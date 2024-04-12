Большая вода идет в ЗКО: с окраин Уральска срочно эвакуируют жителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассказать друзьям

Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о состоянии гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и их сбора к данному часу.





В Костанайской области пик паводка прошел. Приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. На сегодня в них собрано 489 млн кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды.





Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной.









В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6%. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счет боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.





Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме.





В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды.





Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. За время половодья в водохранилищах было собрано более 192 млн кубометров воды. Эта вода будет использована для сельскохозяйственных нужд.





Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.



