В Зыряновском районе Восточного Казахстана введен режим повышенной готовности

Усть-Каменогорск. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Зыряновском районе Восточного Казахстана из-за подтопления автодороги введен режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

"Из-за поднятия уровня воды на автодороге села Парыгино - города Зыряновск сегодня днем образовался перелив. Угрозы близлежащим поселкам нет. Местный исполнительный орган в оперативном порядке осуществил отвод воды во избежание размытия моста. Было задействовано шесть самосвалов, один погрузчик, один экскаватор. На данный момент перелив реки Бобровка ликвидирован", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения безопасности из Усть-Каменогорска выехала группа спасателей специализированного отряда ДЧС ВКО в составе 20 человек, из Бухтармы отряд ВРАОСО из пяти человек. Службы ЧС будут вести круглосуточное дежурство и проводить мониторинг уязвимых мест.

По данным ДЧС, накануне спасатели Восточно-Казахстанской области приступили к эвакуации жителей села Новая Ульба в Глубоковском районе. Из-за сильного проливного дождя уровень воды в реке Ульбе поднялся, в результате чего произошел разлив. На 23 апреля 14 дворовых территорий подтоплены, из них четыре принадлежат частным жилым домам, 10 дачным участкам.

"Жители села самостоятельно не могут перейти на другой берег реки, так как подъезд к мосту подтоплен. Им помогают спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда. В настоящее время на лодках эвакуированы 26 человек и восемь детей. Четверо граждан от эвакуации отказались. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

По информации гидропоста "река Малая Ульба - село Горная Ульбинка" за сутки уровень воды на реке поднялся на 94 сантиметров. Ситуация находится под контролем.

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