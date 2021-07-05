Военный самолет с 85 людьми на борту упал на Филиппинах

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News , не менее 40 из них удалось спасти.

Как отметил генерал, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", - отметил он.

Катастрофа произошла на острове Холо в провинции Сулу.

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