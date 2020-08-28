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В здании акимата Семея ищут бомбу

27.08.2020, 17:14 4807
Семей. 27 августа. Kazakhstan Today - Акимат Семея эвакуирован после сообщения о взрывном устройстве, полиция проверяет информацию, передает Kazakhstan Today.
 

На оперативный канал 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здании акимата Семея заложено взрывчатое устройство. На данный момент управлением полиции Семея и экстренными службами информация проверяется, также принимаются все необходимые меры для безопасности граждан", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
На место происшествия направлены все экстренные службы. Прилегающая территория оцеплена. Из здания эвакуированы более 170 сотрудников. На месте работают саперы и кинологи со служебными собаками.
 
Также устанавливается личность звонившего. 
 
Вместе с тем в полиции напомнили, что за заведомо ложную информацию предусматривается уголовная ответственность.
 

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