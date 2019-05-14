Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 13 мая 2019 года, в 05.20 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 552 километрах на запад от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,5. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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