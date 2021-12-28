На данный момент в 30 населённых пунктах подача электричества восстановлена, а в 17 населённых пунктах в 6 районах всего 1906 абонентов остаются без электроснабжения. Ремонтно- восстановительные работы проводятся силами АО ЗапКазРЭК. На данный момент по всем направлениям открыты, по городу и области ведутся снегоуборочные работы" - говорит начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Рауан Каиргалиев.
В ЗКО 17 сёл остались без электричества из-за бурана
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Три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области
В салоне легковой автомашины находились 6 человек, трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении полиции.
Смертельное селфи: на железной дороге за три дня погибли двое подростков
В Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома
Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четырех детей. В это время родителей в доме не было - затопив печь, они ушли в магазин", - рассказали в ДЧС.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
25 декабря 2021 года, в 09.49 по времени города Нур-Султана (в 03.49 по Гринвичу), в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.36 градуса северной широты, 51.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс К=9.8. Глубина h=47 километров", - сообщает Казахстанский национальный центр данных.
На трассе Алматы - Хоргос произошло массовое ДТП
25 декабря, около 10.00, на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин", - сообщил в своем instagram департамент полиции Алматинской области.
Розовый дым на титано-магниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием очистки труб
Мы получили по этому красному дыму официальное пояснение от предприятия. Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть чистили одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем. Но как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината мы попасть на проверку не смогли. У нас заняло время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!", - заявил Алиев.
Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", - заключил Алиев.
На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений
АТЫРАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На Атырауском НПЗ произошел инцидент - шлам со сточными водами попал в канал нормативно-очищенных сточных вод, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На месте инцидента работают специалисты завода. Ситуация управляемая и находится под контролем, заверили в пресс-службе завода.
"По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического режима очистных сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, управляемых подрядной организацией. Создана комиссия с участием экоомбудсмена для выяснения причин инцидента. Результаты расследования будут сообщены общественности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры".
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В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП
22 декабря, примерно в 13.00 34-летняя водитель автомашины "Ниссан Тида", по предварительным данным, двигаясь по автодороге Кызылорда - Павлодар в сторону города Караганды в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной "Вольво" под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Караганды в Жезказган", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
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