 на 16 апреля", - проинформировали в лаборатории.
Сообщается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений ожидается почти сутки.
Пик, согласно расчетам, придется на вторую половину дня. В пике ожидаются бури второго уровня. Можно заметить также, что конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний. Предварительно выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей как в ночь со вторника на среду, так и в ночь со среды на четверг - основной сценарий", - добавили в лаборатории солнечной астрономии.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
14.04.2025, 19:39 35931
В Актобе подросток врезался на мопеде в легковой автомобиль
Водителя мопеда с травмами госпитализировали
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Актобе. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 13 апреля произошло ДТП с участием мопеда и легкового авто, сообщает "Диапазон".
15-летний подросток на мопеде без регистрационных номеров выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry. От удара легковой автомобиль изменил направление движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Несовершеннолетнего водителя мопеда с травмами госпитализировали в многопрофильную областную детскую больницу Актобе.
Начато досудебное расследование.
С начала года на дорогах области зарегистрировано два ДТП с участием скутеров, в которых трое человек получили телесные повреждения.
Ранее в Алматы на 7 лет лишили прав водителя мопеда, которой управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
14.04.2025, 15:17 41296
Люди застряли на высоте из-за остановки аттракциона в одном из парков Алматы
Полиция ведет проверку
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы ведет проверку по факту инцидента с каруселью в одном из парков города.
В соцсетях появилось видео, на котором люди застряли в воздухе на аттракционе в результате его остановки. Судя по комментариям, инцидент произошел в парке развлечений "Айя" в Алматы.
В департаменте полиции города сообщили, что по факту инцидента с каруселью в одном из парков города Алматы отделом полиции при УП Бостандыкского района начата проверка.
Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка", -добавили в полиции.
Напомним, незаконно построенный парк аттракционов "Қиял әлемі" по решению суда снесут в Шымкенте. 23 января текущего года в парке произошел пожар. Загорелись игровые автоматы, затем огонь перекинулся на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса. В мае 2023 года в этом же парке люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона "Байтерек". В мае 2021 года в этом же парке 17-летний подросток сорвался с аттракциона и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
14.04.2025, 12:29 44576
В Шымкенте первоклассник утонул в неогороженном котловане с водой
Жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были
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Шымкент. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетний мальчик погиб в Шымкенте, упав в неогороженный котлован с водой, сообщает Otyrar.
Семилетний мальчик ушел из дома около 17.00, а спустя несколько часов, около 22.00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров и размером примерно 4 на 50 метров. По словам местных жителей, яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили, и она осталась открытой. Со временем котлован заполнился сточными водами. Жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были. Рядом расположены школа и детский сад, что усиливает тревогу родителей", - сообщает телеканал.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.
14.04.2025, 12:06 44931
Курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске
Фото: кадр из видео Минобороны
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Петропавловск. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанты Академии Национальной гвардии устроили массовую драку в Петропавловске, сообщили в пресс-службе академии.
По факту конфликта между курсантами первого курса, произошедшего в Академии Национальной гвардии в Петропавловске, проводится проверка. В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сети появилась информация о массовой драке, которую устроили курсанты Академии Нацгвардии.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?