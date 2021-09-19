Фото: скриншот из видео

АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Взрыв возле Капшагая напугал местных жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В субботу в социальных сетях распространили видеозапись из Капшагая. На видео видны клубы густого дыма, образовавшиеся после взрыва.

18 сентября 2021 года в городе Капшагае, на территории карьера по переработке щебня, проводились плановые взрывные работы", - проинформировали в ДЧС.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства