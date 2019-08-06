Взрывы и пожар произошли на складах с боеприпасами в воинской части в Красноярском крае РФ, идет эвакуация

Красноярск. 5 августа. Kazakhstan Today - Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края, передает Kazakhstan Today.

"5 августа, около 13.00 по московскому времени, на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметра", - сообщает ТАСС .

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 километров.

В результате пострадали семь человек, в их числе двое военных, они госпитализированы с осколочными ранениями. Еще пятерым медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 километров от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка. По некоторым данным, решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй. Также людей эвакуируют из детского лагеря "Сокол".

Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе. К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада", - говорится в сообщении.

На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.





Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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