Шымкент. 24 декабря. Kazakhstan Today - Выпавший из окна многоэтажки в Шымкенте ребенок скончался, передает Kazakhstan Today.





22 декабря, в 21.15, в городскую детскую клиническую больницу поступил ребенок 2008 года рождения, сообщает Otyrar.kz

Со слов матери ребенка, мальчик упал с 8-го этажа многоэтажного дома и получил травмы различной степени тяжести. Минуя приемное отделение больницы, маленького пациента незамедлительно доставили в реанимационное отделение. Был созван консилиум в составе дежурных врачей реаниматологов, хирургов, травматологов. Проведен ряд реанимационных мероприятий, у ребенка два раза останавливалось сердце.

Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия в 00.45 врачи констатировали у ребенка биологическую смерть. У ребенка была сочетанная тяжелая травма, закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, травмы грудной клетки и живота, множественные ушибы мягких тканей, кровоподтеки и ссадины в области лица, туловища, обеих локтевых суставов.

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