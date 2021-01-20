Женщина и ребенок насмерть отравились угарным газом в Аягозе

Аягоз. 19 января. Kazakhstan Today - В частном доме в Аягозе угарным газом отравились женщина и трое ее детей, передает Kazakhstan Today.

19 января, в 09.30, в городе Аягозе по улице Сергазина в частном жилом доме родственником обнаружена 32-летняя жена хозяина дома, а также ее дети: двое сыновей 2008 и 2013 годов рождения и дочь 2015 года рождения. Женщина скончалась на месте, трое детей госпитализированы. Спустя некоторое время сын 2008 года рождения скончался. Двое детей на данный момент находятся в больнице. На месте работают специалисты Испытательной пожарной лаборатории. Предположительной причиной произошедшего несчастного случая стало отравление угарным газом из-за нечищеного дымохода печи", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Спасатели отмечают, что распознать угарный газ крайне сложно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Чтобы не угореть, нужно постоянно контролировать исправность печного оборудования и вытяжной вентиляции. Перед каждым использованием оборудования необходимо проверить тягу, а печь топить аккуратно и внимательно.

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