Жители ЖК "Нурия" из-за перебоев с водой перекрыли Талгарский тракт

АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В Алматы в торговом доме "Новый Ялян" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в городском ДЧС, в торговом доме произошло загорание двух контейнеров, а третий контейнер был поврежден от высокой температуры. Для предотвращения дальнейшего распространения огня пришлось вскрыть соседние контейнеры.

В результате принятых мер возгорание было локализовано за 21 минуту, сообщили в ДЧС.

В настоящее время ситуация под контролем, возгорание ликвидировано.



