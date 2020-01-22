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В здании железнодорожного вокзала Шымкента произошел пожар

21.01.2020, 10:56 7129
Шымкент. 21 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте в здании железнодорожного вокзала произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 

21 января, в 02.07, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании железнодорожного вокзала Шымкента. В подсобном помещении на первом этаже произошло загорание мебели и бумажных коробок на общей площади 6 квадратных метров. Принятыми мерами пожарных подразделений возгорание ликвидировано в 02.27", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

 
В КЧС также уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание 30 человек. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению огня были привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Шымкента. Сотрудники полиции оцепили территорию вокзала.
 
 

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