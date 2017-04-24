Жителя Восточного Казахстана оштрафовали за хранение экстремистской литературы

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Жителя Восточного Казахстана оштрафовали за хранение экстремистской литературы24.04.2017
Происшествия  12:15

Усть-Каменогорск. 24 апреля. Kazakhstan Today - Аягозский районный суд Восточно-Казахстанской области рассмотрел административное дело в отношении Е., привлеченного к административной ответственности за совершение правонарушения по части 4 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции).

Как сообщила пресс-служба райсуда, на судебном заседании Е. признал вину и показал, что он не знал о том, что книга "Избранные хадисы" под авторством Ю. Кандехлави решением суда признана экстремистской, передает Kazakhstan Today.

Cуд признал Е. виновным по указанной статье КоАП РК, и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 МРП с конфискацией продукции. Постановление суда вступило в законную силу.
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