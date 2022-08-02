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Цифровой облик казахстанской армии

01.08.2022, 11:05 1836
Цифровой облик казахстанской армии
Фото: Минобороны РК
Автоматизация процессов в армии направлена на сокращение цикла управленческой деятельности от получения боевой задачи до анализа ее исполнения. О накопленном опыте в сфере цифровой модернизации Вооруженных сил, наличии необходимого потенциала сил и средств рассказывает заместитель министра обороны Республики Казахстан Дархан Ахмедиев.
 
От солдата - до генерала
 
- Армия - неотъемлемая часть нашего общества. Без современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил ее невозможно представить. Работа над созданием единой телекоммуникационной сети военного назначения и упрощением множества ресурсозатратных неавтоматизированных процессов идет не первый год. 
 
В настоящее время в министерстве разрабатывается стратегия цифровой трансформации, - документ, следуя которому, наше ведомство будет последовательно решать вопросы цифровизации. И с этим документом необходимо ознакомить всех военнослужащих: от солдата и до генерала. 
 
Документ предназначен не только для военных, но также для госорганов, чтобы в обществе видели, какой вектор направления развития мы выбрали. Это нужно также для наших партнеров из отечественных и международных IT-компаний. Они, в свою очередь, будут готовить свои решения для того, чтобы обеспечить наши потребности. 
 
Это, во-первых, развитие инфраструктуры. Для успешной цифровизации необходима своя сетевая топология, поскольку несовершенство инфраструктуры усложняет переход на цифровой формат. У нас разработан целый блок систем. К примеру, есть централизованная информация о материально-техническом обеспечении - наличии боеприпасов, вооружения. Но, для своевременной ее актуализации нужна единая система в воинских частях между центром и конечным адресатом - ротами, чтобы отойти от "ручного режима" и забыть о пресловутом человеческом факторе. 
 
- Выражение "кадры решают все" близко к теме нашего разговора. Не случайно ведь один из приоритетов стратегии цифровой трансформации вооруженных сил называется "Люди и навыки"? 
 
- На сегодняшний день определены пять приоритетных направлений. Как пример, можно привести проекты с рабочими названиями "Армия с цифровыми навыками", "Цифровые офицеры" и "IT-специалисты в армии". 
 
Армия нуждается в грамотных специалистах, которые умеют пользоваться современными программами. Конечно, в наши дни призывной контингент отличается от новобранцев прошлых лет, среди молодого пополнения много ребят со средним специальным и высшим образованием, и в подразделениях есть люди, которым можно доверить IT-сферу. Тем не менее, нам необходимо организовать всеобуч, что предполагает проведение курсов для личного состава Вооруженных сил по трем категориям: пользователи, администраторы ведомственных информационных сетей и персонал по приобретению IT-услуг. 
 
Существует проблема - информационные системы разных подразделений привязаны к различным стекам, то есть, не интегрированы. Отсутствие интеграции удлиняет процесс исполнения задачи. Поэтому мы переводим данные в облако, чтобы службы могли взаимодействовать между собой, но это кропотливая работа, затратная по финансовым и временным ресурсам.
 
В оборонном ведомстве приступили к созданию института CDTO (Chief digital transformation officer). Это офицер-руководитель, в зоне ответственности которого лежит вся цифровая повестка. 
 
Должность для старших офицеров. Отбор будет строгий и длительный. К примеру, если заявки подали 3000 кандидатов, то после тестов на знание законодательства, допустим, пройдет порядка 500 человек. 
 
Потом они сдают тест на IQ. Прошедшие его 100 экзаменуемых делают презентацию, свое видение цифровой трансформации Вооруженных сил, где будет оцениваться подача информации, мотивация офицера и так далее. Исходя из результатов, выберут лучших полсотни. После живого собеседования с членами комиссии останется 30 претендентов. Из них мы выберем 13 человек, которые будут рекомендованы к назначению, именно столько позиций пока создали. 
 
Это будут "цифровые офицеры", такие должности будут введены для оптимизации и повышения эффективности армии в составы управлений Главнокомандующих видами Вооруженных сил, Командующих родами войск и региональными командованиями. Такая мера позволит непрерывно внедрять в жизнедеятельность Вооруженных сил процессы информационных технологий и инноваций. 
 
Следующий проект "IT-специалисты в армии" планируется реализовать вне Вооруженных сил с участием специалистов из гражданской сферы - создание резерва из профессионалов, постоянно занятых в сфере IT-услуг для их привлечения в случае необходимости к решению боевых задач в киберпространстве. Инициатива позволит осуществлять оперативное реагирование, профессиональную поддержку и координацию войск с помощью информационных технологий.
 
Виртуальная реальность поля боя
 
- Цифровые технологии стремительно преображают военную отрасль, влияют на способы ведения войны, а также повышают возможности в обеспечении безопасности. Вместе с тем, рост компьютеризации требует усиления защиты военных систем управления и связи, создания "суверенного" интернета. Что в этом направлении делается в нашей стране?
 
- Закрытые сети, которые никак не пересекаются со Всемирной паутиной, появились во многих армиях. Такое решение позволяет им, не опасаясь утечки, наладить работу по управлению ресурсами и войсками. Есть риски кибербезопасности, но в закрытом контуре эта опасность минимизирована.
 
Запланировано формирование защищенных каналов связи не только для МО, идет совместная работа над созданием единой транспортной среды специального назначения для ряда государственных спецорганов. Мы на стадии определения бюджета, в рабочую группу, где обсуждаются пути осуществления этой идеи, вошли представители перечисленных структур. В зависимости от задач, потребностей и возможностей будет использоваться как волоконно-оптический кабель, так спутниковая и радиорелейная связь.
 
- Опыт современных конфликтов показывает, что часто в боевых действиях задействуются не крупные группировки, а батальоны, и даже взводы, которые действуют нередко независимо от основных подразделений. В такой боевой обстановке возможность получения оперативных данных небольшими чинами становится первостепенной. Есть ли в распоряжении казахстанских военных источник надежной связи?
 
- Да, есть. Сегодня мы обеспечили связь внутри Вооруженных сил, и тактическое звено может связаться с вышестоящим командованием. Можно ограничиться только передачей голосовых сообщений. У волоконно-оптической связи пропускная способность выше, возможно передать большие пакеты данных - цифры, координаты, карты. 
 
Мы строим защищенную сеть, она сможет передавать оперативные данные из любой точки Казахстана, в этой системе будут связаны все боевые единицы, бронетехника, авиация. Но, для этого нужно иметь инфраструктуру, обеспечить ее техническими средствами, разработать программное обеспечение.
 
На данный момент у нас не везде налажена связь с высокой пропускной способностью. Кроме того, инфраструктура где-то морально устарела, программное обеспечение привязано к разным стекам, то есть, их надо "заставить" говорить на одном языке. В целом, технические сложности в реализации проектов мы можем решить своими силами. Необходимы время и финансовые ресурсы.
 
- По мере того, как ширится компьютеризация вооруженных сил, возрастает и опасность того, что в ходе боевых действий системы управления могут подвергнуться атакам. И чем больше насыщены войска цифровыми технологиями, тем чувствительнее будет вражеский удар. С пониманием этого в современных армиях появилось стремление создать кибервойска. И в их задачи входит не только защита военных компьютерных сетей, но и проведение кибератак. Нет ли планов сформировать в казахстанской армии киберподразделение?
 
- Наша Военная доктрина носит оборонительный характер. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым новым вызовам и угрозам. В Казахстане наблюдается дефицит специалистов в области кибербезопасности. Наш проект "IT-специалисты в армии" направлен на то, чтобы в час "Ч" мы могли "мобилизовать" в Вооруженные силы потенциал специалистов из гражданской сферы. Скажем, для защиты объектов и инфраструктуры, а это аэропорты, вокзалы, ТЭЦ, банки. 
 
Уходящая натура
 
- Считается, что армии передовых стран уже давно стали движущей силой технологического прогресса, поскольку у них, помимо значительных финансовых возможностей, есть желание обойти потенциального врага. В условиях нашей страны можно ли говорить о господдержке инноваций и передовых изысканий в сфере обороны?
 
- Необходимо заручиться эффективной государственной поддержкой инновационных и научных проектов в оборонной отрасли. Поэтому мы прорабатываем создание инновационного центра в области обороны и безопасности. Уже создана команда, которая этим занимается.
 
- Когда говорят об успешной компьютеризации деятельности войск, часто вспоминают образ планшетиста ПВО, как пример умирающей профессии. Наверное, перечень воинских ремесел, уходящих в прошлое, можно будет продолжить?
 
- Да, сегодня, когда применяется автоматизированное отображение воздушной обстановки, ручной труд планшетистов выглядит как рудимент прошлого века. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.
 
В нашем ведомстве продолжается реализация проекта "Цифровой местный орган военного управления", доказавший свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг. Проект позволил достичь необходимой интеграции с информационными системами других государственных органов.
 
Многие процессы в учреждениях Министерства обороны, как и в других государственных органах, претерпевают изменения. Нововведения не обошли и коридоры местных органов военного управления в казахстанских городах. Учитывая наличие интеграции и персональных данных призывников в других госорганах, можно сократить ненужные расходы. К примеру, информацию о здоровье допризывника, или его обучении на дневном отделении вуза мы можем получить из данных других министерств в режиме "запрос-ответ".
 
Процессы цифровизации государственных услуг сегодня очень актуальны. К примеру, автоматизация процедуры приема на воинскую службу по контракту, предполагающая интеграцию с системой кадрового учета, значительно сократит сроки приема на службу и полностью исключит человеческий фактор. 
 
- Месяц назад СМИ сообщали о "десанте IT-шников", высадившемся на военной авиабазе.
 
- Площадкой для воплощения в жизнь амбициозного проекта была выбрана авиабаза в Талдыкоргане. Для этого на авиабазу для ознакомления с ее инфраструктурой и техническими возможностями мы доставили топ-менеджеров порядка 30 отечественных IT-компаний.
 
Лидеры цифровой индустрии готовы предложить широкий спектр решений для автоматизации рутинных процедур и избавления от бумажной волокиты - начиная от пропускной системы на КПП до учета материально-технических запасов, вооружения и кадров. Пилотный проект по оснащению современными устройствами проводится для отбора эффективных решений для дальнейшего масштабирования по всем воинским частям и учреждениям Вооруженных сил. Он обеспечит возможность оперативной оценки обстановки и эффективного управления воинской частью, позволит высвободить временные, финансовые и человеческие ресурсы армии для выполнения первостепенных задач по повышению боевой готовности. 
 
Проект планируется реализовать уже в четвертом квартале текущего года. Отбор наиболее эффективных и применимых в Вооруженных силах IT-технологий для дальнейшего тиражирования во всех воинских частях осуществит специальная комиссия.
 
Мы готовы закупить технические средства, оборудование, чтобы пилот для разработчиков не был сильно затратным. Уже определен список компаний, которые будут внедрять инновации. 
 
