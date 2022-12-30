Фото: Посольство КНР в РК

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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, китайско-казахстанских отношениях и других вопросах, сообщает пресс-служба посольства КНР в РК.





С Новым годом, господин посол! В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Как Вы оцениваете развитие китайско-казахстанских отношений в этом году?





- По случаю прощания со старым годом и вступления в новое начало от имени посольства Китая в Казахстане я хотел бы передать искренние поздравления и наилучшие пожелания народу Казахстана! Желаю процветания Китаю и Казахстану, счастья и благополучия народам, вечной дружбы между Китаем и Казахстаном!





2022 год - выдающийся год, оставивший богатую и красочную страницу в истории китайско-казахстанских отношений и имеющий историческое значение для продолжения прошлого и открытия будущего.





Во-первых, под стратегическим руководством глав государств мы совместно открыли новое "золотое 30-летия" казахстанско-китайских отношений. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан первой остановкой своего первого визита после вспышки пандемии, продемонстрировав высокий уровень и специфику китайско-казахстанских отношений. В ходе визита главы двух государств наметили план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху со стратегической и долгосрочной точки зрения, подписали и опубликовали "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК", и соответствующие ведомства двух стран подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, стороны объявили, что они будут прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью между Китаем и Казахстаном.





Во-вторых, Китай и Казахстан совместно отметили 30-летие установления дипломатических отношений и открыли новую страницу традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном. 2022 год совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны подвели итоги двустороннего сотрудничества и с еще большей уверенностью вошли в новое прекрасное будущее китайско-казахстанских отношений. В начале года председатель Си Цзиньпин и президент Токаев обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В течение года премьер-министр Ли Кэцян и премьер-министр Алихан Смаилов провели китайско-казахстанскую встречу, вице-председатель Ван Цишань прибыл в Казахстан для участия в VI-м Саммите СВМДА, член Госсовета и министр обороны Вэй Фэнхэ, член Госсовета и министр иностранных дел Ван И последовательно посетили Казахстан, тесные обмены на высоком уровне между двумя странами отражают высокий уровень вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Стороны также совместно издали памятную антологию, были презентованы фильмы и документальные фильмы, а также проведен ряд качественных и увлекательных мероприятий, чтобы придать блеск празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.





В-третьих, стороны твердо поддерживают друг друга и подают пример добрососедских и дружеских отношений. В 2022 году, столкнувшись с нестабильной международной обстановкой, Китай и Казахстан твердо укрепляют политическое взаимное доверие и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов. После "январских событий" председатель Си Цзиньпин немедленно направил президенту Касым-Жомарту Токаеву послание, твердо поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале президент Токаев присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и решительно выступил против "политизации" олимпийского движения. В августе Министерство иностранных дел Казахстана своевременно выступило в поддержку Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань. В октябре президент Токаев тепло поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК КПК. В ноябре Председатель Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Токаеву с поздравлением в связи с его переизбранием на пост президента Казахстана. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов друг друга.





В-четвертых, две страны углубили практическое сотрудничество и добились взаимовыгодных результатов. В прошлом году перед лицом многочисленных серьезных вызовов Китай и Казахстан преодолели трудности, сотрудничество практически во всех отраслях продолжает непрерывно развиваться. Согласно статистике, с января по ноябрь объем торговли между Китаем и Казахстаном превысил 28,2 миллиарда долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 23,1%, достигнув рекордного уровня. Китай остается вторым по величине торговым партнером Казахстана, вторым по величине направлением экспорта и вторым по величине источником импорта. Финансируемые Китаем предприятия в Казахстане преодолевают многие трудности и продвигают проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" 60 МВт, проект Восточно-Казахстанского завода по сборке ядерного топлива. Был достигнут прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект, по сборке автомобилей Jianghuai Automobile и Yutong Bus в Казахстане, что придало новый импульс развитию китайско-казахстанского сотрудничества.





Открыта дверь в 2023 год. Каковы Ваши ожидания от развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных сферах в 2023 году?





