Взрыв на арматурном заводе в Талдыкоргане: пострадали двое рабочих

ТАЛДЫКОРГАН. 29 ИЮНЯ - Два человека пострадали от взрыва на арматурном заводе в Талдыкоргане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Причиной стал разорвавшийся боевой снаряд. Одного рабочего экстренно прооперировали, сейчас он в состоянии средней степени тяжести, сообщает 31 канал

Пострадавшие - работники завода. Одному из раненых осколок боевого снаряда попал в левую почку. Пришлось её вырезать. Пациент под наблюдением врачей", - рассказал хирург многопрофильной больницы Талдыкоргана Куат Нурланулы.





Взрыв прогремел ночью в складском помещении завода. Сейчас там работают саперы.

Известно, что рядом в этот момент было трое рабочих. Двое получили травмы, третьего после осмотра врачи отпустили домой.

Пока экстренные службы не объяснили, как боевой снаряд попал на территорию совместного казахстанско-китайского предприятия.

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