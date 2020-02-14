Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае

Фото: https://www.qostanai.media/

Костанай. 13 февраля. Kazakhstan Today - Женщину и 8-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае, передает Kazakhstan Today.

ДТП случилось 12 февраля, около 15.00, на улице Кобыланды батыра, пишет портал "Qostanai.Media".

Женщина вместе с 8-летним ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил "Мерседес". Известно, что водителю 70 лет.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ребенка доставили в Детскую областную больницу, 40-летнюю женщину поместили в городскую больницу с политравмой. Оба находятся в коме.

У обоих крайне тяжелое состояние", - подчеркивают в облздраве.

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