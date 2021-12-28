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В ЗКО 17 сёл остались без электричества из-за бурана

27.12.2021, 15:19 11756
В ЗКО 17 сёл остались без электричества из-за бурана
Фото: pexels.com
УРАЛЬСК. 27 ДЕКАБРЯ - В Западно-Казахстанской области 17 сёл остались без электричества из-за бурана. В результате перепадов напряжения в Уральске из строя вышли насосы и 15 тыс. абонентов несколько часов оставались без воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", сейчас электро- и водоснабжение в городе восстановили. Работы продолжают и в районах. С городских улиц уже вывезли 12 тысяч кубов снега, работают свыше 100 единиц спецтехники и больше 200 человек. В ЗКО за прошедшие сутки выпала месячная норма осадков, из-за бурана были закрыты все трассы. Спасатели вытащили из снежных заносов 2 автомобиля, 7 человек доставили в пункты обогрева. 
 

На данный момент в 30 населённых пунктах подача электричества восстановлена, а в 17 населённых пунктах в 6 районах всего 1906 абонентов остаются без электроснабжения. Ремонтно- восстановительные работы проводятся силами АО ЗапКазРЭК. На данный момент по всем направлениям открыты, по городу и области ведутся снегоуборочные работы" - говорит начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Рауан Каиргалиев.

 
 

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Три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области

28.12.2021, 10:57 81
ТАЛДЫКОРГАН. 28 ДЕКАБРЯ - Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла 27 декабря около 21.40 в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 25-летний водитель автомашины "Мерседес бенс" на 108 километре автодороги Алматы-Бишкек не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом "Ван Холл".
 

В салоне легковой автомашины находились 6 человек, трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении полиции.

 
Отмечается, что пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.
 
Обстоятельства дорожной аварии выясняются сотрудниками полиции, продолжающие работать на месте происшествия.

 

Смертельное селфи: на железной дороге за три дня погибли двое подростков

27.12.2021, 19:34 9601
Смертельное селфи: на железной дороге за три дня погибли двое подростков
Фото: Pixabay
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - На железной дороге участились трагические случаи с участием детей - за последние три дня погибли двое подростков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25 декабря на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поездаот удара током контактного провода погиб 15-летний подросток, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

 
Аналогичный случай произошел 27 декабря на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования.
 
АО "НК "КТЖ" обращается к казахстанцам с просьбой быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности. 
 
20 октября в Нур-Султане трое молодых людей залезли на арку моста ради эффектного фото.
 

В Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома

26.12.2021, 09:20 46286
Фото: ДЧС Алматы
КОСТАНАЙ. 26 ДЕКАБРЯ - В Костанае школьник спас четырех детей при пожаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ДЧС Костанайской области рассказали, что информация о возгорании на территории дачного общества "Садовод" поступило пожарным 25 декабря в 11.36. Очевидец сообщил, что горит дачный домик.
 
К моменту прибытия пожарных дом, в котором жили шесть человек, оказался охвачен огнем, площадь составила 60 квадратных метров. Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений.
 
Ученик пятого класса средней школы № 22 Костаная Олег Пирог, проживающий в дачном обществе "Садовод", играл на улице и увидел густой дым из соседнего дома. Олег знал, что там живет многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке восемь лет, а младшей два года.
 

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четырех детей. В это время родителей в доме не было - затопив печь, они ушли в магазин", - рассказали в ДЧС.

 
До их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации они не нуждались.
 
Сотрудники службы пожаротушения вынесли из горящего дома два газовых баллона. Пожар локализовали в 12.07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12.28 возгорание было ликвидировано полностью.
 
Предварительная причина пожара - неправильная эксплуатация печного отопления.


 

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

25.12.2021, 16:00 60706
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Фото: 1news.az
НУР-СУЛТАН. 25 ДЕКАБРЯ - В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 декабря 2021 года, в 09.49 по времени города Нур-Султана (в 03.49 по Гринвичу), в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.36 градуса северной широты, 51.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс К=9.8. Глубина h=47 километров", - сообщает Казахстанский национальный центр данных.

 
 

На трассе Алматы - Хоргос произошло массовое ДТП

25.12.2021, 14:21 62136
На трассе Алматы - Хоргос произошло массовое ДТП
Фото: Кадр с видео Instagram/kris_p_talgar_2
АЛМАТЫ. 25 ДЕКАБРЯ - На трассе Алматы - Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 машин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 декабря, около 10.00, на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин", - сообщил в своем instagram департамент полиции Алматинской области. 

 
В ведомстве отметили, что в дорожной аварии пострадали пять человек. Пострадавшие доставлены для медицинского обследования в региональную больницу села Шелек. На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84-го по 136-й километры закрыт для движения.
 

 

Розовый дым на титано-магниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием очистки труб

24.12.2021, 17:00 74781
Фото: telegrm/Boreiko.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ - Розовый дым на титаномагниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием того, что в цехах проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации издания YK-news.kz, в департаменте экологии ВКО сообщили, что источником залпового выброса дыма розового цвета, встревожившего устькаменогорцев 21 декабря, стал технологический процесс очистки хлораторной.
 

Мы получили по этому красному дыму официальное пояснение от предприятия. Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть чистили одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем. Но как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

 
Глава департамента также отметил, что экологи фактически не имеют возможности своевременно попадать на территорию промышленных предприятий, поскольку их допуск туда затрудняется большим количеством условий, отнимающих много времени.
 

21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината мы попасть на проверку не смогли. У нас заняло время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!", - заявил Алиев.

 
Главный эколог области высказал мнение, что в подобных случаях представители соответствующих государственных органов должны допускаться без регистрации и подготовительных мероприятий, без бюрократических процедур, которые не позволяют оперативно оценить возникающие ситуации, сообщает источник.
 
По его мнению, необходимо создавать оперативную группу, состоящую из представителей промбезопасности, технического отдела ДЧС и экологов. Она должна допускаться на промышленные предприятия в полном составе и работать без помех. Соблюдение технологического регламента производства - прерогатива департамента промбезопасности. Задачей спасателей является принятие мер по гражданской безопасности. Департамент экологии оценивает совокупный вред, нанесённый промышленным инцидентом.
 

Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", - заключил Алиев.



Как сообщалось ранее, густой розовый дым в районе АО "УК ТМК" напугал жителей Усть-Каменогорска, а также близлежащих сел.
 

На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений

24.12.2021, 13:17 77276
На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений
Фото: azh.kz

АТЫРАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На Атырауском НПЗ произошел инцидент - шлам со сточными водами попал в канал нормативно-очищенных сточных вод, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте инцидента работают специалисты завода. Ситуация управляемая и находится под контролем, заверили в пресс-службе завода.

"По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического режима очистных сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, управляемых подрядной организацией. Создана комиссия с участием экоомбудсмена для выяснения причин инцидента. Результаты расследования будут сообщены общественности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры".


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В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП

24.12.2021, 12:06 78181
В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП
КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области водитель легкового автомобиля из-за гололеда выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим авто. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 декабря, примерно в 13.00 34-летняя водитель автомашины "Ниссан Тида", по предварительным данным, двигаясь по автодороге Кызылорда - Павлодар в сторону города Караганды в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной "Вольво" под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Караганды в Жезказган", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. 

 
В результате удара обе машины сильно покорежило. 57-летняя пассажирка "Ниссан Тида" погибла еще до приезда медиков. Водителя "Ниссан Тида" забрали на скорой в больницу, пишет ЕKaraganda.kz.
 

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.



 

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