- В наши дни военные многих стран мечтают о создании универсального солдата, его еще называют солдатом будущего. Как бы футуристично это не звучало, такой боевой единицей в скором будущем постараются обзавестись все армии.
 
- Над созданием бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий, работают во многих странах. Концепция увеличения мощности и эффективности отдельно взятого воина на основе технологических достижений XXI века уже не из области фантастики. Максимизировать не только боевую мощь и выживаемость, но и мобильность солдата на поле боя, рассматривая бойца, как систему, возможно путем цифровизации его действий. Например, в защитный шлем интегрируются наборы сенсоров, их связывают с датчиками на оружии, очки оснащаются прибором ночного видения и тепловизором. Есть и другие технологии. 
 
Недавно мы посетили международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", где одна казахстанская компания продемонстрировала нам такое решение. 
 
В целом, все усилия направлены на повышение боеготовности Вооруженных сил и трансформацию в высокопрофессиональные современные военные подразделения. 
 

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Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным

22.07.2022, 19:32 9776
Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным
Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин
KAZAKHSTAN TODAY::
 - Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц. 
 
А. Ильин:
 - Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.
 
Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.
 
ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.
 
Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.
 
Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.
 
Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.
 
Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.
 
В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.
 
Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.
 
Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.
 
Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.
 
Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.
 
Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.
 
- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?
 
Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата. 
 
Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа. 
 
- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?
 
Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".
 
В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.
 
- У этого препарата есть название?
 
Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.
 
Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком"), являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата. 
 
Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство. 
 
- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?
 
Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.
 
- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира. 
 
Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".
 
- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?
 
Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.
 
- Есть для этого возможности?
 
В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком". 
 
- Насколько скоро это может быть реализовано?
 
Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.
 
- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?
 
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.
 
Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.
 
- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?
 
Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.
 
- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?
 
Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.
 
- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется? 
 
Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.
 
- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?
 
Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.
 
- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.
 
Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.
 
- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович! 
 
Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.
 
* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.
 

Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"

14.07.2022, 23:42 15516
Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"
Фото: spbdnevnik.ru
"Когда я уезжал в Москву, родители дали напутствие: "Держи свой язык за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты", - рассказал aif.ru Юрий Стоянов, который 10 июля отмечает 65-летие.
 
Образ Ленина
 
Юрий Николаевич, ваши родители ведь дети войны?
 
— Отцу было 10 лет, а маме - всего 6, когда началась война. Мамина семья жила в Сталинграде. Город бомбили, они эвакуировались в сторону юга. Но эшелон тоже разбомбили... В Ташкенте их приютила семья узбекского учителя. Мама была там на привилегированном положении: по узбекской традиции все лучшее отдавалось гостям. Она, наверно, была единственным упитанным ребенком в этой семье.
 
Вообще, страшное время, что военное, что послевоенное. До середины 1950-х крестьяне, жившие в деревне и выполнявшие государственные работы, были практически крепостными, паспорта которых председатель колхоза запирал в сейф. Деревню, где жил отец, сначала заняли немцы, потом румыны, потом ее освободили наши. У отца в семье росли еще две родных сестры. Всем семья не могла дать высшее образование, и по понятиям того времени образование дали старшему сыну. Помимо обучения в медицинском институте, папа еще работал на заводе. Времени, казалось бы, не оставалось. Но тем не менее не так давно я нашел его записную книжечку. В ней отмечены все концерты, на которые он ходил. Когда я читал эту книжку, никак не мог понять: это записная книжка студента медицинского института или студента консерватории? Были месяцы, в которые он более 20 раз бывал на симфонических концертах и в опере!
 
Тогда не было этого комплекса, что все лучшее - в Москве. Существовало понятие деревни и города. А Одесса, где мы жили, была уникальным, молодым, свободным городом со своими театрами, вузами, морем, огромным портом. Когда я приехал в Москву, то был абсолютно лишен провинциального комплекса, да и по уровню среднего образования мог дать фору однокурсникам.
 
Недавно в столице у меня произошла удивительная встреча с моей няней. Когда она за мной присматривала, то сама еще была девчонкой. C ней я нечаянно выучил "Евгения Онегина". Она готовилась поступать в институт и читала Пушкина, училась и убаюкивала меня. В 4 года я знал наизусть целые главы!

А как вы из Одессы перебрались в Бородино?
 
— В Википедии сначала ошиблись, там написали, что я родился в Бородино, но сейчас уже исправили. Я родился в Одессе. Когда был еще грудным ребенком, родители, закончив институт, уехали на практику в село Бородино под Одессой. Моя мама работала в сельской школе. Потом, уже в Одессе, она стала завучем по воспитательной работе в школе, куда я пришел учиться. Конечно, ей периодически приходилось нервничать из-за меня. Когда надо было сдавать украинский язык и литературу, которые принимала она, я бегал по дому и орал: "Не буду учить! Я поступаю в ГИТИС! Зачем мне это!?" В итоге выучил только один билет и сообщил об этом маме. Пришел на экзамен, вытащил не глядя. Вижу, мать начинает смеяться. Оказалось, я вытянул тот билет, который и выучил. А на сочинении директор подошел ко мне и тихо так прошептал: "Напишешь "Образ Ленина в советском искусстве", получишь пять".

И вы написали?
 
— Конечно! Тогда вышел фильм "6 июля" с Каюровым, это была почти диссидентская тема по тем временам, что во всем виноваты те, кто извратил учение и образ Ленина. И начинались уже другие фильмы с непривычным Лениным, не таким прищурившимся добрым дедом, который спасает зайцев и любит детей. Детей у него не было, а зайцев он убивал на охоте. Думаю, я хорошо написал сочинение, они должны были плакать, жалко должно было быть им Ленина.
 
Кстати, я, может быть, единственный из 65-летних, кого Ленин посвятил в пионеры. На сцене Одесского драматического театра мы стояли бледны, у нас тряслись ноги. Вышел Ленин и сказал: "В борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы!" Мы прокричали: "Всегда готовы!" Ленин продолжил: "Пионэры, вы должны показывать всем пример!" А потом я случайно оказался в ненужном месте в ненужное время, за кулисами театра, где увидел, как моя мама протянула Ленину конверт. Ленин, он же заслуженный артист, открыл конверт и пересчитал несколько червонцев, на которых был изображен профиль Ильича. Так Ленин получил от моей мамы трех Лениных. Грим у него уже поплыл, лысина была плохо приклеена. Я был разочарован. Потом, когда я Илюше Олейникову сделал замечание по поводу его концертной рубашки, он мне дал совет: "Юрий, никогда не рассматривай декорацию вблизи".

"Не выбрасывай меня, пожалуйста"
 
Видела несколько фотографий вас с родителями, по ним кажется, что к вам всегда относились с обожанием.
 
— Я вырос в любви, но в любви строгой. Мне и тапочком перепадало. Моя задача была, когда возвращался из школы, что-то натворив, тапочек спрятать. У нас в доме был настоящий культ работы: на работе родители говорили о работе, дома - о работе, на отдыхе - о работе. Когда мамы и папы целыми днями не было дома, я себя обделенным не чувствовал, наоборот, классно, друзей можно притащить или на море сгонять. Вы представляете, что сейчас ваш девятилетний ребенок отправится на море? Вы же поседеете. Мобильных не было, геолокация не была подключена. Пересыпь, пляж завода Продмаш и кинотеатр - вот наши геолокации.
 
Из опасностей разве что одну вспомню. Однажды я отправился в летний кинотеатр - мы на деревья залезали и смотрели оттуда "Тарзана" и всевозможную индийскую лабуду, от которой весь зал рыдал, как на похоронах. Сеанс закончился, я шел домой. Внезапно передо мной образовались три парня. У одного из них - пистолет-пугач. Я увидел дуло, направленное на меня, и побежал зигзагами, восьмерками, как в индийских фильмах - из них-то я знал, что пуля так не попадет.
 
В то время мы жили в страхе, в вечном ожидании войны. В школе постоянно репетировали воздушную тревогу: лечь головой в сторону взрыва, вытянуть большой палец вперед. Если палец перекрывает ядерный гриб, тогда еще можно спастись, а если нет - тебе хана. Было вечное изучение противогазов, антидотов, костюмов химщазиты. Дети видели страшные сны о войне и ядерных взрывах... Эти страхи были очень осязаемы. Мы росли с этим ощущением опасности. Она в моем поколении генетически уже заложена.

Вы в школе были чрезвычайно остры на язык, смущали вашу маму?
 
— Я не маму смущал, а ее начальство. Когда я уезжал в Москву, мне мои родители сказали напутственную фразу: "Держи свой язык, пожалуйста, за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты". Недержание языка у меня было, это правда. Я уже тогда начал показывать Брежнева, всех директоров нашей школы, педагогов. У меня хорошо получалось. А одноклассники и рады были, говорили: "Юрик, покажи этого, Юрик, покажи того!" Артисту много ли надо, он же за аплодисменты забудет обо всем. Аплодисменты - наш хлеб.
 
Однажды, когда я в очередной раз кого-то передразнил, мама сказала, что выбросит меня с пятого этажа - мы жили на пятом этаже. Я, стоя на балконе, прокричал так, чтобы это слышал весь двор: "Мама, не выбрасывай меня, пожалуйста, ты еще будешь мною гордиться!"
 
Но у нас в семье не принято было выпячивать себя, к успехам было очень ироничное отношение, хвалить себя было неприлично. Советское воспитание. И когда моя мама прочитала мою книгу, она меня попросила: "Юра, ты не мог бы себя любить чуть-чуть побольше?" Я ответил: "Нет, потому что вы меня так воспитали". Но себя надо хоть иногда любить, хотя бы для того, чтобы подольше пожить.

В театре получал 140 рублей
 
Вы смогли ее просьбу исполнить и чуть больше себя любить?
 
— Нет. Правду про себя я знаю, цену себе я знаю, но это так, когда один на один и когда что-то хорошо получилось. А вот вслух об этом сказать не могу. Меня ужасно смущают люди, которые на полном серьезе рассказывают о себе практически в третьем лице. Я им иногда завидую, но понимаю, что я бы так никогда не смог. Есть и среди актеров такие, и среди режиссеров. По-моему, это от отсутствия ума или такой мамы, как у меня была.
 
В 1991-м развалился Союз, экономика разваливалась, а вы внезапно пришли к успеху с вашим "Городком", для вашей семьи все изменилось?
 
— Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано. Страна умирала, и мой отец вместе с ней умирал. Я не лью крокодиловы слезы, но моя Родина — это Советский Союз. Была у нас такая страна. Когда хоронили одного моего друга, я не мог быть в Одессе, но написал в память о нем: "Страны у нас разные, а Родина одна".
 
К сожалению, мой отец не застал "Городок". Он ушел из жизни, когда его сын был наполненный амбициями, подающий надежды и абсолютно несостоявшийся артист. Мама моя мой успех в "Городке" не сразу восприняла. Я помню, после нескольких выпусков она сказала: "Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты играешь женщин, а эти женщины могут быть кем-то еще, кроме меня?" Она считала, что все это пародия на нее. Отчасти это была правда. Потому что это та женщина, которую я знал больше всех.

