Политолог: налоговое законодательство делается богатыми и для богатых

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Член общественного совета города Алматы, политолог Марат Шибутов в интервью агентству Kazakhstan Today рассказал о несправедливости налоговой системы, высказал мнение об обложении сборами фрилансеров и предстоящей всеобщей декларации доходов.

Kazakhstan Today: На прошлой неделе на заседании КИПР Вы заявили о несправедливости налоговой системы в Казахстане. Можете ли подробнее рассказать, в чем заключаются недостатки системы?

Шибутов: У нас богатые люди, в чем их основные доходы? Доходы с акций, с долей, с ТОО, с банковских вкладов, а они не облагаются налогом. Если вы, например, с корпорации имеете 100%, получаете дивиденды и не платите налоги. А когда они получают наследство, они тоже за это не платят. А с зарплаты вы платите 10% пенсионные, 10% подоходного налога и плюс еще всякие налоги, которые за вас платит работодатель и которые тоже учитываются при начислении вашей заработной платы. У нас прогрессивная шкала имеется только на машины и на дома. Хотя можно было сделать налог и для них.

Kazakhstan Today: Почему сложилась такая несправедливая система налогообложения у нас в Казахстане?

Шибутов: Потому что законодательство делается богатыми, разумеется, они не будут себе ставить больше налогов.

Kazakhstan Today: Как по-вашему, что можно и нужно изменить?

Шибутов: Можно было бы для них налоги внедрить, хотя бы 3-5%. Хотя бы так. В то время как ЕСП (единый социальный платеж) внедряют для самозанятых, а миллионеры спокойно жируют. Это же смешно…

Kazakhstan Today: Поддерживаете ли Вы инициативу государства об участии фрилансеров в ЕНПФ?

Шибутов: Это была глупость. Это все равно же непостоянный заработок. Государство не может сказать честно: вы не платите пенсионные, не будет вам никакой пенсии. Оно не может сказать народу честно, оно стесняется и т.д. Надо говорить: "Не платишь пенсионные, ходи по помойкам и собирай, и мы ничем тебе не поможем". Вот так правильно надо говорить! Ну, они не хотят делать такие жесткие меры, поэтому стараются принудительно это сделать. А надо говорить честно: "Мы вас всех предупреждаем, кто не будет платить, тому будет плохо".

Kazakhstan Today: Наблюдали ли Вы недовольство, возмущения со стороны населения?

Шибутов: Я сам платил все эти взносы, поэтому мне это не нравится. Плюс там процедура еще такая идиотская… Почему нельзя платить через egov, через него можно платить налоги, а пенсионные нельзя. Почему я должен платить банкам комиссию? Как будто сделано все в коррупционных целях, чтоб обеспечить деньгами банки. Поэтому тоже нехорошо.

Kazakhstan Today: Уже известны случаи, когда фрилансеры, разбираясь с тонкостями налогового законодательства и разъяснениями госорганов, на несколько дней (!) запоздали с подачей в налоговый орган декларации об имуществе и доходах, на основании которой уплачивается взнос в ЕНПФ. Из-за этого короткого промедления на них уже заводятся административные производства с вынесением предупреждений. Как Вы это прокомментируете?

Шибутов: На самом деле у нас народ не приучен заполнять декларации. У меня ушло на заполнение декларации где-то полчаса. У меня полчаса, а кто-то вообще не сможет. У людей просто нет сил разбираться с этими декларациями, надо было просто сказать: заплатите - и все, без всяких деклараций.

Kazakhstan Today: Поддерживаете ли Вы введение всеобщего декларирования доходов? С какими сложностями с его введением столкнутся граждане?

Шибутов: В таком виде, как у нас сейчас, нет. Даже когда государственные служащие сдают декларации, а там 100 тыс. человек, у них система виснет. А если 12 миллионов сдадут? Там вообще все рухнет. В реальности они не приспособлены. Там нужно анализ, исследования делать. Этого нет. Это полный дурдом. Даже можно сказать, что у нас большая часть населения не имеет Интернета, а вручную же не принимают. У них нет Интернета, они просто не могут это заполнить.

Kazakhstan Today: Поможет ли декларация действительно снизить уровень коррупции или же существенно не повлияет на ситуацию?

Шибутов: Нет. Декларации государственные служащие и так сдают. Нам нужно просто их сделать публичными, чтобы все их могли видеть. Мы все их будем сдавать, и все равно они будут в Минфине, ничего не увидим. Какой смысл? Какая коррупция? Просто будет больше проблем для людей.

Kazakhstan Today: Как Вы оцениваете ажиотаж со стороны госорганов вокруг помощи многодетным и другим социальным категориям. Звучит много предложений, останется ли это на уровне обсуждений или же нуждающиеся в поддержке семьи ощутят реальную поддержку?

Шибутов: Кто просит, тот и получает. Кто активно просит, тот активно получает. Просто есть такая проблема, что у нас многие многодетные даже не знали, какие им полагаются льготы. А сейчас тема была поднята, хотя они и сейчас тоже не знают, какие льготы им полагаются. Им просто сказали, что нужно идти в акимат и там получить помощь. Вот они и идут. Ключевая проблема для многодетных в больших городах - это то, что у них регистрации нет, у 90%. Регистрация их - в областях и поселках, откуда они приехали. Поэтому надо и эту проблему решать первым делом.

Kazakhstan Today: Говоря о социальной поддержке граждан, следует затронуть и прослойку среднего класса. Считаете ли Вы, что она в последние годы неуклонно уменьшается вследствие девальваций, реальной инфляции и при этом незначительном росте доходов?

Шибутов: В целом у нас общие доходы падают, из-за инфляции и девальвации. Из-за того, что у нас мало внутреннего производства, большая половина импорта, и поэтому у нас доходы падают. Плюс у нас заработные платы не повышаются нормально, они индексируются и поэтому мало.

Kazakhstan Today: Спасибо за интересную беседу!

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