Жители Шымкента ощутили землетрясение силой 2-3 балла

Шымкент. 6 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня жители Шымкента ощутили отголоски землетрясения, произошедшего на территории Кыргызстана.

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции 6 ноября, в 13.38 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 565 километрах на запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 12,5, магнитуда MPV - 5,7, координаты эпицентра: 39,72 градуса северной широты, 71,68 градуса восточной долготы. Глубина - 30 километров.

Землетрясение в Казахстане силой 2-3 балла ощутили жители Шымкента.

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