"Вампиров" ваша мама оценила?
 
— Она почувствовала жанр, правда, сказала: "Что ж ты такой страшный, небритый? Ты же в жизни хорошо выглядишь, прилично одет, причесан". Я ответил: "Мам, ну это же такая прелесть". А для меня действительно такое наслаждение, что я не причесываюсь, не бреюсь, мне наклеили ногти, я вспомнил, на какую ногу хромать, и пошел в кадр.
 
Парадокс, но мне кажется, что лучше эту роль сыграл бы Илюша, если бы был жив. И эта роль - это мое посвящение всему тому, что он не успел сыграть, а я доигрываю за него. Как только я начинаю мастерить в кадре, использовать внешние приемы, тут же вспоминаю его особую сдержанность, скупую выразительность.
 
Вы в нем подсмотрели Святослава Вернидубовича?
 
— Нет. Я долго смотрел на себя в зеркало, на свое благополучное лицо, на все несоответствия меня этой роли. Смотрел, потом зачесал волосы вперед, не побрился 4 дня и понял, что Святослав Вернидубович - человек, которому неважно, как он выглядит последнюю тысячу лет. Это стало отправным моментом. Вот сейчас снимается продолжение. Съемки идут и в Москве, и в Смоленске. Мне очень нравится сценарий второго сезона. У нас вся команда прежняя, только режиссер новый, Дима Грибанов. Он был 22 года назад оператором-постановщиком в одном из первых фильмов, где я снимался, "Очень русский детектив". С тех пор мы не виделись до этого момента. И когда он зашел на площадку, я увидел человека, который совершенно не изменился. Я заметил: "Дима, а вампир-то не я, а ты!"

Ваш герой в "Вампирах средней полосы" всем своим поведением показывает, что вечная жизнь - это огромная беда и проклятие. Как же так? Ведь многие столетия ищут эликсир бессмертия.
 
— Обмануть Бога люди пытались всегда, но ни у кого не получилось. Почитайте "Фауста". Это наказание жуткое, переживать людей, которых ты любишь. Как можно к этому стремиться? Когда ты провожаешь, например, в последний путь близкого человека, если ты выходишь потом на улицу и тебя раздражают люди тем, что они не знают, как тебе в этот момент плохо, тем, что заняты своими делами, значит, ты чего-то не понял в этой жизни. В этом и есть Бог: в том, что жизнь продолжается в тех, кто просто идет мимо и кому до тебя нет никакого дела.
 

Принцип одного Китая не может быть оспорен: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по вопросам, связанным с Тайванем

16.06.2022, 18:22 33346
Принцип одного Китая не может быть оспорен: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по вопросам, связанным с Тайванем
Фото: посольство КНР в РК
В последнее время США часто раздували тайваньский вопрос, что отрицательно сказывалось на китайско-американских отношениях. Не могли бы вы предоставить основные сведения о Тайване, а также о тайваньском вопросе?
 
- Тайвань - провинция Китая, расположенная на юго-востоке страны. Она состоит из самого большого острова Китая - острова Тайвань и прилегающих к нему островов. Ее общая площадь - около 36 тысяч кв. км, население составляет около 24 млн человек. 
 
Уже в 230 году н.э. китайский флот прибыл на Тайвань. В XII веке Китай отправил чиновников на острова Пэнху Тайваня, чтобы эффективно контролировать Тайваньский регион. В XVII веке Китай создал уезды на Тайване, а затем префектуры и провинцию. С 1895 по 1945 год Тайвань был оккупирован японскими империалистами. После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань вернулся в объятия родины. Это свидетельствует о том, что Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Тайванем.
 
В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Таково основное содержание принципа одного Китая, ставшего консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. В 1971 году резолюция № 2758 Организации Объединенных Наций признала правительство КНР единственным законным представителем Китая в ООН. В настоящее время большинство стран мира, в том числе США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая. Республика Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня", и Китай это высоко ценит.
 
Вы только что упомянули, что США признают принцип одного Китая. Но недавно официальный представитель Госдепартамента США Прайс написал в социальных сетях, что США не согласны с китайским принципом одного Китая и по-прежнему привержены политике, которую Соединенные Штаты проводят при поддержке обеих партий. Политика основана на "Законе об отношениях с Тайванем", трех совместных американско-китайских коммюнике и "Шести гарантиях по отношению к Тайваню". Что вы думаете о его высказываниях?
 
- Данный американский представитель пытается обмануть мир, играя в словесные игры, чтобы обелить действия США по подрыву мира в Тайваньском проливе и грубому вмешательству во внутренние дела Китая.
 
Обращаясь к истории, мы видим, что тайваньский вопрос когда-то был самым большим препятствием на пути нормализации китайско-американских отношений. Китай официально установил дипломатические отношения с Соединенными Штатами в 1979 году после того, как США выполнили три предварительных условия, предложенных китайской стороной: "разрыв дипломатических отношений (с Тайванем), расторжение договора и вывод войск (из Тайваня)". Видно, что принцип одного Китая является необходимым условием установления дипломатических отношений между Китаем и США. До и после установления дипотношений с Китаем Соединенные Штаты прямо заявили о своем принятии принципа одного Китая в Шанхайском коммюнике 1972 года, Коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и Коммюнике от 17 августа 1982 года.
 
Однако за последние 40 лет США грубейшим способом не следовали принципу одного Китая и трем китайско-американским совместным коммюнике. Особенно в последние годы префикс американской "Политики одного Китая" становится все длиннее и длиннее, и они в одностороннем порядке состряпали незаконные документы, такие как "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий для Тайваня", бросают вызов политике одного Китая, которые Китай с самого начала не признавал и решительно противился; Соединенные Штаты значительно ослабили ограничения на официальные обмены между США и Тайванем, а уровень и частота обменов между двумя сторонами значительно увеличились; военные отношения между Соединенными Штатами и Тайванем стали более частыми и открытыми, и общий объем продаж США оружия Тайваню превысил 70 млрд долларов США; Соединенные Штаты также помогли Тайваню расширить так называемое международное пространство и открыто помогают Тайваню "укрепить дипломатические отношения".
 
Нетрудно заметить, что в тайваньском вопросе именно США продолжают попирать свои обязательства, нарушая консенсус обеих сторон и пытаясь использовать тайваньский вопрос для воспрепятствования мирному воссоединению Китая, подрыва мира и стабильности в Азии, и сдерживать развитие Китая.
 
Недавно члены Конгресса и Сената, чиновники и другие должностные лица из Соединенных Штатов и других стран "посетили" Тайвань, встретились с "Президентом Тайваня" Цай Инвэнь и другими высокопоставленными лицами и призвали Тайвань присоединиться к ВОЗ в качестве "наблюдателя". Что Вы думаете об этом?
 
- Тайвань является провинцией Китая, откуда взялся "Президент", какие права имеет Тайвань для ведения официальных обменов с другими странами и какое право он имеет на участие в международных организациях, состоящих из суверенных государств? Официальные лица соответствующих стран посещали Тайвань и подстрекали к его участию в международных организациях, что серьезно нарушает принцип одного Китая, чем Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого.
 
Не так давно 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение прямо отказаться от включения в повестку дня Ассамблеи так называемого приглашения Тайваня принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя, предложенного отдельными странами. Перед открытием ассамблеи почти 90 стран выразили свою приверженность принципу одного Китая и выразили свое несогласие с участием Тайваня, направив специальные письма в ВОЗ. Это в полной мере показывает, что принцип одного Китая является народным стремлением международного сообщества и общей тенденцией и никакие вызовы недопустимы.
 
Президент США Джо Байден заявил, что если континентальная часть Китая предпримет действия против Тайваня, это будет "похоже на то, что произошло в Украине" и США обеспечат Тайваню военную защиту. Соединенные Штаты по-прежнему продают оружие Тайваню. Что Вы думаете об этом? Не спровоцируют ли действия США военный конфликт в Тайваньском проливе?
 
- Украинский вопрос - это вопрос между Россией и Украиной, двумя суверенными государствами, а тайваньский вопрос - это внутренние дела Китая, сравнивать эти два вопроса абсурд. Китай никогда не позволит какой-либо внешней силе вмешиваться в свои внутренние дела.
 
Продажа США оружия Тайваньскому региону Китая серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая, а также серьезно подорвала китайско-американские отношения и мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китай решительно выступает против этого и резко осуждает подобные действия. США должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи между США и Тайванем.
 
Источником нынешней напряженности в Тайваньском проливе являются тщетные попытки сил "независимости Тайваня", которые полагаются на Соединенные Штаты в реализации своих амбиций по расколу Родины, а также тщетные попытки некоторых американцев сдерживать развитие Китая с помощью тайваньского вопроса. Подстрекательство США к "независимости Тайваня" поставит Тайвань в опасное положение, а также подвергнет огромным рискам сами США. Вся ответственность за угрозу миру в Тайваньском проливе лежит на силах "независимости Тайваня" и на американской стороне.
 
По вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не может идти на компромиссы. Как отметил член Госсовета и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в своем выступлении на 19-м диалоге "Шангри-Ла", "Тайвань - это Тайвань Китая, тайваньский вопрос - это внутренние дела Китая, воссоединение Родины обязательно должно быть достигнуто, раскол и "независимость Тайваня" никогда не закончится хорошо, а вмешательство внешних сил никогда не увенчается успехом. Мирное воссоединение является величайшим желанием китайского народа, и мы готовы приложить максимум усилий. Но, если кто-то посмеет разделить Тайвань от Китая, мы сделаем все возможное, чтобы сражаться, чего бы это ни стоило, никто не должен недооценивать решимость, волю и мощные возможности китайских вооруженных сил". Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Я советую США не выступать против 1,4 млрд китайцев.
 

В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе

09.06.2022, 10:19 38571
В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе
Фото: vedomostiural.ru
Вирусолог Александр Лукашев рассказал "Известиям" о том, почему обезьянья болезнь пересекает межвидовой порог и опаснее ли она ВИЧ-инфекции
 
Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, рассказал в интервью "Известиям" член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев. Они и сейчас значительно ниже, чем у COVID-19, поэтому риск новой пандемии невелик. Специалист также объяснил, почему вирус вышел за пределы Африки, хотя раньше этого не происходило, какое влияние на распространение болезни оказало прекращение вакцинации от обычной оспы и почему новая угроза по степени опасности даже близко не стоит рядом с ВИЧ-инфекцией.
 
Коллективный иммунитет человечества постепенно уменьшался
 
Когда обезьянья оспа появилась в человеческой популяции? Говорят, что в 1970-х…
 
- Она не появилась, она была всегда - и в 50-е, и в 70-е. И вирусологам о ней было известно с тех же времен. На самом деле название "обезьянья оспа" не совсем точное. Вирус впервые выделили от обезьяны - да, но изначально он был свойственен грызунам в Центральной Африке.
 
