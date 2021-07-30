За сутки в ВКО ликвидировали пять пожаров

Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области за сутки ликвидировали пять пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ведомства сообщили, что 28 июля, в 11.39, в селе Желдиозек Уланского района, во дворе жилого дачного дома, загорелась кровля бани и гаража. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Удалось спасти помещение гаража и находящиеся внутри строительные материалы.

В 19.38 в Усть-Каменогорске, в переулке Тургенева, во дворе жилого частного дома, горели деревянные конструкции внутренней обшивки, перекрытия бани. Огонь был остановлен на площади 6 квадратных метров, оперативные действия позволили предотвратить дальнейшее распространение пламени. Предварительной причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

На территории дачного общества "Пищевик-1" огонь распространился на дом и мебель на общей площади 24 квадратных метра. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Семее, по улице Гражданская, в частном жилом доме загорелись деревянные конструкции наружной обшивки, кровли, оконных блоков, мебели. Искра от короткого замыкания электросчетчика попала на складируемое вблизи дома сено. Затем пламя охватило стену жилого помещения. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинул дом сын хозяина, 2007 года рождения. Огонь полностью ликвидирован на общей площади 30 квадратных метров, 0,6 тонны горящего сена. Причина - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводов.

В ночь на 29 июля, в 02.24, по улице Панфилова в городе Шемонаиха начался пожар в доме барачного типа на шестерых хозяев. Одна квартира оказалась нежилой. Огонь охватил кровлю дома, горели стены оконные и дверные блоки, мебель, личные вещи в квартирах. На момент прибытия пожарных подразделений на улице было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения. В 05.20 в ходе разбора конструкций обрушившейся кровли и перекрытий дома обнаружено еще одно тело, личность и пол устанавливаются. Огонь ликвидирован на площади 280 квадратных метров. В тушении было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства