Восемь человек пострадали в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 28 ИЮЛЯ - Восемь человек пострадали в тройном ДТП с участием автобуса в Павлодаре. Среди пострадавших есть дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, на автодороге Кенжеколь - Павлодар столкнулись автобус JAC и автомашина ВАЗ, которая затем врезалась в Volkswagen, сообщает Pavlodarnews.kz.

В результате дорожного происшествия восемь пассажиров автомашин ВАЗ и Volkswagen обратились за медицинской помощью", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что автобус ехал пустой. Сейчас он водворен на штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.

По информации управления здравоохранения, с места аварии в больницу доставлены восемь человек, в том числе дети.