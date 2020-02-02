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В Алматы угарным газом отравились двое детей

01.02.2020, 20:39 5671
Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы угарным газом отравились двое детей, передает Kazakhstan Today.
 
"1 февраля в частном жилом доме в микрорайоне Айгерим Алатауского района, по улице Степная,17, из-за неисправности дымохода получили​ отравление​ угарным газом и госпитализированы два ребенка - 6 лет и 3 месяцев", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС. 
 
Как отметили в ведомстве, было установлено, что хозяин дома не подготовил печь к отопительному периоду, она была не прочищена. 
 
По информации медиков, состояние детей​ удовлетворительное, они получили отравление легкой степени. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
 

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