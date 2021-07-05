Казахстан совместно с Китаем запустил одну из крупнейших ветряных электростанций в Центральной Азии

В Казахстане 20 июня совместно с Китаем полностью введена в строй самая мощная в Центральной Азии ветроэлектростанция (ВЭС), вырабатывающая сегодня 100 мВт, сообщает Информационная компания Урумчи.





Всего два года назад в городе Жанатасе Жамбылской области Казахстана состоялась официальная церемония запуска строительства нового объекта. И вот теперь реальностью стали слова заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова, который на той церемонии сказал: "Это будет первая в Казахстане и Центральной Азии ветряная электростанция с самой большой мощностью - свыше 100 мВт. Ее ввод обеспечит потребность в электроэнергии 30 000 домохозяйств. В то же время ввод нового объекта смягчит ситуацию с энергодефицитом на юге страны".

О подробностях полного ввода в строй Жанатасской ВЭС, общий объем инвестиций в которую составил около $150 млн, рассказал в своем интервью главный специалист технического департамента ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" Ильяс Нусыров.

Осенью прошлого года ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" начала подключение к национальным энергосетям первых ветротурбин. Но это было лишь первым шагом. Часть из остававшихся 40 турбин планировалось подключить до конца 2020 года, другую часть - в начале 2021 года. Удалось ли выполнить поставленную задачу?

- Сегодня мы уверенно можем сказать, что намеченную задачу полностью выполнили. Действительно, наша компания 30 сентября прошлого года подключила к национальным сетям (АО "KEGOC") первую партию ветротурбин. Причем к концу 2020 года было подключено 20 агрегатов. Остальные 20 ветроустановок запускались в период с января по 20 июня 2021 года. Таким образом наша станция 20-го июня вышла на полную проектную мощность.

Какова теперь мощность Жанатасской ВЭС?

- Как ранее и было обещано в соответствии с проектом, полный ввод запланированных агрегатов Жанатасской ветровой электростанции (ВЭС) в Жамбылской области позволил довести ее мощность до 100 МВт. Это небывалый по масштабам для Казахстана объект, которому пока в сфере ветровой энергии нет равного во всей Центральной Азии.

Важность вклада казахстанских и китайских инженерно-технических работников в выводе Жанатасской ветровой электростанции на запланированную мощность приобретает особую значимость, если учесть, что в размеренный ритм строительства станции и пуско-наладки оборудования внесла свои коррективы обрушившаяся в 2020 году коронавирусная пандемия?

- Безусловно, самоотверженность казахстанских и китайских специалистов заслуживает самых теплых слов благодарности. Тем более что проект Жанатасской ВЭС является одним из первых ключевых энергетических проектов в рамках сотрудничества Китая и Казахстана. Отрадно что инженеры китайской компании China Power International Holding Limited (CPIH) и казахстанской компании Visor старались выдерживать намеченные сроки, несмотря на ряд неудобств, связанных с эпидемией и некоторыми карантинными мероприятиями.

Известно, что в 2020 году эпидемия коронавируса вынудила компанию для избежания массового скопления людей и сохранения их здоровья предпринять ряд профилактических мер. Привело ли это к ограничению численности работающих на электростанции?

- Из-за коронавирусной эпидемии в процессе строительства объекта действительно были приняты профилактические меры. Чтобы избежать случаев заражения часть сотрудников подрядных и субподрядных организаций были переведены на дистанционный режим работы.

Отрадно отметить, что, несмотря на принятие ограничительных мер для предотвращения эпидемии, работы на строительном объекте ни на минуту не прекращались. Для этого с персоналом станции был проведен соответствующий инструктаж, люди предварительно ознакомились с санитарными требованиями в условиях эпидемии при выполнении работ. Все эти требования неукоснительно соблюдались -масочный режим, безопасная дистанция, личная гигиена.

Кроме того, заказчик - ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" - в целях обеспечения безопасности своего персонала тоже перевел своих сотрудников на удаленный режим. Сегодня в связи с улучшением ситуации с эпидемией персонал заказчика работает в нормальном режиме.

Вы упомянули об использовании на станции удаленного режима деятельности. Насколько эффективно зарекомендовал метод работы в формате онлайн-встреч и онлайн-конференций?

- Можно сказать, что пандемия сыграла даже положительную роль для усовершенствования методов администрирования и управления персоналом станции. Я имею в виду развитие онлайн-встреч, онлайн-конференций и работы в режиме онлайн. У нас и до пандемии использовался онлайн-режим. Но раньше эта сфера технологии была не особо развита, поэтому народ и не стремился пользоваться удаленным доступом. Но на сегодняшний день к цифровому режиму персонал начал постепенно привыкать. На сегодня онлайн-режим зарекомендовал себя как эффективный способ работы.

Насколько известно, в период пандемии некоторые иностранные компании часть своих специалистов вернули на родину. А как отразился этот период на китайских инженерно-технических работниках, задействованных на Жанатасской ВЭС? Как в условиях карантинных ограничений осуществлялось руководство монтажными и пуско-наладочными работами?

