Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае

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ДТП случилось 12 февраля, около 15.00, на улице Кобыланды батыра, пишет портал "Qostanai.Media".
Женщина вместе с 8-летним ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил "Мерседес". Известно, что водителю 70 лет.
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ребенка доставили в Детскую областную больницу, 40-летнюю женщину поместили в городскую больницу с политравмой. Оба находятся в коме.
У обоих крайне тяжелое состояние", - подчеркивают в облздраве.
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