Понятно ли, когда вирус перешагнул межвидовой барьер?
 
Он не перешагивал барьер один раз, как коронавирус. Это зооноз, то есть вирус, который циркулирует в дикой природе и периодически заражает людей. Обычно каждый год в Африке наблюдается несколько сотен или тысяч случаев заражений обезьяньей оспой - там это довольно распространенная история. При этом цепочки его передачи очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.
 
В чем причина?
 
- Это обусловлено тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы - посчитали, что она окончательно побеждена. Вакцина от нее обеспечивала частичную защиту и от обезьяньей оспы. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. И в какой-то момент накопилась критическая масса людей, чей организм не знаком с вирусом оспы. Это первый фактор. Второй - вирус попал в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться - среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.
 
Можно ли обезьянью оспу поставить в один ряд с птичьим и свиным гриппом, коронавирусом?
 
- Нет, нельзя. Коронавирус совершил межвидовой переход один раз, грипп перешагивает этот барьер намного легче, но все же редко - раз в 20-30 лет. Обезьянья оспа - классический зооноз, она эндемична у животных и регулярно заражает людей. Главный вопрос сейчас в том, закрепится ли вирус в популяции людей или нет.
 
Обезьянья оспа может коснуться и нас
 
В ВОЗ заявили о том, что с 13 мая по 2 июня прирост заболеваний обезьяньей оспой составил 203%. С чем это связано?
 
- На самом деле цифру нельзя назвать большой. Это прирост в три раза за три недели. Если мы вспомним коронавирус, то даже с менее заразным штаммом прирост в три раза шел за одну неделю, а уж если говорить про омикрон, то за неделю показатель увеличивался в пять-семь раз. Скорость распространения обезьяньей оспы пока что не вызывает у ученых паники. Да, появилась настороженность относительно групп риска, подверженных заражению. Но это и хорошо - значит, болезнь будет под большим контролем и скорость распространения вируса снизится.
 
В какой среде вирус распространяется активнее, кто входит в группы риска?
 
- Вирус обезьяньей оспы сейчас распространяется преимущественно среди людей, которые практикуют беспорядочные половые связи. Но рано или поздно он выплеснется и в другие слои населения. Насколько успешно инфекция там распространится, пока что предсказывать рано.
 
Есть ли вероятность новой пандемии?
 
- Я думаю, что риск пандемии низок. Во-первых, вирус распространяется не так эффективно, как, например, COVID-19. Во-вторых, его можно остановить, просто отказавшись от избыточных привычек или определенных моделей поведения.
 
Придет ли вирус в Россию?
 
- Сейчас, конечно, с учетом меньшей интенсивности путешествий и разрыва связей с Европой этот риск ниже, но рано или поздно обезьянью оспу могут занести и к нам.
 
Почему сейчас, когда есть тревожные звоночки, страны не закрывают границы?
 
- Потому что не считают угрозу критической. Вирус можно остановить, просто пропагандируя осведомленность об этом заболевании и профилактические мероприятия среди групп риска.
 
Существуют две ветви вируса - западноафриканская и центральноафриканская. В чем между ними различия?
 
- Основное различие - летальность. Она выше у центральноафриканского варианта. Но сейчас распространяется западноафриканский, менее летальный.
 
Можно использовать старую вакцину
 
Некоторые ученые говорят, что обезьянья оспа может оказаться страшнее ВИЧ или коронавируса. Так ли это?
 
- Нет, она не страшнее ни ВИЧ, ни коронавируса. У этого заболевания нет длительного скрытого периода. ВИЧ так активно распространялся, потому что симптомы появляются только через много лет после заражения. То есть долгое время заболевание никак не проявляется и при этом человек активно заражает окружающих.
 
С обезьяньей оспой ситуация совсем иная. Болезнь протекает с явными симптомами. Если человек за собой следит, он может очень быстро их выявить, обратиться к врачу и прекратить распространять вирус. Кроме того, летальность обезьяньей оспы не так высока. Существуют лекарственные препараты, вакцина. Я считаю, что это совершенно несопоставимо с угрозой ВИЧ.
 
Точно так же из-за того, что вирус передается только при тесном контакте, угроза несопоставима с коронавирусом, который очень эффективно передается респираторным путем.
 
Есть натуральная оспа, обезьянья... а еще какие-то?
 
- Вирусов оспы в природе достаточно много, они могут эпизодически заражать человека и даже приводить к летальному исходу. Есть, например, коровья оспа. На основе этого вируса врач Энтони Дженнер 300 лет назад сделал вакцину от натуральной оспы.
 
Схожи ли обезьянья оспа и натуральная, можно ли лечить первую лекарствами от второй?
 
- Лечить можно. Кроме того, вакцина от натуральной оспы тоже обеспечивает пусть и неполную, но достаточно существенную защиту от обезьяньей оспы. Главное различие между вирусами - летальность, которая в десятки, если не в сотни раз ниже в случае обезьяньей оспы.
 
Вакцина от натуральной оспы, которой прививали в прошлом веке, не соответствует современным требованиям - вызывает много побочных реакций. Ведутся ли разработки нового препарата?
 
- Ведутся, и активно. Но, насколько я знаю, эти вакцины не испытывались широко, по крайней мере у нас в стране. В случае серьезной угрозы, конечно, может быть использована и старая вакцина от натуральной оспы. Она очень реактогенная, но способна остановить даже активную передачу вируса обезьяньей оспы. Если такая необходимость возникнет, получить вакцину и начать ее использовать будет значительно легче, чем в случае с COVID-19.
 

"В Греции есть всё!" На Крите - тем более

31.05.2022, 19:57 44811
"В Греции есть всё!" На Крите - тем более
Фото: генеральный директор TEZ TOUR Греция Димитрис ХАРИТИДИС
Нынешнее лето приготовило для казахстанских туристов приятный сюрприз: с 1 июня авиакомпания "Эйр Астана" запускает прямые рейсы в Ираклион - административный центр греческого острова Крит. Ставшая знаменитой фраза одного из чеховских персонажей "В Греции всё есть" в полной мере относится и к Криту. Здесь есть и шикарные пляжи под Голубым флагом экологической чистоты; и горные массивы, рассекающие живописные каньоны; и долины с раскинувшимися в них виноградниками, оливковыми, апельсиновыми и финиковыми рощами; и овеянные веками всемирно известные памятники архитектуры и искусства; и более трёх тысяч пещер со сталактитами и сталагмитами, в одной из которых, по легенде, родился самый могущественный античный бог Зевс.

 
Этот самый южный и теплый в Европе остров, где более 300 дней в году светит солнце, является также и самым развитым с точки зрения туристической инфраструктуры греческим регионом. Достаточно сказать, что 25% всех пятизвездочных отелей страны находятся именно на Крите.
 
Сегодня прославленный остров представляет генеральный директор "TEZ TOUR Греция" Димитрис ХАРИТИДИС.

 
Димитрис, какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Греции и на Крите? Какие действуют ограничения, применяется ли масочный режим?
 
- Если не ошибаюсь, Греция была первой в Европе страной, открывшейся для туристов. В принципе, сейчас у нас всё спокойно, как и в остальной Европе. В мае власти страны отменили масочный режим во всех закрытых и открытых помещениях, а также в транспорте дальнего следования. Сейчас ношение масок обязательно лишь при посещении больниц, домов престарелых, а также при поездках в городском общественном транспорте. С 1 мая отменены QR-коды для входа в магазины, кафе, бары, рестораны. Форму PLF для прилета также необязательно заполнять.

 
Какие документы теперь необходимы казахстанским туристам для въезда в Грецию? 
 
- Все антиковидные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов сейчас отменены. Теперь иностранным гостям вне зависимости от наличия вакцинации больше не нужно перед поездкой сдавать ПЦР- или антиген-тесты, а также проходить экспресс-тестирование по прилёту в Грецию.
 
Главное, что необходимо для въезда, - шенгенская виза. Но греческое консульство достаточно лояльно к туристам. Мы не раз обсуждали вопрос выдачи виз с нашим посольством в Нур-Султане, с визовым центром в Алматы, с министерством иностранных дел Греции. Все настроены очень позитивно, так что с получением визы проблем не будет. Все что нужно - это стандартный набор документов, и добро пожаловать в Грецию!
 
Назовите Топ-5 самых красивых мест на Крите, где турист обязательно должен побывать?
 
- Это очень сложный вопрос. Красотой пронизан весь остров - от пляжей до маленьких аутентичных горных деревушек! Нужно просто взять машину в аренду, и за день вы составите свой собственный рейтинг - и не из пяти, а из пятидесяти местечек! Но, пожалуй, чаще всего в Топ-5 включают плато Лассити, залив Мирабелло, городки Ретимно и Ханью, пляжи Балос и Элафонисси. 
 
Но самая знаменитая из критских достопримечательностей - это, конечно, Кносский дворец, который, как считается, и был тем самым легендарным "Лабиринтом Минотавра". Только лучше всего сюда ехать с хорошим экскурсоводом, иначе немудрено заблудиться или просто не придать значения тем или иным развалинам. Рекомендую обязательно побывать в Археологическом музее Ираклиона. Там собраны все артефакты минойской цивилизации, когда-либо найденные на Крите, и они действительно впечатляют. Не зря этот музей считается лучшим в Греции после Афинского. А уж в нашей стране, где археологическую ценность представляет чуть ли не каждый квадратный метр, это говорит о многом!

 
Расскажите о климате острова. В июле-августе, как известно, здесь бывают ветра "мельтеми", из-за чего на море образуются достаточно сильные волны. 
 
- На Крите отличный климат! Именно благодаря ветрам здесь не бывает тяжелого зноя, который далеко не все хорошо переносят. Легкий бриз, температура редко превышает +33°С. Вечером приятно. Что касается волн, то остров изобилует укрытыми от ветров бухтами. Например, все отели заливов Элунды и Бали прекрасно защищены от ветров благодаря своему расположению. К тому же многие гостиницы оборудуют свои пляжи волнорезами, чтобы семьям с детьми было комфортнее купаться. 
 
А еще благодаря ветрам на острове очень развит виндсерфинг. Есть целая школа, в том числе и для туристов, на пляже Амудара недалеко от Ираклиона. 
 
Хочу сразу впечатлить вас статистикой: Греция, наряду с Турцией и Испанией, ежегодно входит в Топ-3 мировых лидеров по количеству пляжей, отмеченных знаком экологической чистоты - Голубым флагом. И больше всего их именно на Крите: в прошлом году эту престижную награду получили 120 здешних пляжей! Это означает, что куда бы вы ни поехали, отличный пляжный отдых вам гарантирован. Кроме того, Крит - огромный остров, и пляжи здесь, как и природа, отличаются разнообразием. Выбирайте по вкусу: хотите более жаркую и безветренную погоду, горный ландшафт и фешенебельные курорты - к вашим услугам восточная часть острова с регионом Лассити и пляжами Элунды. В богатых растительностью западной и центральной частях бухт меньше, но зато чаще встречаются протяженные песчаные пляжи. Здесь также расположены города Ираклион и Ретимно, поэтому и курортов больше, инфраструктура лучше развита, да и атмосфера в целом оживленнее. Но на качестве пляжей это не сказывается. 

