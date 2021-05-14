Жители Актау ощутили подземные толчки

АКТАУ. 13 МАЯ - Жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл взрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Актау, а также люди, находящиеся в промышленной зоне города, пишут, что 13 мая, около 17.17 - 17.25, ощутили в своих квартирах толчки, которые были вызваны колебаниями земной поверхности, сообщает " Лада ".

В социальных сетях пользователи предположили, что произошло землетрясение, другие уверяют, что видели взрывное облако в пригороде.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало. В ведомстве выясняют детали возможного происшествия и обещают прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, ранее сейсмологи утверждали, что в Актау невозможны землетрясения магнитудой выше пяти баллов.

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