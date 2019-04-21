Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на территории Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций 20 апреля, в 01.52 алматинского времени (19 апреля в 19.52 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 182 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

По информации ведомства, энергетический класс землетрясения составил 9,8, магнитуда MPV - 4,5, глубина - 20 километров. Координаты эпицентра: 44,66 градуса северной широты, 77,94 градуса восточной долготы

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства