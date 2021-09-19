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Взрыв возле Капшагая напугал местных жителей

18.09.2021, 18:43 6049
Взрыв возле Капшагая напугал местных жителей
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Взрыв возле Капшагая напугал местных жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В субботу в социальных сетях распространили видеозапись из Капшагая. На видео видны клубы густого дыма, образовавшиеся после взрыва.
 

18 сентября 2021 года в городе Капшагае, на территории карьера по переработке щебня, проводились плановые взрывные работы", - проинформировали в ДЧС.

 
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.


 

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