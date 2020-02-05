Воспитатель и четверо детей отравились угарным газом в детском саду Шымкента

Шымкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - Массовое отравление угарным газом произошло в одном из детских садов Шымкента, передает Kazakhstan Today.

По словам газовиков, в детском учреждении был выявлен целый "букет" нарушений - от нелегальной установки дополнительного газового оборудования, до неплотно прилегающей к этому самому оборудованию дымоотводящей трубы. В момент проверки специалисты выявили опасную концентрацию угарного газа в помещении, где находились дети", - сообщает портал " Отырар ".

В результате отравления угарным газом помощь медиков потребовалась четверым детям 2018 года рождения и воспитателю.

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