Из-за бурана без электричества остались 42 дома в Алматинской области

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АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Больше суток жители 42 домов в селе Саты Кегенского района в Алматинской области жили без электричества из-за бурана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Хабар 24", сильный ветер оборвал провода, из-за этого вышел из строя трансформатор. Резкое замыкание повредило все электроприборы в домах сельчан. Авария произошла ночью. Сейчас подачу света в дома восстановили. В районном акимате сообщили, что электроснабжающая компания подсчитывает материальный ущерб, нанесенный жителям этого населенного пункта.
Ранее сообщалось, что юг Казахстана накрыла снежная буря. На отдельных участках автодорог было введено ограничения движения для всех видов транспорта. Ураганный ветер сорвал крыши с жилых домов и адмнистративных зданий, а также повредил газопроводы. В настоящее время ведется их восстановление.