 
Куда лучше всего ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для бюджетного отдыха? Что посоветуете выбрать: туристам, отдыхающим семьями с детьми; любителям спокойного, размеренного отдыха; молодежи и всем, кто предпочитает отдыхать весело и активно?
 
- Традиционно самыми фешенебельными и шикарными на Крите считаются курорты Элунды. Однако разделять районы острова с точки зрения бюджета - не совсем верно. Надо найти то место, которое будет нравиться именно вам, а отель уже можно подобрать практически на любой кошелек. Не стоит недооценивать небольшие недорогие гостиницы: каждую из них мы проверяем и утверждаем лично. Поэтому даже бюджетные 3* могут стать тем местом, куда вам захочется возвращаться каждый сезон. И еще следует учесть тот факт, что на Крите, как и вообще в Греции, хорошо развита концепция маленьких семейных отелей, где вас примут радушно как члена собственной семьи и вы отдохнете в настоящей греческой атмосфере. 
 
Семьям с детьми хорошо подходят регионы Ираклиона и Ретимно с отличной инфраструктурой и множеством гостиниц, рассчитанных именно на формат семейного отдыха. Городки Малья и Херсониссос - оптимальный выбор для молодежного отдыха. Здесь сосредоточены лучшие ночные клубы, бары и развлечения на острове. Так что день релакса на замечательном пляже и ночь веселья в клубе - это вполне про критские каникулы!
 
Спокойный и размеренный отдых можно найти в отелях для взрослых в Малье и Ретимно. Вас не разбудят шумные малыши, требующие завтрака в шесть утра, а бассейн всегда будет свободен от надувных кругов. Советую обратить внимание и на район вблизи Элунды - здесь прекрасная инфраструктура, а в самой деревушке множество таверн и ресторанов. А какие там открываются умопомрачительные виды на залив Мирабелло!.. 

 
Раз уж речь зашла об отелях, есть у них здесь какие-то особенности и используется ли система "всё включено"?
 
- Концепция "всё включено" присутствует в большинстве критских отелей, однако не ожидайте в Греции найти Турцию. "Всё включено" в Турции - это система, благодаря которой можно вообще не покидать территорию курорта. У нас же туристы предпочитают много путешествовать по стране.
 
Грецию надо прочувствовать, выйти за пределы одной локации. Для того чтобы узнать и полюбить страну, ее надо увидеть! Погулять, арендовать машину, чтобы покататься по окрестностям, посетить маленькую таверну в горах или у моря. Потому что каким бы шикарным не был отель - все равно это массовое производство еды. А когда вы идете в таверну - результат получается совсем другой. 
 
…И вот сидите уже в какой-нибудь таверне прямо у моря, волны ласкают ваши ноги, вы берете свежую рыбу или морепродукты, греческий салат, бокал вина при желании. Море разговаривает с вами вполголоса, вокруг всё спокойно, никто никуда не торопится… В Греции есть такое выражение: сига-сига - "тихо-тихо". Это такой здешний стиль жизни: не спешите, всё успеется, всё будет хорошо. И надо почувствовать эту ауру, вот так тихо-тихо насладиться, не торопясь, - едой, атмосферой, гостеприимством. 
 
Так что не привязывайтесь только к отелю, познакомьтесь с самим островом - ведь он невероятно разнообразен и манит выйти за пределы отеля! 

 
Проводятся ли на острове какие-нибудь традиционные фестивали и праздники, интересные для туристов, когда и где?
 
- Основные критские фестивали почти всегда связаны с едой: это фестиваль апельсинов, фестиваль вина, фестиваль улиток (да, здесь их очень любят жаренными с розмарином в вине). На лето приходится фестиваль сыра в традиционной горной деревне Зоньяна. Там режут головку сыра весом в тонну и раздают всем гостям. К тому же, как обычно на праздники, льется рекой вино - и все это под критскую музыку и с танцами. 
 
В июне в местечке Матала, на южном побережье Крита, проходит ежегодный рок-фестиваль. Очень веселое мероприятие! Матала с шестидесятых годов прошлого века была пристанищем хиппи со всей Европы и даже США, так что звуки рок-музыки здесь абсолютно органичны.
 
Есть ли у местной кухни свои особенности, изюминки, которыми она выделяется на фоне традиционной греческой кухни? 
 
- Разумеется, есть! Критская кухня богата блюдами, которые вы нигде больше в Греции не встретите! Например, клефтико - баранина или козлятина, томленые в печи с овощами. Или гамопилафо - рисовая каша на мясном бульоне, традиционно подаваемая на свадьбах, но в некоторых тавернах ее можно заказать и на ужин. Баранина антикристо готовится при столь высокой температуре, а мясо выкладывается вокруг открытого огня таким образом, что жир стекает на поддон и не дает запаха, а корочка становится хрустящей, запечатывая мякоть, которая как бы запекается в собственном соку. Это необычайно вкусное блюдо - одно из моих самых любимых на острове. Кроме того, я обычно заказываю стамнагати - сваренные критские травы, которые идеально подходят в качестве гарнира к свежей рыбе.

 
Я недавно прочитал, что на Крите культивируют 11 видов винограда и хорошо развито виноделие. Что попробовать ценителям этого напитка? 
 
- Греция - это одно из тех мест на нашей планете, где родилось вино. "Одно из" - потому что многие страны претендуют на звание родины этого напитка. Греческие вина не так известны, как французские, испанские или итальянские, но это не значит, что они хуже, и в последнее время виноделие в Элладе набирает обороты. Здесь есть свои сорта винограда, например "Мандилари", "Видиано" и многие другие. "Котсифали", например, - чисто критский сорт. Кроме вин я бы посоветовал критскую виноградную водку раки. На Балканах раки есть везде. Я знаю, что гости из Казахстана часто бывают в Турции - раки есть и там, но это другой напиток, на основе аниса. У нас он называется узо. А критская раки больше похожа на грузинскую чачу.
 
Крит славится также своим оливковым маслом - оно здесь повсюду, и многие везут именно масло как главный подарок и сувенир с острова. 

 
Где вы сами предпочитаете проводить свободное время на Крите и куда едете отдыхать во время отпуска?
 
- Если удается выбраться, то предпочитаю пляжи Элунды. Очень люблю и плоскогорье Лассити - там, по легенде, в горной пещере родился Зевс Громовержец. А для городских прогулок мой выбор - это Ретимно или Ханья, прекрасные города с великолепной архитектурой, замечательной набережной, отличными ресторанами и особой атмосферой! 
 
А вообще, Крит - очень красивый остров. Здесь есть всё! И мощные горные гряды: например, Псилоритис - вторая по высоте гора Греции после пика Митикас на Олимпе! И незабываемое зрелище слияния морей на западе острова. И красивейший городок Ханья, и венецианский Ретимно, и Критская ривьера, и живописный Агиос-Николаос, и фешенебельная Элунда - всего не перечислишь!
 
У нас много интересного, красивого, вкусного! И всё это давно ждет гостей из Казахстана. Ведь последний раз чартеры именно на Крит были в 2013 году. С тех пор прошло уже 9 лет, и думаю, казахстанцы соскучились по острову, и это взаимно. Мы будем очень рады познакомить вас с критским гостеприимством и открыть красоту Греции. Для нас большая честь принимать Казахстан, и мы сделаем все возможное, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова!
 
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
 

Анча Баранова: "Оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета"

26.05.2022, 18:15 48501
Анча Баранова: "Оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета"
Фото: instagram/professor.ancha
Не успело человечество пережить пандемию коронавируса, как появилась новая хворь - обезьянья оспа. Насколько заболевание опасно для человека и может ли возникнуть новая эпидемия, "Новым Известиям" рассказала Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.
 
Анча, что за новая напасть появилась в мире?
 
- Это напасть не новая. Оспа обезьян регулярно заходит из Африки. Но новизна ситуации в том, что случаи заболевания появляются в Европе, а в Африке все штатно. Кто-то приехал и заразил. Но известен только один человек, который в инкубационный период был в Африке. Не понятно, он ли является "индексным" пациентом.
 
Оспа передается при бытовом близком контакте, например, когда человек чихнул и вы почувствовали на коже каплю жидкости, в отличие от ковида, передающегося воздушным путем. Тут разница принципиальная, и она означает, что оспа распространяется гораздо труднее, чем ковид.
 
Второй способ передачи оспы во время телесного контакта. При заболевании на теле пациента образуются пузырьки (пустулы) с жидкостью, которая при попадании на кожу вызывает заражение. Но этот путь передачи заболевания гораздо реже, чем внутри домашних хозяйств через общую посуду или постельное белье.
 
Обезьянья оспа не передается половым путем, так как "половой путь" предполагает передачу с биологическими жидкостями. У нас другая картина - передача через кожу.
 
Сейчас выявлено несколько случаев заражения оспой гомосексуалов. Но это связано не с половыми контактами, а с тем, что после коронавирусных локдаунов проводятся фестивали и вечеринки. Если вирус попадает в отдельное комьюнити, то там и распространяется.
 
Когда началась эпидемия СПИД, то она поначалу распространялась в гомосексуальной среде как закрытой группе. Сейчас наибольшее число заражений происходит в семьях.
 
С оспой - подобная ситуация.
 
Как ведет себя вирус, переходя от обезьяны к человеку, а потом и от человека к человеку?
 
- Предыдущие вспышки заболевания оспой обезьян были, как правило, зоонозного происхождения, то есть вирус напрямую переходил от животного к человеку. Это могла быть не только обезьяна, но и грызуны. А от человека к человеку переходов было мало. Вирус при переходе от человека к человеку ослабевает, теряет вирулентность. Для вирусов, которые не присущи какому-то конкретному хозяину, у нас существует "штраф" за то, что он живет в несвойственном ему хозяине. Например, вирус обезьяньей оспы имеет 1000 частиц на 1 кубический мл жидкости. При переходе на человека он вызывает инфекцию, но дает уже не 1000 частиц, а 10. Он не достигает высокой концентрации.
 
В 2003 году в США была вспышка обезьяньей оспы, которую распространили грызуны, завезенные из Нигерии. От них заразились луговые собачки (грызуны из семейства беличьих, распространены в прериях Северной Америки), передавшие заболевание людям. Было выявлено 70 случаев заболевания.
 
В прошлом году тоже было два случая в США, в 2017 - 2018 выявили несколько заболевших в Европе. Но все те случаи были завозными из Африки.
 
Сейчас выявляются цепочки передачи вируса от человека к человеку. У меня есть частная версия, которая не подтверждена никакими научными предположениями. Это моя гипотеза: то, что сегодня обезьянья оспа передается от человека к человеку легче, чем это было раньше, связано с тем, что большой процент людей перенес коронавирус. По американскому обзору цифра достигает 60% взрослых и 75% детей. Коронавирус ослабил иммунную систему.
 
