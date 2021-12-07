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Задержанный в Павлодаре пьяный водитель оказался работником Центральной райбольницы

06.12.2021, 15:31 56323
Задержанный в Павлодаре пьяный водитель оказался работником Центральной райбольницы
ПАВЛОДАР. 6 ДЕКАБРЯ - В управлении здравоохранения Павлодарской области прокомментировали инцидент с пьяным водителем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве заявили, что задержанный полицией водитель работает в Центральной райбольнице и не относится к службе 103, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Водителя медучреждения задержали за управление транспортом в алкогольном опьянении в Теренколе. Как проинформировали в областном управлении здравоохранении, водитель судом лишен водительских прав на семь лет. Помимо этого, сотрудник медицинского учреждения, наказанный за пьяную езду, проведет 15 суток под арестом.
 

Стоит отметить, что мужчина работает не в службе 103, а в Центральной районной больнице Теренколя, на балансе которой имеется свой санитарный автотранспорт. После проверки всех деталей произошедшего в управлении здравоохранения Павлодарской области примут решение о дисциплинарном взыскании в отношение руководства больницы района Теренколь", - подчеркивается в сообщении. 

 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области задержали пьяного водителя скорой помощи. При проверке документов водитель вел себя странно, поэтому у инспектора возникли сомнения по поводу его трезвости. 
 

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В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста

07.12.2021, 14:33 16633
В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В Атырау беременная женщина спрыгнула с моста. Местным полицейским удалось спасти ее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, сегодня около 9.20 утра инспектор Центра оперативного управления УП города Атырау с помощью камер видеонаблюдения выявил женщину на пешеходном мосту, которая вызвала подозрение. Инспектор передал сообщение ближайшим сотрудникам патрульной полиции.
 

Командир роты батальона патрульной полиции Алмас Закариев выехал на мост и по ту сторону обнаружил женщину, которая собиралась прыгнуть. Несмотря на то, что сотрудник полиции отговаривал ее от суицидальных мыслей, она совершила прыжок. Своевременно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев спасли спрыгнувшую с моста жительницу Уральска", - пишет Polisia.kz.

 
В настоящее время 28-летняя женщина доставлена в больницу службой скорой помощи, выяснилось, что она беременна. Начаты следственные действия
 
 

В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии

07.12.2021, 14:12 11449
КЫЗЫЛОРДА. 7 ДЕКАБРЯ - В Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
2 декабря в учреждении смешанной безопасности департамента УИС по Кызылординской области осужденный совершил суицид, сообщает пресс-служба ДУИС региона.
 

На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Изучены материалы с камер видеонаблюдения, составлена беседа с другими осужденными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате первичной проверки выявлено не было", - говорится в сообщении.

 
Осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 99 (Убийство) и части 3 статьи 24(Покушение на преступление) УК РК.
 
В ведомстве отметили, что осуждённый состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения как "склонен к суициду" кроме того имел диагноз: "Органический галлюциноз". В настоящее время проводится досудебное расследование, а также назначена служебная проверка.
 
 

В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек

07.12.2021, 12:44 41500
В Павлодарской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек
ПАВЛОДАР. 7 ДЕКАБРЯ - На трассе в Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, 6 декабря 2021 года в 18.30 на 136 километре автодороги Ленинский - Русская Поляна вблизи села Ынтымак Иртышского района 49-летний водитель автомашины Ауди-80, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной "Газель". 
 

В результате ДТП водитель автомашины Ауди-80 от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

 

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