- 2023 год - открытие нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Обе стороны сосредоточатся на реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, усилении стыковки стратегий развития, активизации обменов на всех уровнях, углублении сотрудничества в различных областях и совместного продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.





Во-первых, поддерживать тесные обмены на высоком уровне. Две страны будут продолжать использовать многовекторные возможности для поддержания динамики тесных обменов на высоком уровне и обсуждения двусторонних отношений, проводить прагматическое сотрудничество и общение по вопросам, представляющим общий международный и региональный интерес, постоянно укреплять политическое взаимодоверие между двумя сторонами и способствовать дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничество в различных областях.





Во-вторых, твердо поддерживать основные интересы друг друга. Две страны будут и впредь твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, и твердо поддерживать друг друга в следовании по пути развития, который соответствует их собственным национальным условиям. Решительно поддерживать другую сторону в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, решительно противостоять внешнему вмешательству и менталитету времен холодной войны и твердо поддерживать другую сторону в повышении ее роли на международной арене.





В-третьих, обе стороны будут продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как регулярные встречи премьер-министров и межправительственных комитетов по сотрудничеству, укреплять политическую коммуникацию и обмен опытом, неуклонно продвигать проекты сотрудничества в ключевых областях и выводить сотрудничество в смежных сферах между двумя странами на новый масштаб и уровень.





В-четвертых, содействовать сотрудничеству, чтобы принести больше пользы двум народам. Обе стороны продолжат совместное строительство "Пояса и пути" на высококачественном уровне, дальнейшее углубление сотрудничества в области экономики и торговли, производственных мощностей, взаимосвязи, сельского хозяйства и гуманитарных наук, а также неуклонное расширение больших данных, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, зеленой инфраструктуры и так далее. Обе страны продолжат продвигать результаты сотрудничества, чтобы принести больше пользы народам двух стран, чтобы люди могли получать более ощутимые блага и выгоду.





В-пятых, укреплять координацию и сотрудничество в международных делах. Две страны будут продолжать поддерживать тесное сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", и активно сотрудничать в полной реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, выдвинутой Председателем Си Цзиньпином и способствовать построению глобального управления в более справедливом и разумном направлении.





Как Вы оцениваете достижения Казахстана в строительстве "одного пояса и одного пути"? Как Казахстану и Китаю и впредь способствовать качественному развитию совместного строительства "пояса и пути"?





- С тех пор, как в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой о строительстве "пояса и пути" в Казахстане, во всем мире, так сказать, вспыхнул "степной пожар". К настоящему времени Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 150 странами и 32 международными организациями. Совместное строительство "пояса и пути" стало популярным международным общественным продуктом и международной платформой для сотрудничества.





Казахстан является местом, где было инициировано совместное строительство "одного пояса, одного пути" и первой пилотной площадкой, и он занимает особое и важное место в данном проекте. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешной примером и ориентиром для реализации инициативы "пояса и пути".





Во-первых, политическое общение непрерывно продвигается. Китай и Казахстан имеют высокую степень политического взаимного доверия, своевременно планируют и координируют совместное строительство "одного пояса и пути", способствуют углубленному сотрудничеству в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, развивающихся отраслей и других областях, экономической интеграции, совместному развитию и обмену достижениями. Обе страны поддерживают стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок, а также совместно способствуют плавному развитию трансграничной торговли товарами и услугами между двумя странами.





Во-вторых, связывание объектов инфраструктуры достигло замечательных результатов. Две страны успешно построили всестороннюю и трехмерную сеть взаимосвязи, охватывающую автомобильные, железные дороги, авиацию и нефте-, газопроводы. Между двумя странами функционирует 7 пар многолетних портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества. Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане помогает Казахстану получить прямой выход к Тихому океану. По состоянию на середину декабря в этом году через железнодорожные порты Алашанькоу и Хоргос курсировало более 12 000 поездов Китай - Европа (Центральная Азия), что является новаторским историческим рекордом.





