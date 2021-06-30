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Взрыв на арматурном заводе в Талдыкоргане: пострадали двое рабочих

29.06.2021 6049
ТАЛДЫКОРГАН. 29 ИЮНЯ - Два человека пострадали от взрыва на арматурном заводе в Талдыкоргане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной стал разорвавшийся боевой снаряд. Одного рабочего экстренно прооперировали, сейчас он в состоянии средней степени тяжести, сообщает 31 канал
 

Пострадавшие - работники завода. Одному из раненых осколок боевого снаряда попал в левую почку. Пришлось её вырезать. Пациент под наблюдением врачей", - рассказал хирург многопрофильной больницы Талдыкоргана Куат Нурланулы.


 
Взрыв прогремел ночью в складском помещении завода. Сейчас там работают саперы. 
 
Известно, что рядом в этот момент было трое рабочих. Двое получили травмы, третьего после осмотра врачи отпустили домой. 
 
Пока экстренные службы не объяснили, как боевой снаряд попал на территорию совместного казахстанско-китайского предприятия.
 

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