Сколько видов оспы известно науке?
 
- Существует несколько видов poxx-вирусов (вирусов оспы). Основная, натуральная оспа, которую называли "черной", истреблена. Это был самый жесткий, с высокой степенью летальности для человека вирус. Но необходимо учитывать, что и лечить в средние века, когда были эпидемии, оспу не очень умели. Самым надежным способом предохраниться от заражения было просто убежать. Заболевание длительное, с высокой температурой, ухаживать за больными боялись. Пациенты умирали без еды и ухода.
 
Второй известный вирус - коровьей оспы.
 
Третий - вирус обезьяньей оспы. Существует два штамма обезьяньей оспы - штамм Конго, очень опасный, вызывающий летальность до 10%, и западно-африканский штамм, более легкий.
 
И в отдельный вид выделяют вирус, который используют для производства вакцины. У него настолько измененный геном, он настолько ослаблен и изменен, что уже технически принадлежит другому вирусу.
 
Ветрянка, или "ветряная оспа", ничего общего с оспой не имеет, так как вызывается вирусом герпеса.
 
Насколько тяжело протекает болезнь?
 
- Конечно, тяжело. Растянутое - от общего недомогания и появления пустул до высокой температуры с увеличением лимфоузлов. Кстати, впервые заболевание выявили в кожно-венерологических диспансерах. Пациенты обращали внимание на кожные высыпания. Позже стало понятно, что это оспа.
 
Какова летальность от вируса обезьяньей оспы?
 
- Летальность разная для разных штаммов. Центральноафриканский, "конговский" штамм, который никогда не попадал в Европу и Америку, так как вообще плохо распространяется, имеет летальность 10%. Но это летальность в Африке, которую невозможно сравнивать с Европой из-за принципиальной разницы в уходе и уровне здравоохранения.
 
По западноафриканскому штамму, который пришел к нам из Нигерии, на сайте CDC написано: летальность 1% и ниже. А если посмотреть реальные работы, когда осматривали людей на месте, там летальность составляет 3,7%. Просто, когда вы в полевых условиях лечите людей, там выше летальность.
 
В Европе в 2017 - 2018 годах было всего 4 случая заражения. По ним невозможно посчитать летальность.
 
Но, с моей точки зрения, летальность не главное. Все убедились на примере коронавируса, что главное - полное или неполное восстановление после болезни.
 
Могу в пример привести Эболу - страшное заболевание, но, если ты выжил, считалось, что ты уже герой, все у тебя классно. Вдруг выяснилось буквально перед началом пандемии ковида, что Эбола - заболевание, способное переходить в латентную форму. Мужчины, которые переболели и выздоровели, способны еще в течение года распространять ее при половом контакте. И сейчас всем, кто переболел Эболой, выдают специальную памятку, как и больным СПИДом. Но СПИД могут лечить, а у Эболы - 50% летальности!
 
Известно ли, какие последствия могут быть после обезьяньей оспы?
 
- Про обезьянью оспу пока мало что известно, потому что у нас не было возможности ее поизучать. Я думаю, что в ближайшее время появятся обзоры. Через неделю-две можно будет уже какую-то информацию найти.
 
Вторая вещь, про которую все забывают - у нас есть два препарата, которые одобрены для лечения оспы обезьян. Один из этих препаратов TPOXX. Он одобрен в 2018 году конкретно для лечения обезьяньей оспы, им уже лечат. Препарат дает минимальные побочные эффекты от применения. В США этот препарат забанкирован в стратегическом резерве, два миллиона доз. Если у кого-то подтверждается обезьянья оспа, то пациенту выдается этот препарат. Я думаю, что европейцам выдали сейчас этот препарат.
 
Как обстоят дела в России?
 
- В России очень много работали с оспой, делали вакцину. На основе вакцины против оспы делали вектор для других вакцин.
 
До 1979 года, пока ВОЗ не объявила о мировой победе над оспой, всем поголовно делали прививку от нее еще в роддоме. Сохранился ли коллективный иммунитет? Защищает ли он только от натуральной оспы или от обезьяньей тоже? Есть ли корреляция заболевания с возрастом зараженных?
 
- Корреляция есть. В Европе статистики нет, так как случаи заражения единичные. А африканская статистика есть. Там все очень четко: оспа сначала начала появляться у детей до 5 лет, потом у детей до 10 лет, затем - до 15 лет. Группа взрослеет, и это связано с отменой вакцинации против оспы. Тенденция прослеживается очень ясно.
 
Но на сайте CDC написано, что традиционная прививка от оспы даут пожизненный иммунитет от натуральной оспы, а от оспы обезьян только на три года. На чум это основывается, я не знаю. По-моему, это "средняя температура по больнице". Мы этого не знаем.
 
Вакцина от оспы применялась по всему миру. С 1979 года вакцинация прекратилась и ее перестали выпускать. Если вдруг возникнет необходимость, как быстро удастся возобновить производство?
 
- Я думаю, что да. Но производство с нуля просто так не поднимешь. Понадобятся новые испытания.
 
Стоит ли опасаться эпидемии обезьяньей оспы?
 
- Пока волноваться не о чем. Ни о какой пандемии, подобной коронавирусу, говорить не приходится. На сегодня выявлено под 200 случаев. Вызывает опасение то, что это разные страны, и пока не понятно, почему много не завозных, а внутренних передач. Тут есть в чем разбираться ученым.
 
Но для простого человека в Европе получить обезьянью оспу шанс равен приблизительно тому, как выйти в соседний магазин за хлебом и попасть под машину. Для практической жизни нет никакого смысла волноваться. А уж в России с разрушенной внешней логистикой и рухнувшими контактами с зарубежными странами можно вообще полностью расслабиться.
 
ВОЗ выпустила разумное обращение, оно вовсе не означает, что ожидается "море трупов и гора костей". Они просто предупредили: в связи с тем что летом традиционно в северном полушарии проводится много фестивалей, на которых происходят "массовые братания", заболеваний будет больше.
 
Какие есть способы профилактики?
 
- Соблюдать обычные правила гигиены, не пробовать котлетку с тарелки новых знакомых. Этого делать не надо.
 
Если вы едете на фестиваль в Малагу, правильнее воздержаться от тесных контактов и посещения бань. При этом бассейны с хлорированной водой абсолютно безопасны. А вот маленькие бассейны с теплой водой в спа-салонах лучше избегать.
 

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью СМИ Казахстана об экономической ситуации в Китае

16.05.2022, 18:01 54071
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью СМИ Казахстана об экономической ситуации в Китае
Фото: посольство КНР в РК
Недавно китайское правительство опубликовало экономические данные Китая за первый квартал этого года. Экономический рост Китая превзошел международные ожидания, но все еще ниже, чем в среднем до пандемии. Каково было экономическое положение Китая в первом квартале с.г.?
 
- В первом квартале этого года, столкнувшись с многочисленными рисками и вызовами, экономика Китая приняла вызов и вышла на стабильный старт. По данным Национального бюро статистики Китая, ВВП Китая в первом квартале составил 27,0178 трлн юаней и увеличился на 4,8% в годовом исчислении, а темпы роста были на 0,8 процентных пункта выше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Темпы экономического роста Китая выше, чем в среднем по миру, и он по-прежнему является лидером мировой экономики.
 
В первом квартале с.г. общая стоимость импорта и экспорта товаров Китая составила 9,42 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 10,7%. Среди них экспорт составил 5,23 трлн юаней, увеличившись на 13,4%, импорт - 4,19 трлн юаней, увеличившись на 7,5%. Фактическое использование иностранного капитала составило 379,87 млрд юаней, увеличившись на 25,6%. Успешное проведение Китаем зимних Олимпийских игр в Пекине получило большое внимание и положительные отзывы из разных стран. Международное сообщество полностью доверяет перспективам экономики Китая, которая, как и прежде, является двигателем мировой экономики.
 
В первом квартале уровень безработицы в городах Китая составил в среднем 5,5%, что в основном соответствует уровню за тот же период предыдущего года. Потребительские цены умеренно выросли на 1,1% в годовом исчислении в первом квартале. Валютные резервы Китая остаются стабильными на уровне около 3,2 трлн долларов США, и его платежный баланс остается стабильным. Экономика Китая добилась устойчивого прогресса и по-прежнему является стабилизирующим фактором мировой экономики.
 
С начала года конфликт между Россией и Украиной обострился, а пандемия затягивается и повторяется. В частности, эпидемия в Шанхае негативно сказалась на экономике Китая. Международное сообщество обеспокоено перспективами экономического развития Китая. Как Вы относитесь к такой заботе?
 
- С начала этого года международная геополитическая ситуация стала более сложной и тяжелой, возросло влияние эпидемии на китайскую экономику, крупнейший город Китая Шанхай однажды "нажал кнопку пауза", что негативно сказалось на производстве предприятий и жизни населения. Поэтому разумно, что внешний мир обеспокоен экономическими перспективами Китая.
 
Однако я считаю, что, несмотря на эти встречные ветры, перспективы экономики Китая остаются радужными. Как подчеркнул председатель Си Цзиньпин, "хотя международная и внутренняя ситуация претерпела глубокие и сложные изменения, основы экономики нашей страны остаются стабильными и прочными в долгосрочной перспективе. Экономика страны обладает достаточным потенциалом, большой устойчивостью, жизненной силой, большими возможностями для маневра и наличием большого количества инструментов политики, и различные преимущества и условия развития страны не изменились".
 
Экономика Китая обладает большим потенциалом и большой устойчивостью. В первом квартале, в соответствии с планированием Центральной экономической рабочей конференции Компартии, Китай провел свою экономическую работу упорядоченным образом, добившись в целом стабильной экономической деятельности и хорошего начала экономической работы за весь год. В первом квартале среднедушевой располагаемый доход жителей страны увеличился на 5,1% в годовом исчислении в реальном выражении, превысив темпы роста ВВП, а доля потребления в экономическом росте превысила 70%. В Китае насчитывается более 150 миллионов субъектов рынка, и количество новых активных субъектов рынка продолжает расти, имея огромный потенциал.
 
Экономика Китая обладает жизненной силой. В Китае есть целый промышленный комплекс, инфраструктура постоянно совершенствуется. Его сверхкрупномасштабный рынок имеет очевидные преимущества, а результаты инновационного развития продолжают проявляться. В первом квартале добавленная стоимость обрабатывающей промышленности увеличилась на 8,1% в годовом исчислении, добавленная стоимость высокотехнологичной обрабатывающей промышленности увеличилась на 14,2%. Рост выпуска новых энергетических автомобилей, солнечных батарей и промышленных роботов достигли 140,8%, 24,3% и 10,2% соответственно. Фотоэлектрическая, ветроэлектрическая и цифровая индустрия Китая находятся на переднем крае мира, а итерация промышленных технологий, таких как интегральные схемы и микросхемы, значительно ускорилась, демонстрируя инновационный импульс экономики Китая.
 