В-третьих, торговля и инвестиции находятся на подъеме. Объем торговли между Китаем и Казахстаном увеличился почти в 80 раз по сравнению с периодом установления дипломатических отношений и в этом году превысит 30 миллиардов долларов США. По мере того, как совместное строительство "пояса и пути" продолжает продвигаться вперед, торговля и инвестиции между двумя странами достигли скачкообразного развития. Стороны возглавили создание механизма производственных мощностей и инвестиционного диалога, учредили специальный фонд для китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, Китай стал пятым по величине источником инвестиций в Казахстане. Казахстан пять лет подряд принимает участие в Шанхайской международной выставке импортных товаров Китая, и его продукция, экспортируемая в Китай, пользуется большим спросом.





В-четвертых, углубилась и укрепилась финансовая циркуляция. Китай и Казахстан продолжают укреплять финансовое сотрудничество, расширять двусторонние расчеты в местной валюте и оказывать сильную поддержку развитию торговли и финансированию инфраструктуры. В сентябре этого года центральные банки Китая и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма клиринга в юанях в Казахстане, что обеспечивает больше удобства для предприятий и финансовых учреждений двух сторон в использовании юаней для трансграничных транзакций и нового уровня трансграничного использования юаня в Казахстане и Центральной Азии.





В 2023 году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "один пояс, один путь" в Казахстане. Китай и Казахстан в полной мере подведут итоги совместного строительства "пояса и пути", а также проведут стратегическую связь между Китаем, "всесторонне строящим социалистическую современную страну и стремящимся к достижению цели второго столетия" и казахстанским строительством "Нового Казахстана". С целью поддержания и обеспечения стабильности, благополучия людей мы сосредоточимся на превращении "одного пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном, зеленую дорогу, дорогу инноваций и дорогу здоровья, и будем продолжать способствовать качественному развитию "пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном.





Можете ли Вы рассказать о китайско-казахстанском культурном сотрудничестве? Какие новые изменения произойдут в кадровых обменах между двумя странами? Какие новые ожидания Вы возлагаете на сотрудничество в гуманитарной сфере между двумя странами?





- Дружба между двумя странами заключается в дружбе между народами. Китай и Казахстан живут рядом друг с другом, связаны горами и реками и имеют долгую историю межличностного и культурного обмена. Тысячи лет назад древний Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад, проложил мост между Китаем и Казахстаном для обмена продуктами и соединения сердец людей, и история китайско-казахстанской дружбы передается по сей день. За последние 30 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, межличностные и культурные обмены и сотрудничество между двумя странами неуклонно развивались, демонстрируя тенденцию к расцвету во многих областях и всестороннему развитию. Китай и Казахстан создали 19 пар побратимых провинций и городов. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, ежегодно обучение китайскому языку проходят более 3000 человек, "бум изучения китайского языка" продолжает увеличиваться. К концу 2021 года в стране друг друга учатся в общей сложности 15 100 иностранных студентов из двух стран и молодежные обмены между Китаем и Казахстаном становятся все более тесными. В 2019 году, до эпидемии, 400 тысяч китайцев и казахстанцев посетили страну соседа.





Хотя внезапная вспышка эпидемии создала препятствия для обмена персоналом между двумя сторонами, она не помешала энтузиазму в отношении межличностного и культурного обмена между двумя странами. Народы двух стран помогают друг другу, снимают видео, чтобы поднять друг другу настроение, щедро жертвуют деньги и материалы, активно сотрудничают в области материалов для профилактики эпидемий, лекарств и вакцин, что в полной мере отражает глубокую дружбу между двумя странами как хорошие соседи, хорошие друзья и хорошие партнеры. В особый период две страны активно прорабатывали идеи и поддерживали связь "бесперебойно" с помощью "облака". Ряд мероприятий, таких как "Счастливый китайский Новый год", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", переместились из офлайна в онлайн, став "трендовым брендом" культурных обменов между двумя странами. "Неделя китайского кино" продвигает новейшие отличные китайские фильмы для показа в Казахстане, что способствует укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами. На фоне эпидемии народы Китая и Казахстана вместе преодолели трудности, углубили обмены между людьми, совместно построили китайско-казахстанское гуманитарное сообщество.





