Большая вода идет в ЗКО: с окраин Уральска срочно эвакуируют жителей
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Уральск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Поступление больших объемов воды ожидается в Западно-Казахстанской области. Жителям дач и окраин Уральска рекомендовано срочно покинуть дома.
В зоне риска сейчас дачные массивы и садовые товарищества, расположенные в пойме реки Урал", - сообщает "Ак Жайык".
На данный момент уровень воды в реке Урал составляет 728 см и приближается к критической отметке, вода продолжает прибывать.
Особую опасность представляют район Мясокомбината: Венера, Речник; район Желаево: Арматурщик, Учужный затон; поселок Зачаганск (р-на Меловых горок), Стеновик и 1, 2, 3 дачные общества. В них отключат электро- и газоснабжение.
Жителям предлагают эвакуироваться в следующие пункты временного размещения:
- спортивный комплекс "Жекпе-жек", ул. Мөнкеұлы, 114;
- спортзал школы высшего спортивного мастерства, ул. Айтиева, 72.
С собой следует взять личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, нужные лекарства и вещи первой необходимости.
Для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих, сообщил на совещании республиканского штаба премьер-министр Олжас Бектенов.
Поступление больших объемов воды по реке Жайык ожидается из Российской Федерации, рассказал замглавы штаба Канат Бозумбаев.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди и началось половодье на реке Сакмара. По прогнозам, вода с верховьев рек Жайык и Сакмара поступит на территорию Западно-Казахстанской области во второй декаде апреля.
В Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня воды. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.
Мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД и Нацгвардии, Минобороны.
Бектенов поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости осуществить дополнительную переброску личного состава и техники, обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.
Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды, в первую очередь, усиляем Уральск, далее - Атырау", - заявил премьер.
Ранее сообщалось, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации объявлен в Атбасарском районе Акмолинской области. Из-за перелива на защитном земляном вале талые воды затопили сразу несколько улиц города.
Напомним, в стране практически полностью заполнены 15 водохранилищ, паводковая обстановка остается сложной. В восьми областях продолжает действовать режим ЧС. Из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля, режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.