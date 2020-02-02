Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы угарным газом отравились двое детей, передает Kazakhstan Today.
"1 февраля в частном жилом доме в микрорайоне Айгерим Алатауского района, по улице Степная,17, из-за неисправности дымохода получили отравление угарным газом и госпитализированы два ребенка - 6 лет и 3 месяцев", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.
Как отметили в ведомстве, было установлено, что хозяин дома не подготовил печь к отопительному периоду, она была не прочищена.
По информации медиков, состояние детей удовлетворительное, они получили отравление легкой степени. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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