Экономика Китая имеет большое пространство для маневра и множество инструментов политики. Китай координирует развитие и безопасность, совершенствует планы действий в чрезвычайных ситуациях по предотвращению эпидемий и борьбе с ними, а также строго реализует различные меры профилактики и контроля, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие эпидемии на экономическое и социальное развитие. Различные меры макроэкономической политики правительства Китая эффективны, обеспечивая бесперебойную работу экономики в первом квартале и достижение роста при стабильной занятости, стабильных ценах и стабильных международных платежах, достигли роста. "Инструментарий" экономической политики Китая по-прежнему богат, и у него достаточно сил для борьбы с различными рисками и вызовами.
 
Согласно "Отчету о работе правительства" КНР за этот год годовой экономический рост Китая ожидается на уровне около 5,5%. Осуществима ли эта цель в нынешних условиях? Как Китай достигнет этой цели?
 
- Председатель Си Цзиньпин отметил: "Независимо от того как изменится международная ситуация, мы должны неуклонно делать свое дело хорошо, постоянно укреплять экономическую основу, расширять возможности научно-технических инноваций и повышать общую мощь страны". Я считаю, что цель экономического роста Китая в 5,5% в этом году вполне достижима.
 
В краткосрочной перспективе основное внимание экономической политики Китая уделяется достижению прогресса при сохранении стабильности. С начала этого года на первый план выходит активная налогово-бюджетная политика Китая, и с начала года было введено более 20 дивидендов поддержки налогов и сборов. Если речь идет о денежно-кредитной политике, Китай обеспечивает разумную и достаточную денежную ликвидность и усиливает поддержку субъектов, особенно малых и средних предприятий. Мы обеспечиваем бесперебойную работу производственной цепочки и цепочки поставок и избегаем экономической "остановки". Обращаем внимание на защиту средств к существованию людей, обеспечиваем общую стабильность ситуации с занятостью, обеспечиваем поставку сельскохозяйственной продукции и энергии, уделяем больше внимания группам с низким и средним уровнем дохода.
 
В долгосрочной перспективе мы будем придерживаться принципа инновационного развития, расширять открытость на высоком уровне, ускорять создание единого национального рынка и способствовать качественному развитию. Эффективный и стандартизированный, имеющий честную конкуренцию и полностью открытый единый национальный рынок сломает местную защиту и сегментацию рынка, преодолеет ключевые блокирующие точки, ограничивающие экономический цикл, и будет способствовать превращению китайского рынка из крупного в сильный.
 
Ситуация на Украине и эпидемия COVID-19 отрицательно сказались на обмене людьми и товарами между Китаем и Казахстаном. Некоторые деятели в бизнес-сообществе пессимистично оценивают перспективы китайско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Как, на Ваш взгляд, это сотрудничество может оставаться стабильным и далеко идущим перед лицом больших перемен, невиданных за столетие?
 
- Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество имеет широкие перспективы. Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество высоко ценится руководителями двух стран, отвечает общим интересам двух стран и народов, имеет глубокую основу, огромный потенциал и блестящие перспективы. В феврале этого года на встрече с президентом К.-Ж. Токаевым, прибывшим в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов помочь Казахстану сохранять стабильность, развивать экономику и повышать уровень жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию и возрождению, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем чтобы совместно создать еще 30 золотых лет для развития наших отношений. Выступление председателя Си было тепло принято президентом Токаевым.
 
Факты доказали, что экономики Китая и Казахстана хорошо дополняют друг друга, а экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу. С января по март 2022 года общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном составил 6,47 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 13,4%. Среди них Китай импортировал из Казахстана 3,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 30,9%. За первые четыре месяца текущего года через Казахстан прошло 4 044 грузовых поезда Китай - Европа, что на 4,8% больше, чем в прошлом году, что фактически компенсирует потери, вызванные международной эпидемической ситуацией и геополитическими изменениями, в других видах транспорта.
 
В дальнейшем обеим сторонам следует и впредь ориентироваться на качественное совместное строительство "Один пояс, один путь", уделяя приоритетное внимание производственным мощностям, торговле, сельскому хозяйству и инфраструктурному строительству, а также постоянно повышать уровень взаимосвязанности. В то же время сосредоточиться на создании новых точек роста в области зеленой энергетики, современного медицинского обслуживания, искусственного интеллекта, электронной коммерции, цифровых финансов и других областях, а также совместно строить "Зеленый Шелковый путь", "Шелковый путь здоровья" и "Цифровой Шелковый путь" на благо двух стран и наших народов.
 

Онколог Романов: Не нужно воспринимать метастазы как фактор неотвратимого конца

09.05.2022, 01:15 60171
Онколог Романов: Не нужно воспринимать метастазы как фактор неотвратимого конца
Фото: instagram/denisromanov786
За последние десять лет онкология существенно продвинулась в лечении вторичных очагов опухолей.
 
Одно из слов, которое меньше всего хочет услышать любой, кто так или иначе столкнулся с онкологическим заболеванием, это "метастазы" - отдаленные вторичные очаги патологического процесса, которые могут возникнуть практически в любом органе. К счастью, медицина не стоит на месте и, как рассказал "СП" заместитель генерального директора по научной деятельности клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, член Ассоциации онкологов России Денис Романов, сегодня специалисты могут лечить даже в тех случаях, при которых еще недавно они только разводили руками.
 
О том, в какие органы чаще всего метастазируют опухоли, можно ли предотвратить или замедлить этот процесс, возможно ли полное излечение в случае появления множественных метастазов, а также о современных методиках лечения и о многом другом читайте в  интервью и смотрите в полной версии интереснейшей беседы.
 
У каждого своя судьба, неправильно вешать ярлыки на себя и на пациента
 
Денис Сергеевич, при каких видах рака чаще всего возникают метастазы?
 
Рак - это собирательный термин, который обозначает большое количество разных злокачественных опухолей. У каждой из них есть свои особенности, в зависимости от которых мы ожидаем метастазирования в те или иные органы.
 
Некоторым видам опухолей метастазирование не свойственно. Например, при такой распространенной форме рака кожи, как базалиома, это происходит крайне редко. За свою жизнь я видел только одного пациента с базальноклеточным раком и метастазами в костях.
 
Есть опухоли, которые не метастазируют за пределы своего органа. Небезызвестная глиобластома может давать метастазы внутри головного мозга и даже изредка в спинной мозг, но не в печень, легкие или кости. Область метастазирования этой опухоли ограничена центральной нервной системой.
 
Многим распространенным онкологическим заболеваниям - раку молочной железы, предстательной железы, легкого, колоректальному раку - действительно, свойственно отдаленное метастазирование. Но это не значит, что если стоит такой диагноз, то обязательно на каком-то этапе будут метастазы в другой орган. Все зависит от стадии опухолевого процесса, молекулярно-генетических и гистологических характеристик опухоли, ее злокачественности, мутаций и так далее.
 
Нужно понимать, что все индивидуально. Метастазировать, к сожалению, может ранняя благоприятная форма заболевания. Но точно так же бывает, что пациент, от которого мы ждем отдаленных метастазов в силу множества негативных характеристик, полностью излечивается. Поэтому не нужно вешать ярлыки ни на себя, ни на своих пациентов. Часто бывает, что человек спокойно подлежит лечению, а врач говорит, что пойдут метастазы и никакой перспективы нет. Так делать нельзя, потому что у каждого своя судьба, и мы не можем ее предсказать.
 
Какие органы чаще всего поражаются метастазами?
 
Нужно разделить метастазы на отдаленные и регионарные. Метастазы в регионарные лимфоузлы для большинства опухолей не ведут к постановке четвертой стадии опухолевого процесса. Например, рак молочной железы с метастазами в подмышечные лимфоузлы - это вторая или третья стадии. То же касается рака легкого с метастазами в лимфоузлы корня легкого. Некоторые регионарные метастазы выводят болезнь в четвертую стадию, но не нужно привязываться к этой цифре, потому что и с ней человек вполне может излечиться.
 
Если говорить об отдаленных метастазах, наиболее частая локализация - это легкие, печень, головной мозг, кости скелета. Бывают "эксклюзивные" локализации метастазов, мне доводилось видеть пациентов с метастазами в миокард, что случается очень редко.
 
Но в целом у каждой болезни есть своя тропность. Колоректальный рак чаще дает метастазы в печень, что связано с нюансами кровоснабжение кровотока от толстой кишки. Хотя это не значит, что не может быть пациента, у которого нет метастазов в печени, но есть, например, в легких. Недавно мне встретился именно такой случай.
 
Есть опухоли, у которых повышенная тропность к конкретному органу. Например, меланома хориоидеи, у которой в 90% случаев органом метастазов является печень, но даже здесь возможны исключения.
 
При раке молочной железы метастазы чаще всего поражают легкие, печень, кости скелета. Сегодня мы уже знаем, что рак молочной железы - это не одна болезнь, а несколько заболеваний, объединенных общим названием. Есть более или менее агрессивные разновидности, для одной характерны метастазы в кости, с которыми пациентки могут жить и 10 - 15 лет. А для типа HER2/neu характерны метастазы в печень и, что важно, в головной мозг.
 
Рак простаты чаще всего "стреляет" в кости или идет по лимфоузлам, метастазы в другие органы характерны уже для поздних стадий течения болезни.

 
Можно ли замедлить распространение метастазов, от чего вообще зависит их возникновение?
 
На скорость развития метастазов влияет злокачественность опухоли. Высокодифференцированные опухоли, которые максимально похожи на родные ткани органа, в котором они развились, реже и медленнее дают метастазы. Соответственно, низкодифференцированным опухолям, более злокачественным и утратившим черты исходных клеток, свойственно бурное протекание процесса.
 
Еще один момент - это состояние иммунной системы. У ослабленных пациентов, у которых идет параллельная инфекция или которые подверглись тяжелому эмоциональному и физическому стрессу, иногда ускоряется процесс метастазирования.
 
Хирургические вмешательства у онкологических пациентов с метастазами всегда должны быть взвешенным решением. Одно дело, когда мы проводим операцию, чтобы спасти жизнь человека здесь и сейчас. Но если это плановая история и мы грамотно не подготовили пациента к операции, не задушили болезнь, то восстановительный период после операции может быть чреват ускорением роста метастазов, которые не убрали хирургически.
 
Хирурги, которые опрометчиво ставят во главу угла сам факт выполнения операции над ее целесообразностью, нередко причиняют пациенту вред. Потому что приходит время контрольного обследования после операции, и мы видим, что стало хуже, что без хирургического вмешательства этот процесс протекал бы более благоприятно.
 
Как мы можем задержать этот процесс? Первичное лечение злокачественного заболевания, при котором еще нет метастазов, обычно содержит составляющую, направленную не только на то, чтобы максимально справиться с болезнью, но и на то, чтобы предотвратить их развитие.
 
