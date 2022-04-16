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Жителям поселков пришлось останавливать селевые потоки в Жамбылской области

15.04.2022, 08:57 20351
Жителям поселков пришлось останавливать селевые потоки в Жамбылской области
Фото: МЧС РК
ТАРАЗ. 15 АПРЕЛЯ - В Жамбылской области затопило несколько поселков. Продолжительный дождь в горах спровоцировал селевые потоки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сельчанам пришлось взять в руки лопаты и рыть траншеи, чтобы грязевая жижа не дошла до их домов, сообщает телеканал КТК
 
Первые грязевые потоки хлынули в село Орнек около полуночи. Под угрозой оказались десятки жилых домов. Борьба со стихией велась сразу в четырех аулах. Людям пришлось вооружиться тяпками, лопатами, завести тракторы и копать траншеи. Воду, которая уже размыла опоры пяти мостов и подтопила несколько дворовых территорий, все же удалось отвести в сторону. 

 
Это уже второй за последние дни случай схода селя из-за проливных дождей в районе Турара Рыскулова. 
 

Утром уже восстановлен мост в селе Салимбай. В ближайшее время закончим работы по восстановлению моста в селе Орнек. Вода попала во двор одного дома в селе Жарлысу, во двор одного дома в селе Кокдонен, во дворы четырех домов в селе Акыртобе. Дома не пострадали. Жертв среди людей и животных нет", - сказал заместитель акима района Т. Рыскулова Ергазы Еспенов.

 

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О состоянии пострадавших при пожаре учениц павлодарской школы рассказали врачи

15.04.2022, 15:25 14696
ПАВЛОДАР. 15 АПРЕЛЯ - О состоянии пяти школьниц, госпитализированных в больницу после пожара в павлодарской школе, сообщили врачи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным медиков, у 14-летней девочки диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, а у 15-летней - острую реакцию на стресс. После осмотра школьниц отпустили с родителями домой", - сообщает Pavlodarnews со ссылкой на управление здравоохранения Павлодара. 


Еще трех девочек экстренно госпитализировали в соматическое отделение. 

В 12.15 детей доставили в приемный покой областной детской больницы. У троих диагноз - токсическое действие двуокиси углерода. Двум пациенткам 16 лет, одной - 17. Состояние при поступлении средней тяжести за счет интоксикации угарным газом. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", - сообщили в управздраве.

По данным медиков, во время пожара ученицы находились в туалетной комнате, где надышались дымом. 
  
Напомним, пожар произошел на третьем этаже школы № 1 в Павлодаре. Из учебного заведения самостоятельно эвакуировались более 400 человек.

 

Почему вайнеры до сих пор на свободе: Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде

15.04.2022, 14:49 17091
Почему вайнеры до сих пор на свободе: Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК рассказал журналистам о ходе расследования по делу о финансовой пирамиде, которую рекламировали известные казахстанские вайнеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в деле 169 потерпевших. Общий ущерб составил около 2 млрд тенге.
 

К уголовной ответственности привлекаются 14 лиц, в том числе известные вайнеры", - рассказал Чиндалиев.

 
6 лиц, по его словам, находятся под арестом. Однако вайнер Меиржан Туребаев находится под залогом.
 

Залог как мера пресечения избирается в уголовном процессе в каждом случае индивидуально. Учитываются все обстоятельства: наличие постоянного места жительства, несовершеннолетних детей, роль в совершении преступления. С их учетом суд избрал ему (Туребаеву. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) меру пресечения в виде залога. Но то, что человек не находится под арестом, не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщил Чиндалиев.

 
Он рассказал, что дело уже завершили, оно проходит стадию ознакомления.
 

Действия всех, кто причастен к этому преступлению, уже квалифицированы. Им предъявлено обвинение. После завершения дело будет направлено прокурору, а он направит его в суд", - добавил заместитель генпрокурора. 

 
Он также пожелал пострадавшей женщине скорейшего выздоровления.
 
Напомним, 11 апреля одна из вкладчиц финпирамиды - Багила Досмаилова совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане.
 
 
По словам женщины, до отчаяния ее довели мошенники и алматинские полицейские. Потерпевшая потеряла 20 млн тенге, доверившись организаторам финпирамиды, среди которых оказались известные блогеры и вайнеры Азимжан Саидбаев, Меирхан Шерниязов и Меиржан Туребаев. Двое из организаторов объявлены в международный розыск. 
 
Багила Досмаилова в настоящее время находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает в сюжете телеканал КТК.
 
Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид.
 

Пропавшего мужчину вторые сутки ищут в Акмолинской области

15.04.2022, 14:01 16806
Пропавшего мужчину вторые сутки ищут в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области вторые сутки ищут пропавшего 26-летнего мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О пропаже сына-музыканта в отдел полиции Жаркаинского района заявил местный житель, сообщает Polisia.kz
 

Мужчина сообщил, что 14 апреля около 16.00 дня молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении и до обращения в полицию не вернулся. Заявитель также сообщил, что сын ранее неоднократно уходил из дома, но конфликтов в семье не было", - сообщили в полиции.

 
Для установления местонахождения пропавшего созданы шесть поисковых групп из числа сотрудников Жаркаинского отдела полиции и волонтеров. 
 
Поисковые работы велись в Державинске, близлежащих населенных пунктах, на берегу реки Ишим и в других местах. 
 

Работа по поиску без вести пропавшего продолжается. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, обратиться по телефону 102. Приметы: рост 175 - 180 см, азиатской внешности, худощавого телосложения. Был одет: черная куртка, белая футболка, серые джинсы и кроссовки темного цвета", - проинформировали в полиции.

 

Пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара

15.04.2022, 13:09 17681
Пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара
Фото: скрин с видео/ДЧС Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 15 АПРЕЛЯ - В Павлодаре из загоревшейся школы эвакуировали более 400 учеников, пятеро из них госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре в школе № 1 на улице Малайсары батыра, 3, поступило сегодня в 11.06. Горело книгохранилище на третьем этаже, сообщили в ДЧС Павлодарской области.
 

До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 479 человек, из них 414 детей. В 11.41 пожар ликвидирован. Бригадой скорой помощи с места пожара в больницу увезли 5 человек, по госпитализации уточняется. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

 
На место происшествия выехали 35 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС, ЦМК, службы "102", "103", проинформировали в департаменте.
 
 

В одном из районов Атырауской области объявлен режим ЧП из-за паводков

15.04.2022, 11:56 18691
В одном из районов Атырауской области объявлен режим ЧП из-за паводков
Фото: МЧС РК
АТЫРАУ. 15 АПРЕЛЯ - В связи с паводком на реке Ойыл, произошедшим сегодня в Кызылкогинском районе Атырауской области, объявлено чрезвычайное положение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время для защиты высыпано 300 тонн песка и выставлено более 500 мешков с грунтом", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
На месте происшествия находятся 3 единицы тяжелой техники (2 КамАЗа, 1 погрузчик), более 70 волонтеров из числа сельской молодежи. В зонах риска на усиленном дежурстве находятся 7 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.
 

Для предотвращения подтопления домов принято решение о демонтаже коммунальными службами участка автодороги Миялы - Карабау - Индер. Как только угроза исчезнет, участок дороги будет восстановлен", - добавили в ведомстве.


Напомним, жителям поселков пришлось останавливать селевые потоки в Жамбылской области.
 

Учитель частной школы скончался во время тестирования в Алматы

14.04.2022, 16:12 33651
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы во время сдачи тестирования скончался 49-летний учитель одной из частных школ Алматы. Мужчина состоял на учете в поликлинике из-за гипертонической болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. и
 

Это первый летальный случай за 4 года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи", - сообщили в Национальном центре тестирования. 

 
Представители управления образования города выразили соболезнования семье погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь. 
 
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. 
 
В пресс-службе центра также напомнили, что в случае плохого самочувствия педагоги могут поменять дату тестирования.
 
 

По факту гибели ребенка в ливневом канале в Караганде заведено уголовное дело

14.04.2022, 12:48 36726
По факту гибели ребенка в ливневом канале в Караганде заведено уголовное дело
Фото: instagram/qaragandy_tjd
КАРАГАНДА. 14 АПРЕЛЯ - По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале в Караганде органами следствия начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время назначены необходимые экспертизы", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Проводится расследование.
 
Ранее сообщалось, что 3 апреля в Караганде произошел несчастный случай. В 15.45 на пульт "112" поступило сообщение от очевидцев, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.
 

Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном рейсе из Беларуси

14.04.2022, 10:01 30806
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Международный аэропорт Алматы поступило сообщение, что самолет, пребывающий рейсом из Минска, заминирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В сообщении говорилось о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, летевшего рейсом Минск - Алматы, авиакомпании Belavia.
 

После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 
31 марта неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах в Алматы, в том числе в Международном аэропорту.
 

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