Взрывы на складе в Жамбылской области: полиция прекратила дела в отношении журналистов

ТАРАЗ. 22 СЕНТЯБРЯ - Полиция Жамбылской области прекратила уголовные дела о распространении заведомо ложной информации в СМИ по взрывам боеприпасов в отношении двух журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, 16 сентября стало известно, что департамент полиции Жамбылской области проводит расследование по факту публикаций о снарядах возле ресторана в Байзакском районе. Заявление в полицию о распространении заведомо ложной информации написало управление внутренней политики акимата области. Исламбека Дастана (Turaninfo.kz) и Данияра Алимкула ("Жетінші арна") вызывали на допросы.

30 августа на телеканале YouTube было опубликовано видео, на котором видна куча боеприпасов, лежащих под открытым небом. Авторы видео отметили, что "снаряды" могут быть опасны. Пресс-служба Министерства обороны в официальном комментарии назвала "снаряды" металлоломом, не представляющим угрозы.

21 сентября, изучив результаты исследований и проведя следственные действия, полицейские прекратили уголовные дела в отношении журналистов в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.

15 сентября родным огнеборцев, погибших при тушении пожара, вручили госнаграды.

Хроника ЧП в Жамбылской области.

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