Землетрясение силой 5 баллов ощутили жители Жаркента

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 05.07 сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 145 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Энергетический класс землетрясения - 12,8, магнитуда MPV - 5,4, координаты эпицентра: 44,07 градуса северной широты, 79,71 градуса восточной долготы. Глубина - 5 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Жаркент 5 балла, Талдыкорган 2-3 балла, поселок Саты 2-3 балла.

По состоянию на 07.00 сведений о пострадавших и разрушений не поступало. В ДЧС области и Жаркента созданы оперативные штабы, открыты телефоны "Горячей линии" - 8 (7282) 22-31-58, 22-15-91", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства