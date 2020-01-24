Семь членов одной семьи отравились угарным газом в Туркестанской области

Сотрудники Туркестанской областной скорой медицинской помощи. оперативно прибыв на вызов, сразу же оказали первую помощь семье, получившей тяжелое отравление угарным газом.
Для оказания помощи приехали три команды медиков. Всего в Центральную больницу Толебийского района было доставлено семь человек. Состояние маленьких детей в возрасте от двух до трех лет на тот момент было критическим. На сегодня их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Ранее сообщалось, что в Жанаозене от отравления угарным газом скончались два несовершеннолетних.
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