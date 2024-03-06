05.03.2024, 13:25 26331
Жители поселка в Карагандинской области на два дня остались без отопления
В акимате обещали произвести перерасчет за тепло
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое суток жители поселка Молодежный Осакаровского района ожидали, когда наладится ситуация с теплоснабжением.
Температура в квартирах опустилась до отметки 11-12 градусов, у некоторых жителей из батарей потекла холодная вода, сообщает региональное издание eKaraganda.kz.
По словам местных жителей, тепла в квартирах толком нет с начала отопительного сезона. Приходится кутаться в теплую одежду и включать обогреватели.
Ситуацию прокомментировали в аппарате акима поселка Молодежный.
Вчера велись ремонтные работы с 9.00 до 21.00. Жители о поломке на котельной были предупреждены в местных чатах. Работы завершили вечером, но после подключения вновь произошла поломка конвейерной ленты. Сейчас все ремонтные работы завершены, котельная работает в штатном режиме. Температуру быстро нагнать не получится. Утром на выходе из котельной температура составляла 47 градусов при норме в 65", - сказал главный специалист аппарат акима Асхат Нурмухамбетов.
В акимате добавили, что перерасчет потребителям за дни без тепла будет произведен.
Напомним, в феврале без тепла и электричества остались жители Степногорска.
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05.03.2024, 12:54 27891
КТЖ оштрафовали за обрушение железнодорожного моста в Туркестанской области
Возбуждено административное дело
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Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан темір жолы" оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения железнодорожного переезда в Туркестанской области.
После обрушения конструкции на проходящую под ней дорогу в полиции Туркестанской области возбудили административное дело.
По данному факту возбуждено административное производство за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.
Напомним, на участке Арысь - Тюлькубас, перегона Кызылсай - Манкент, произошло падение перильного ограждения железнодорожного моста на проезжую часть автодороги из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера. Никто не пострадал.
05.03.2024, 10:09 32271
Премьер-министр поручил обеспечить постоянный мониторинг за сейсмоситуацией в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
Сейчас продолжается оценка произошедшего. МЧС нужно обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности. МЧС также необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать оперативные меры по реагированию на них", - заявил Олжас Бектенов.
Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, созданы республиканский и региональный оперативные штабы, организованы 384 пункта приема граждан.
Кроме того, акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий. Проведено аэровизуальное исследование селеопасных территорий.
По городу Алматы все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В настоящее время сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. МЧС продолжит профилактическую работу", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 05.03.2024, 14.00
Глава МЧС в своем выступлении подчеркнул, что в этот раз большая часть населения меньше поддалась панике.
Землетрясение, как и любое чрезвычайное происшествие, невозможно предугадать заранее. В этой связи министерством проводится работа по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям. За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность", - сказал Аринов.
Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.
Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.
Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
05.03.2024, 09:07 35036
После землетрясения в Алматы поступило 156 обращений о повреждениях зданий
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После пятибалльного землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 156 обращений о повреждениях зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера. В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах города Алматы", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.
Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.
Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.
Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Тогда не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
04.03.2024, 18:07 78771
Пожар на побережье Каспия контролируют с помощью вертолета
Фото: МЧС РК
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Атырау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для контроля за крупным пожаром в Курмангазинском лесничестве, на побережье Каспийского моря, привлекли вертолет АО "Казавиаспас", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, возгорание камыша на площади 1000 га в 40 км от села Курмангазы произошло днем 2 марта. Опасности для населенного пункта нет.
Сегодня для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС.
На болотистой местности происходит тление тростниковой растительности на площади 20 га. Площадь сгоревшей территории составляет 1000 га. Из них 200 га были потушены силами ДЧС, а 780 га самоликвидировано", - отметили в МЧС.
В ликвидации возгорания было задействовано 37 человек, 1 единица техники, 4 мотопомпы, 3 моторные лодки из ДЧС Атырауской области и Курмангазинского лесничества.
Работы по тушению возгорания продолжаются. Тушение камыша затруднено из-за отсутствия подъездных путей и болотистой местности, сообщили в ДЧС Атырауской области.
04.03.2024, 17:21 83496
Ситуация спокойная: глава МЧС отчитался перед Токаевым о последствиях землетрясения в Алматы
Президент поручил министру продолжать взаимодействие с акимом Алматы и всеми городскими службами
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
По словам главы МЧС, алгоритм действий, основанный на поручениях главы государства, в целом был выдержан.
Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами", - подчеркнул глава МЧС.
Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы.
Напомним, сегодня в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов, также были развернуты 384 пункта приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что в городе возможны афтершоки, однако с вероятностью 70% разрешительного землетрясения не ожидается. Между тем на дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс. Также алматинцы пожаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. В настоящее время поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия. В управлении урбанистики и городского планирования города Алматы после проверки пострадавших от землетрясения зданий заявили, что несущие конструкции не нарушены. В основном повреждены элементы из отделочных материалов: навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.
В Алматинском метро также заявили об отсутствии повреждений. Работа метрополитена возобновлена в 16.30.
04.03.2024, 15:59 89416
Несущие конструкции не нарушены: состояние поврежденных землетрясением зданий прокомментировали эксперты
В основном повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении урбанистики и городского планирования города Алматы после проверки пострадавших от землетрясения зданий заявили, что несущие конструкции не нарушены.
В основном повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада. Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала", - сообщили в управлении.
Там уточнили, что при районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.
При выявлении значительных повреждений в результате землетрясений, списки объектов направляются в управление урбанистики и городского планирования города Алматы на проведение последующих обследований сейсмоустойчивости экспертными организациями", - отметили в ведомстве.
Ранее в ДЧС Алматы заявили, что сильных и разрушительных землетрясений в городе не ожидается с вероятностью 70%. В то же время возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности.
Напомним, сегодня в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов, также были развернуты 384 пункта приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.
Между тем на дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс. Также алматинцы пожаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. В настоящее время поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
04.03.2024, 15:15 94581
В Алматы разрушительных землетрясений не ожидается с вероятностью 70% - ДЧС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального сейсмоинститута.
Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отмечает, что на 12.20 04 марта 2024 г. на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна", - говорится в заключении.
Комиссия считает, что данное событие является основным толчком с последующими афтершоками.
На основании решения вышеуказанной комиссии ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания.
Следующее заседание комиссии состоится в среду.
Напомним, сегодня в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.
Между тем на дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс. Также алматинцы пожаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. В настоящее время поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
04.03.2024, 13:49 86826
Десятибалльные пробки наблюдаются в Алматы после сильного землетрясения
Фото: ДП Алматы
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс, сообщают жители мегаполиса.
Город встал", - сообщают с дорог Алматы перепуганные горожане.
Согласно данным центра оперативного управления, автомобильный трафик увеличен в округе общеобразовательных школ города и детских садов в связи с тем, что родители одновременно забирают своих детей домой, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Сообщается, что свыше 120 экипажей патрульной полиции обеспечивают дорожную безопасность в городе.
Кроме того, алматинцы пожаловались на плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
Стоит отметить, что хаотичная высотная застройка, пробки на дорогах, загрязненный воздух, дефицит воды, нехватка мест в детских садах и школах, недостаточная мощность коммунальных сетей - проблемы, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Пару дней назад жители Алматы потребовали от акима прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и тп.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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