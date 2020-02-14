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Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае

13.02.2020, 08:53 13258
Женщину и ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае
Фото: https://www.qostanai.media/
Костанай. 13 февраля. Kazakhstan Today - Женщину и 8-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Костанае, передает Kazakhstan Today.
 
ДТП случилось 12 февраля, около 15.00, на улице Кобыланды батыра, пишет портал "Qostanai.Media".
 
Женщина вместе с 8-летним ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил "Мерседес". Известно, что водителю 70 лет.
 
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ребенка доставили в Детскую областную больницу, 40-летнюю женщину поместили в городскую больницу с политравмой. Оба находятся в коме.
 

У обоих крайне тяжелое состояние", - подчеркивают в облздраве.

 

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