- Китайские специалисты - участники китайско-казахстанского проекта строительства Жанатасской ВЭС даже в пандемию оставались на своем посту. Многие из них в тот год даже из карантинных соображений решили не покидать объект и не возвращаться в Китай с целью в кратчайшие сроки реализовать проект и как можно скорее обеспечить зеленой энергией экономику Южного Казахстана.

Как-то вы рассказывали о том, как китайские специалисты и в пандемию продолжали обучать местных коллег навыкам по работе с оборудованием на подстанции и в ветропарке. А как в целом ведется на предприятии подготовка специалистов и привлечение их к работе на ВЭС из числа местных молодых специалистов? Сколько их насчитывается на станции?

- Обучение местного персонала не только проводилось в момент разгара пандемии (в онлайн-режиме), но и продолжается по сей день. Представители заводов-изготовителей КНР, то есть шеф-монтажники, как их принято называть на объекте, после завершения работ по монтажу и пуско-наладке разъясняют казахстанским молодым специалистам всю необходимую информацию по использованию своего оборудования.

Часть молодых операторов из числа казахстанцев начала обучаться у нас с января 2020 года. После десятимесячного курса обучения они приступили к работе, по сути, им доверено управление ветровой электростанцией. Еще пять человек были приглашены на работу в сентябре - августе. Их учеба проходила под руководством инженеров из КНР прямо на рабочем месте, поскольку все необходимое для этого: ветрогенераторы, трансформаторы и другое оборудование находятся здесь, на станции. Сейчас наши ребята знают наизусть технические характеристики всех агрегатов. Это очень важно, поскольку без таких знаний нашей ВЭС управлять просто невозможно.

Также местным специалистам предоставляется вся документация (инструкции по монтажу, эксплуатацию и ремонту) на русском языке от заводов-изготовителей оборудования. Казахстанскому персоналу в определенные дни выделяется время для самостоятельной подготовки - просмотра документации. Если возникают вопросы, на помощь приходят китайские специалисты.

Конечно же, на предприятии особое внимание обращают на способных ребят, которым после подготовки доверяются ответственные участки работы.

Таким образом у нас на станции подготовлено 20 казахстанских специалистов, которые были задействованы в ходе строительных и монтажных работ на ВЭФ. В настоящее время на станции насчитывается более 25 сотрудников.

Планируется ли по мере развития проекта ВИЭ продолжение набора местных специалистов для формирования квалифицированных кадров?

- В Казахстане намерены и дальше развивать зеленую энергетику. А для этого нужны подготовленные специалисты. Поэтому у компании на перспективу есть планы подготовки специалистов для работы на оборудовании. Тем более что запущенная ветроэлектростанция в Жанатасе - это не единственный проект в планах энергетического сотрудничества Китая и Казахстана.

Жанатасская ВЭС уже вносит свой особый вклад в продвижение развития "зеленой" энергетики в Казахстане в виде подготовки казахстанских специалистов для этой отрасли будущего. Выпускники казахстанских вузов, окончившие факультеты электроэнергетики, на этом объекте при помощи китайских специалистов получают необходимый опыт работы с оборудованием, использующим энергию природы.

Какое значение, на ваш взгляд, имеет окончательный ввод Жанатасской ВЭС для энергообеспечения и экологии области и Казахстана в целом?

О значимости Жанатасской ВЭС, мне кажется, очень точно высказался в свое время заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

Отметив огромную важность ВЭС для региона, он, в частности, сказал: "В Казахстане укрепляется энергетическая независимость, растет доля "зеленой" энергетики, и данный проект закрепляет лидерство Жамбылской области в этой сфере. Немаловажно и то, что образуются новые рабочие места. А для китайской стороны это также значимо, поскольку эта ветроэлектростанция в рамках казахстанско-китайского сотрудничества станет одним из первых ключевых энергетических проектов. Из 55 намеченных нашими странами совместных проектов реализуются уже 12, и ветроэлектростанция является одним из таких проектов".

При этом следует иметь в виду, что Жамбылская область, с ее растущей экономикой, всегда испытывала дефицит электроэнергии.

Что же касается экологического аспекта, то, как известно, правительством Казахстана поставлена амбициозная задача по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны. Установлен целевой показатель: планировалось довести его в 2020 году до 3%, а к 2030 году - до 10%. И наша Жанатасская ВЭС с полным вводом в строй своих энергомощностей ускорит выполнение этих задач.

В отличие от электричества, вырабатываемого от сгорания угля (а в Казахстане порядка 80% всей энергии вырабатывается на угле), ветровая энергия не загрязняет окружающую среду. К тому же ВЭФ почти не будет производить сточных вод и нарушать электромагнитную обстановку в округе.

Особенно нам приятно осознавать, что теперь часть электричества, выработанного из экологически чистой энергии ветра, начала поступать с Жанатасской ВЭС на предприятия области и в жилищно-бытовой сектор.

Спасибо за интервью!

Автор: Кемар Машанло

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