Возьмем рак молочной железы. Да, на ранней стадии хирург практически ничем не ограничен в плане вмешательства. Но если мы видим, что это "злой" трипл-негативный рак, потенциально хуже поддающийся лечению, мы назначаем пациенту одну-две линии химиотерапии до операции, даже несмотря на то что хирург может все вырезать. Сначала мы должны "затушить" болезнь в целом и только потом оперировать.
 
Часто даже после проведения всех необходимых процедур мы ряду пациентов назначаем постоянное противоопухолевое лечение. То есть у пациента все хорошо, но мы еще несколько лет будем проводить терапию, например пять лет гормональной терапии для женщин с гормонозависимым типом рака молочной железы, чтобы минимизировать риски развития отдаленных метастазов.
 
Нередко девушки негативно настроены к гормонам, им никто толком не объясняет, зачем это нужно, а они могут хуже себя чувствовать на фоне приема препаратов. И вот они делают обследование, видят, что все хорошо, и самостоятельно решают отказаться от назначенных препаратов, чтобы "себя не травить". Их можно понять, они не компетентны в этом вопросе, а в интернете множество мнений, даже от врачей. Но такое лечение направлено как раз на то, чтобы уменьшить риск развития метастазов.
 
Хороший узист способен оценить состояние лимфоузлов лучше, чем МРТ
 
Есть мнение, что с метастазами справиться сложнее, чем с первичной опухолью, так ли это?
 
Все зависит от опухоли и от каждого конкретного случая. Может быть такая первичная опухоль, что ее лечение ассоциировано с калечащими и инвалидизирующими последствиями. Мы объясняем пациенту, что можем его излечить, но ему придется лишиться органа, например желудка при раке желудка. Раньше часто практиковалась ампутация конечностей при некоторых видах сарком. В определенных ситуациях проведение радикального курса лучевой терапии может быть травматичным.
 
Можно согласиться с тем, что лучше профилактировать и предупреждать, чем бороться с последствиями. Хороший пример - мелкоклеточный рак легкого. Американские исследования установили, что при этой болезни профилактическое облучение всего головного мозга не только достоверно снижает вероятность развития отдаленных метастазов, но и увеличивает продолжительность жизни. Сегодня при определенных клинических ситуациях такая процедура является стандартом. Это лечение в полтора раза более мягкое, чем то, которое мы предлагаем при уже развившихся метастазах.
 
Но не нужно воспринимать развитие отдаленного метастаза как фактор неотвратимого конца, как фатальный приговор. У меня есть большой пул пациентов с метастазами, которых мы лечили 5 - 10 лет назад, и у них все спокойно и хорошо. Мы говорим не просто о ремиссии, а, возможно, о том, что они полностью излечились от болезни.
 
Раньше в онкологии воспринимали все примитивно, делили рак на стадии и, если стадия была четвертой, с метастазами, разводили руками, особо не надеясь на успех. Но сейчас рассматриваются концепции олигометастатического и полиметастатического процессов. Первый означает, что опухоль зародилась в каком-то органе, ее клетки поразили другой орган, и у нас есть только два источника проблемы - первичная опухоль и пораженный орган. Если больше нигде нет ни одной раковой клетки, уничтожив оба оплота этой опухоли, вне зависимости от размера, мы побеждаем болезнь.
 
Полиметастатический процесс означает, что у пациента много метастазов в разных органах. Он выглядит менее излечимым, но тоже с оговоркой, потому что новые методы, которыми мы владеем, могут приводить к совершенно фантастическим результатам.
 
Всегда ли легко можно обнаружить метастазы, какие методы используются для этого?
 
Несмотря на то что мы обладаем огромным количеством диагностических возможностей, ни один метод не позволяет видеть отдельную клетку. Мы можем обнаружить колонию опухолевых клеток, достигших определенных размеров и характеристик, которые позволяют на компьютерной томографии, УЗИ, МРТ, ПЭТ/КТ увидеть проблему.
 
Для каждого органа есть предпочтительные методы диагностики. Для головного мозга это однозначно МРТ с контрастом. Для легких достаточно компьютерной томографии. Ключевой метод для печени - тоже МРТ с контрастом, как и для органов таза. А вот чтобы посмотреть регионарные лимфоузлы, нам нужен уже ПЭТ/КТ.
 
ПЭТ/КТ считается самым совершенным методом, и это иногда расслабляет врача и пациента. Исследование сделали, решили, что все в порядке, а на самом деле где-то что-то уже тлеет. Для многих органов та же МРТ может показать намного больше.
 
Не нужно недооценивать УЗИ. Кроме того, что это доступный и недорогой метод, хороший узист, пожалуй, лучше всех способен оценить состояние лимфоузлов и заметить даже совсем небольшую опухоль. Хотя таких специалистов не так много.
 
Есть и инвазивные методы диагностики. Бывает клиническая картина поражения спинного и головного мозга, а на МРТ все в порядке. Тогда мы можем взять пункцию спинномозговой жидкости, и, если получаем клетки опухоли, мы понимаем, что поражение оболочек есть, просто на МРТ оно пока не проявилось.
 
Отдельный вопрос - качество исследований и описаний, к которым у меня есть большие претензии. Часто бывают ошибочные диагнозы именно из-за некачественных исследований. Одна моя пациентка, которую я вылечил девять лет назад, в марте сделала два МРТ, и ей написали, что у нее появился новый метастаз в головном мозге. Она обратилась ко мне, и оказалось, что оба исследования неудовлетворительного качества, причем по-разному, что и послужило причиной ошибки диагноста. В результате ей уже стали назначать лечение, в котором она совершенно не нуждалась, потому что она здорова. Поэтому важно всегда получать второе мнение насчет диагностики и лечения.
 
Хорошее оружие в арсенале онколога, но пользоваться им нужно умело
 
Вы сказали, что современные методы лечения метастазов могут приводить к фантастическим результатам, что это за методы?
 
В нашем арсенале для борьбы с большинством опухолей есть много разных видов оружия. Даже по сравнению с ситуацией десятилетней давности сегодня у нас гораздо больше возможностей. Лечение первичной опухоли и метастатических процессов концептуально довольно сильно отличается.
 
Для первичной опухоли максимальное значение имеет радикальная часть - хирургия, лучевая терапия. Системная терапия там применяется не как самостоятельный лечебный метод, а как мера профилактики развития метастазов.
 
Если же мы говорим о пациенте с уже развившимися отдаленными метастазами, чаще всего он нуждается в системной терапии - это может быть химиотерапия, гормональная, таргетная или иммунная терапия. Локальные методы носят вторичный характер. Да, мы можем лучевой терапией уничтожить отдельный метастаз, но если их 50, это не имеет особого смысла.
 
Хотя если у нас получается удалить хирургическим путем, облучением или каким-то локальным методом все метастазы, пациент может быть излечен или войти в долгую ремиссию. Это часто случается, например при колоректальном раке. Но не для всех болезней это равно актуально.
 
Лечение первичных опухолей - это чаще всего четкий жесткий стандарт. Лечение метастатических опухолей - это определенный простор для творчества, если так можно выразиться. Бывают случаи, когда при увеличении агрессивности и объема лечения пациент входит в ремиссию и выглядит излеченным.
 
Расскажите о методе HIPEC, что это такое и подходит ли он для лечения метастазов?
 
HIPEC - интересная методика, в некоторых странах она уже является частью стандартного протокола лечения. Например, в Нидерландах для рака яичников третьей стадии. Хотя нужно понимать, что на формирование стандартов лечения в стране влияют не только клинические, но и экономические показатели.
 
Сама методика представляет комбинацию двух методов. С одной стороны, это хирургическое вмешательство на органах брюшной полости и таза максимально радикального объема. С другой, чтобы погасить отдельные маленькие точки, которые не может удалить хирург, в брюшную полость вторым этапом вводится подогретый раствор химиопрепарата. Этот препарат убивает опухолевые очаги эффективнее, чем внутривенная химиотерапия. Для ряда пациентов это дает ощутимую прибавку в безрецидивной выживаемости. Безусловно, это хорошее оружие в арсенале онколога, но пользоваться им нужно умело, так как это не самая простая процедура.
 
А что такое кибернож, о котором часто говорят в рекламе?
 
Несмотря на то что в названии есть слово "нож", на самом деле это установка для лучевой терапии. Это линейный ускоритель электронов, а "нож" появился в названии этой технологии уже как маркетинговый метод. На самом деле кибернож - штука очень крутая и позволяет делать в радиохирургии уникальные вещи.
 
Исходно предполагалось, что кибернож будет использоваться для борьбы с метастазами в головном, спинном мозге, в позвонках, то есть там, где его возможности максимальны. Спустя время научились с его помощью лечить метастазы в легких, в печени, но для этого нужно маркирование. В опухоль ставится золотая меточка, за которой рентгеновская система навигации способна следить.
 
Кибернож - эффективный инструмент, который может помочь пациентам с первичными опухолями или метастазами. Но это не панацея и не метод, который по щелчку пальцев излечивает от болезни. Кибернож не отменяет проведение химиотерапии, если она нужна. Он может заместить хирургическое вмешательство, но тоже далеко не во всех ситуациях.
 
Решение о лечении должны принимать онколог и радиотерапевт, которые выбирают лучший метод. Где-то лучше всего подойдут протоны, где-то - гамма-нож, где-то - кибернож, где-то - универсальный ускоритель.
 
Есть ли методы профилактики рака? Что нужно делать, чтобы его предотвратить?
 
В Японии, например, распространен рак желудка, и там есть целые центры, где делают гастроскопию. Японцы - люди дисциплинированные и проходят эту процедуру с предписанной периодичностью, поэтому там очень хорошая выявляемость рака желудка на ранних стадиях. Другой пример - Австралия, где запущена программа вакцинации девочек от вируса папилломы человека, который связан с развитием рака шейки матки. Это работа на государственном уровне.
 
Если говорить о том, что можем сделать лично мы для минимизации рисков, самое важное - это здоровый образ жизни. Отказ от курения, разумное потребление алкоголя, разумный режим работы и отдыха, контроль массы тела, правильное питание. Это вроде бы очевидные вещи, но каждый из этих факторов имеет огромное значение.
 
Во-вторых, это знание истории своей семьи. Есть некоторые типы рака, которые бывают наследственными. Если есть история раннего рака молочной железы, яичников, есть смысл проконсультироваться с генетиком и сдать анализы на ту или иную мутацию. Если она выявлена, онколог должен подсказать, как предупредить развитие болезни, с какой периодичностью обследоваться. Кстати, и у ранней кардиологической смертности тоже есть генетические предикторы.
 
В-третьих, мы должны быть внимательны к себе и не игнорировать сигналы, которые посылает организм. Это не повод быть ипохондриком и по любой жалобе бежать к онкологу. Но если вы видите, что есть проблемы, не тяните - обратитесь за консультацией к специалисту. Важно найти своего врача, которому вы доверяете и который готов прислушиваться к вам и не игнорировать проблемы.
 

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