Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы угарным газом отравились двое детей, передает Kazakhstan Today.

"1 февраля в частном жилом доме в микрорайоне Айгерим Алатауского района, по улице Степная,17, из-за неисправности дымохода получили​ отравление​ угарным газом и госпитализированы два ребенка - 6 лет и 3 месяцев", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

Как отметили в ведомстве, было установлено, что хозяин дома не подготовил печь к отопительному периоду, она была не прочищена.

По информации медиков, состояние детей​ удовлетворительное, они получили отравление легкой степени. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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