Паводки в Атбасаре: в районе объявлен режим ЧС
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Кокшетау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Атбасарском районе Акмолинской области из-за паводков.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", из-за перелива на защитном земляном вале талые воды затопили сразу несколько улиц города.
Жителям паводкоопасных зон необходимо покинуть жилые дома. В настоящее время в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прошу всех жителей не поддаваться панике. В городе организованы пункты эвакуации в средних школах номер 2, 3, 5, 7, "Алим" и ДМШ, где будет организован ночлег и бесплатное питание. Пострадавшим жителям будет возмещен ущерб от паводка. Для этого создана комиссия, которая будет обследовать пострадавшие дома. Под моим руководством создан оперативный штаб по паводкам при акимате района", - заявил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.
Подчеркивается, что борьба с талыми водами и эвакуация населения продолжается. Сейчас на место разлива стягивается дополнительная техника.
Также 9 человек эвакуировали из села Журавлевка Акмолинской области, сообщает ДЧС региона. Отмечается, что было подтоплено 3 дома.
Между тем, этим утром карагандинские спасатели начали заблаговременную эвакуацию жителей села Бескол в Северо-Казахстанской области, проинформировали в МЧС РК.
В ведомстве заверили, что в Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3524 частных жилых дома и 502 дворовые территории. Откачано более 8,8 млн кубических метров талой воды, проведена укладка 1,4 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала", - сообщили в министерстве.
Между тем в стране практически полностью заполнены 15 водохранилищ.
Дополнено 11.04.2024, 14.50
В Акмолинской области эвакуировали 52 жителя села Иванковка, где произошел разлив реки Жолболды. Подтопленными оказались 45 домов. Также из зоны затопления спасли около 160 животных и 520 домашних птиц, сообщили в МЧС.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.