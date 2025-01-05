Здание новой школы горело в Таразе

Из-за сложных метеоусловий и перекрытия движения на автодорогах около 500 людей были перенаправлены на железнодорожное сообщение

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алакольском районе на автодороге Ушарал - Достык пять легковых автомашин с пассажирами застряли в снежном заносе, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Для вызволения людей спасатели выехали на сложный участок дороги на вездеходе.





На станцию Достык были доставлены все 11 местных жителей из них 3 детей. В медицинской помощи они не нуждались. Также, спасатели дополнительно провели объезд закрытого участка", - рассказали спасатели.









Также сообщается, что из-за сложных метеорологических условий и временного закрытия автомобильных трасс на участках Астана - Караганда, Астана - Павлодар и Астана - Кокшетау, около 500 пассажиров перенаправлены на железнодорожное сообщение, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».





Между тем в "КазАвтоЖол" проинформировали об очередном перекрытии движения из-за погодных условий. 4 января с 15.00 в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай Рахмановские ключи на учатке села Ушановское до города Алтай планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта. Ориентировочное время открытия трассы - 5 января.