Задержанный в Павлодаре пьяный водитель оказался работником Центральной райбольницы

ПАВЛОДАР. 6 ДЕКАБРЯ - В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали инцидент с пьяным водителем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ведомстве заявили, что задержанный полицией водитель работает в Центральной райбольнице и не относится к службе 103, сообщает Pavlodarnews.kz.
Водителя медучреждения задержали за управление транспортом в алкогольном опьянении в Теренколе. Как проинформировали в областном управлении здравоохранении, водитель судом лишен водительских прав на семь лет. Помимо этого, сотрудник медицинского учреждения, наказанный за пьяную езду, проведет 15 суток под арестом.
Стоит отметить, что мужчина работает не в службе 103, а в Центральной районной больнице Теренколя, на балансе которой имеется свой санитарный автотранспорт. После проверки всех деталей произошедшего в управлении здравоохранения Павлодарской области примут решение о дисциплинарном взыскании в отношение руководства больницы района Теренколь", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области задержали пьяного водителя скорой помощи. При проверке документов водитель вел себя странно, поэтому у инспектора возникли сомнения по поводу его трезвости.