Нет такой зимы, которую нельзя было бы пережить. Эпидемия в конце концов пройдет, и Китай и Казахстан сосредоточили внимание на постэпидемической эпохе и постоянно оптимизируют политику, чтобы обеспечить больше удобства для людей и культурных обменов между двумя странами. Две страны возобновили прямое авиасообщение, Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. Несколько дней назад китайская сторона опубликовала заявление в котором говорится о временных мерах по обмену между китайскими и зарубежными лицами после заражения Covid 19 контролем категории А и В, политика предотвращения эпидемии была оптимизирована во многих аспектах, таких как дистанционное обнаружение, карантин на въезде, международные пассажирские рейсы, визы в Китай, портовые операции, въездной и выездной туризм, что еще больше облегчило обмен между китайскими и иностранными лицами. На следующем этапе Китай и Казахстан укрепят политическую коммуникацию, полностью подготовятся к возобновлению обмена персоналом после эпидемии, укрепят сотрудничество в ключевых областях и как можно скорее ускорят открытие в Казахстане мастерской имени Лу Баня, приложат усилия по взаимному открытию центра культуры Китая в Казахстане и центра культуры Казахстана в Китае создадут более эффективную и удобную платформу для межличностного и культурного обмена между двумя странами и будут стремиться к созданию новой модели межличностного и культурного обмена и сотрудничества между Китаем и Казахстаном.





20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая определил, что будет способствовать во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации в качестве центральной задачи следующего этапа. Какие новые возможности это принесет странам Центральной Азии, в том числе Казахстану?





- В октябре 2022 года в Пекине успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.





Китайская модернизация - это модернизация огромного населения, модернизация общего процветания всех людей, модернизация гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизация гармоничного сосуществования человека и природы, модернизация мирного развития.





Китайская модернизация будет и впредь придавать импульс глобальному развитию, включая Центральную Азию. За последние 10 лет экономика Китая росла в среднем на 6,6% в год и входит в число крупнейших экономик мира. Средняя ставка вклада Китая в мировой экономический рост достигла 38,6%, превысив сумму ставок вклада стран G7. Согласно исследованию Глобального института McKinsey, к 2040 году за счет интеграции экономики Китая и других стран мира ожидается создание экономической стоимости в размере от 22 трлн до 37 трлн долларов США. Это эквивалентно 15-26% мирового экономического агрегата. Качественное развитие Китая приведет более 1,4 миллиарда человек к общему процветанию, а также предоставит больше рынков и возможностей для развития странам по всему миру, включая Казахстан.





Китайская модернизация служит важным источником вдохновения и ориентира для развития стран по всему миру. Модернизация - это не просто патент экономического и социального развития западных стран, а общее дело всего человечества. Активное исследование Китаем пути модернизации проложило новый путь модернизации, отличающийся от западной модели, создало новую форму человеческой цивилизации в процессе ответа на вопросы времени, глобальные проблемы и человеческие проблемы и создал новую форму человеческой цивилизации для развивающихся стран, включая страны Центральной Азии саморазвитие и модернизация дают возможности и надежду.





Китайская модернизация будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, содействовать построению открытой мировой экономики и улучшению благосостояния людей во всем мире, несомненно, предоставит больше возможностей для Казахстана и других стран Центральной Азии, пользоваться достижениями Китая в области развития и дивидендами от реформ.





Китайская модернизация - это модернизация, идущая по пути мирного развития. В отличие от модернизации западного колониализма, основанной на агрессии и экспансии, Китай высоко держит знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодных результатов и продвигает общие ценности всего человечества, такие как мир, развитие, справедливость, демократия и свобода. Уважение разнообразия мировых цивилизаций и содействие построению сообщества единой судьбы человечества будут играть более конструктивную роль в поддержании мира во всем мире и региональной стабильности.