Взрыв газа произошел в развлекательном центре Кызылорды

В результате взрыва волной разрушены находящиеся рядом с развлекательным центром деревянный сарай и навес на площади 50 квадратных метров, также повреждены окна соседнего дома по улице Женис", - сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.
По информации ведомства, первое подразделение пожарной службы прибыло на место происшествия в 07.24, после разведки приступило к тушению пожара. Огонь охватил первый этаж детского развлекательного центра площадью 200 квадратных метров.
Пожар был локализован в 07.44, полностью потушен в 08.15. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - утечка природного газа.
В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС Кызылординской области (48 сотрудника и 12 единиц техники), департамента полиции (8 сотрудников и 3 единицы техники). На место происшествия также прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники КазТрансГазАймак.
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